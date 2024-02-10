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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 40000
Кайзерслаутерн
1:2
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
3' Гол
Эльведи Ян
52' Желтая карточка
Кинсомби Давид
56' Желтая карточка
Калоч Филип
60' Желтая карточка
Абиама Диксон
65' Желтая карточка
Томяк Борис
1:1
65' Пенальти
Кинсомби Давид
1:2
72' Гол
Муслиу Визар
90' Желтая карточка
Обермайр Рафаэль
90'+5

Ход матча

3'
Эльведи Ян
(Пухач Тымотеуш)
1:0
34'
Циммер Жан
Ронштадт Франк
 
52'
 
Кинсомби Давид
55'
Абиама Диксон
Тачи Ричмонд
 
55'
Стожилкович Филип
Риттер Марлон
 
55'
Опоку Аарон
Ахе Рагнар
 
56'
Калоч Филип
 
60'
Абиама Диксон
 
65'
Томяк Борис
 
65'
1:1
Кинсомби Давид
66'
 
Marcel Hoffmeier
Calvin Brackelmann
66'
 
Лайпертц Роберт
Костонс Кун
66'
 
Платте Феликс
Клаас Себастьян
72'
1:2
Муслиу Визар
(Kai Klefisch)
78'
Редондо Кенни
Пухач Тымотеуш
 
79'
 
Sirlord Conteh
Ilyas Ansah
86'
 
Хеуэр Яннис
Муслиу Визар
90'
 
Обермайр Рафаэль

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 273 Количество передач 495
  • 39 Владение мячом, % 61
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
14
Сольдо
Никола
27
Ронштадт
Франк
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
1
Бувинк
Пелле
16
Муслиу
Визар
8
Кинсомби
Давид
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
43
Martin
Ens
26
Клаас
Себастьян
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Падерборн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:4
Б2
1:0
ТМС
2:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.63
0.4

Среднее время на гол

144
225

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.43
Риттер Марлон 4 0.19
Томяк Борис 4 (2) 0.19
Тачи Ричмонд 2 0.1
Бойд Терренс 2 0.1
Опоку Аарон 2 0.1
Краус Кевин II 2 (1) 0.1
Пухач Тымотеуш 1 0.05
Циммер Жан 1 0.05
Рашль Тобиас 1 0.05
Туре Альмами 1 0.05
Эльведи Ян 1 0.05
Стожилкович Филип 1 0.05
Нихус Юлиан 1 0.05
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.33
Бильбия Филип 4 0.19
Гримальди Адриано 4 0.19
Платте Феликс 3 0.14
Обермайр Рафаэль 2 0.1
Клаас Себастьян 2 0.1
Кинсомби Давид 2 (1) 0.1
Mattes Hansen 2 0.1
Лайпертц Роберт 1 0.05
Sirlord Conteh 1 0.05
Костонс Кун 1 0.05
Kai Klefisch 1 0.05
Niclas Nadj 1 0.05
Ilyas Ansah 1 0.05
Муслиу Визар 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Крузе Макс 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Калоч Филип 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Абиама Диксон 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 4 1
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Кинсомби Давид 3 0
Клаас Себастьян 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Обермайр Рафаэль 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Laurin Curda 1 0
Ilyas Ansah 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
4
Кайзерслаутерн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

5
16
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Падерборн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
18%
3
19%
1-15
7
32%
4
25%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
7
37%
31-45
6
30%
5
26%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
1
5%
2
11%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Пропущено

25
14
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
1
7%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
3
21%
31-45
5
20%
4
29%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
2
8%
4
29%
76-90

Забито

32
34
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
16%
4
12%
1-15
9
28%
6
18%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
5
16%
7
21%
61-75
5
16%
7
21%
76-90

Пропущено

45
33
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
3
7%
4
12%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
7
16%
10
30%
31-45
11
24%
9
27%
46-60
13
29%
3
9%
61-75
3
7%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1
Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Падерборн

Точный счет

1:2
3 раза 27%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
3
6 раз 29%
0
4 раза 19%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
5
5
6
5
2.5
3
7
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
9
12
1.5
10
11
7
14
2.5
5
16
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
6.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
9.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
10.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
11.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
12.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
13.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
9.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
10.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
11.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
12.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
13.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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