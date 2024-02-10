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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Магдебург
1:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
59' Желтая карточка
Кемляйн Алеша
1:0
72' Гол
Атик Бариш
75' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
75' Желтая карточка
Салиакас Манолис
90'+5

Ход матча

46'
Кастаньос Люк
Шулер Лука
 
57'
Кремпицки Коннор
Белль-Белль Леон
 
59'
 
Кемляйн Алеша
62'
 
Меткалф Коннор
Саад Элиас
66'
 
Бухальфа Карло
Кемляйн Алеша
72'
Атик Бариш
(Амаечи Ксавьер)
1:0
75'
Эль-Ханкури Мохамед
 
75'
 
Салиакас Манолис
82'
 
Мауридес Жуниор
Эггештайн Йоханнес
82'
 
Рицка Ларс
Треу Филипп
82'
 
Альберс Андреас
Салиакас Манолис
86'
Нолленбергер Александер
Амаечи Ксавьер
 
90'
Хоти Анди
Гнака Силас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 481 Количество передач 459
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
19
Белль-Белль
Леон
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
Магдебург
3-4-3
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Магдебург
Санкт-Паули

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
3:0
К
2:3
Б2
4:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.24
Кастаньос Люк 4 0.19
Атик Бариш 3 0.14
Гнака Силас 3 0.14
Бокхорн Эберт 3 0.14
Кремпицки Коннор 3 0.14
Арслан Ахмет 2 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.1
Сека Джейсон 1 0.05
Конде Амара 1 0.05
Ито Тацуя 1 0.05
Белль-Белль Леон 1 0.05
Амаечи Ксавьер 1 0.05
Югоне Жан 1 0.05
Emir Kuhinja 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.05
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 11 (3) 0.52
Эггештайн Йоханнес 6 0.29
Саад Элиас 6 0.29
Ирвайн Джексон 3 0.14
Афолайян Оладапо 3 0.14
Меткалф Коннор 2 0.1
Смит Эрик 1 0.05
Аменийдо Этьенн 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Рицка Ларс 1 0.05
Бухальфа Карло 1 0.05
Треу Филипп 1 0.05
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Эбер Даниэль 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Югоне Жан 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Саад Элиас 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Санкт-Паули
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
4
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Санкт-Паули
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

8
22
Магдебург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Санкт-Паули
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
1
7%
6
67%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
8%
4
18%
1-15
4
33%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
2
17%
7
32%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Забито

33
37
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
9%
6
16%
1-15
7
21%
8
22%
16-30
3
9%
4
11%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
8
24%
8
22%
76-90

Пропущено

29
19
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
5
17%
2
11%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
7
24%
1
5%
61-75
2
7%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4
Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1

Результаты матчей

Магдебург
Санкт-Паули

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
7
4
2
8
2.5
4
7
2
8
3.5
2
9
1
9
4.5
2
9
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
6
3
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
13
7
4
16
2.5
5
15
3
17
3.5
2
18
1
19
4.5
2
18
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
6.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
7.
Падерборн
 20 9 4 7 32 - 32 31
8.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
9.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
10.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
11.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
12.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
13.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 20 6 3 11 33 - 41 21
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
9.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
11.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
6.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Весь список
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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