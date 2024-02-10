Тур: 21. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 40000
1:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЭльведи Ян
52' Желтая карточкаКинсомби Давид
56' Желтая карточкаКалоч Филип
60' Желтая карточкаАбиама Диксон
65' Желтая карточкаТомяк Борис
1:1
65' ПенальтиКинсомби Давид
1:2
72' ГолМуслиу Визар
90' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
90'+5
Ход матча
3'
1:0
52'
56'
60'
65'
65'
1:1
72'
1:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
273 Количество передач 495
-
39 Владение мячом, % 61
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
43
Martin
Ens
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
-
43 Martin EnsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Падерборн
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.38
Среднее время на гол
64
65
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.63
0.4
Среднее время на гол
144
225
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|9
|0.43
|Риттер Марлон
|4
|0.19
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.19
|Тачи Ричмонд
|2
|0.1
|Бойд Терренс
|2
|0.1
|Опоку Аарон
|2
|0.1
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.1
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.05
|Циммер Жан
|1
|0.05
|Рашль Тобиас
|1
|0.05
|Туре Альмами
|1
|0.05
|Эльведи Ян
|1
|0.05
|Стожилкович Филип
|1
|0.05
|Нихус Юлиан
|1
|0.05
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.33
|Бильбия Филип
|4
|0.19
|Гримальди Адриано
|4
|0.19
|Платте Феликс
|3
|0.14
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.1
|Клаас Себастьян
|2
|0.1
|Кинсомби Давид
|2 (1)
|0.1
|Mattes Hansen
|2
|0.1
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|Sirlord Conteh
|1
|0.05
|Костонс Кун
|1
|0.05
|Kai Klefisch
|1
|0.05
|Niclas Nadj
|1
|0.05
|Ilyas Ansah
|1
|0.05
|Муслиу Визар
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Крузе Макс
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Калоч Филип
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|4
|1
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Клаас Себастьян
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Ilyas Ansah
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
4
Кайзерслаутерн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
5
16
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Падерборн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
22
16
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
18%
3
19%
1-15
7
32%
4
25%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
7
37%
31-45
6
30%
5
26%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
1
5%
2
11%
76-90
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Пропущено
25
14
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
1
7%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
3
21%
31-45
5
20%
4
29%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
2
8%
4
29%
76-90
Забито
32
34
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
16%
4
12%
1-15
9
28%
6
18%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
5
16%
7
21%
61-75
5
16%
7
21%
76-90
Пропущено
45
33
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
3
7%
4
12%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
7
16%
10
30%
31-45
11
24%
9
27%
46-60
13
29%
3
9%
61-75
3
7%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1
Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Падерборн
Точный счет
1:2
3 раза 27%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:2
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
3
6 раз 29%
0
4 раза 19%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
65
55
65
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
37
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
183
912
1011
714
516
120
120
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8