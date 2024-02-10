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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:0
Первый тайм: 16'
Падерборн
0'
1:0
3' Гол
Эльведи Ян

Ход матча

3'
Эльведи Ян
(Пухач Тымотеуш)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Падерборн
2.90
4.20
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6.20
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Все Коэффициенты
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
14
Сольдо
Никола
27
Ронштадт
Франк
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
1
Бувинк
Пелле
16
Муслиу
Визар
8
Кинсомби
Давид
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
43
Martin
Ens
26
Клаас
Себастьян
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Падерборн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:4
Б2
1:0
ТМС
2:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.63
0.4

Среднее время на гол

144
225

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.43
Риттер Марлон 4 0.19
Томяк Борис 4 (2) 0.19
Тачи Ричмонд 2 0.1
Бойд Терренс 2 0.1
Опоку Аарон 2 0.1
Краус Кевин II 2 (1) 0.1
Пухач Тымотеуш 1 0.05
Циммер Жан 1 0.05
Рашль Тобиас 1 0.05
Туре Альмами 1 0.05
Эльведи Ян 1 0.05
Стожилкович Филип 1 0.05
Нихус Юлиан 1 0.05
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.33
Бильбия Филип 4 0.19
Гримальди Адриано 4 0.19
Платте Феликс 3 0.14
Обермайр Рафаэль 2 0.1
Клаас Себастьян 2 0.1
Mattes Hansen 2 0.1
Лайпертц Роберт 1 0.05
Sirlord Conteh 1 0.05
Кинсомби Давид 1 0.05
Костонс Кун 1 0.05
Niclas Nadj 1 0.05
Ilyas Ansah 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Kai Klefisch 1 0.05
Крузе Макс 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 4 2
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 4 1
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Клаас Себастьян 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Кинсомби Давид 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Laurin Curda 1 0
Ilyas Ansah 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
4
Кайзерслаутерн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

5
16
Кайзерслаутерн
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
Падерборн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
9

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
14%
3
21%
1-15
7
33%
4
29%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
7
39%
31-45
6
33%
5
28%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Пропущено

25
14
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
1
7%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
3
21%
31-45
5
20%
4
29%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
2
8%
4
29%
76-90

Забито

31
32
18 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
4
13%
4
13%
1-15
9
29%
29%
6
19%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
5
16%
7
22%
76-90

Пропущено

43
32
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 16
3
7%
3
9%
1-15
8
19%
1
3%
16-30
7
16%
10
31%
31-45
11
26%
9
28%
46-60
11
26%
3
9%
61-75
3
7%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1
Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Падерборн

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
3
6 раз 30%
0
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
6
4
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
9
11
1.5
9
11
7
13
2.5
5
15
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
6.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
7.
Падерборн
 0:1 21 9 4 8 32 - 33 31
8.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
9.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
10.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
11.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
12.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
13.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 21 7 3 11 34 - 41 24
15.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
16.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Кайзерслаутерн
 1:0 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
8.
Падерборн
 0:1 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
10.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
11.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
6.
Падерборн
 0:1 11 4 2 5 14 - 19 14
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 1:0 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Падерборн
2.90
4.20
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