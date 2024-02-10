Тур: 21. Стадион: МДСС-Арена.
1:0
Конец матча
0'
59' Желтая карточкаКемляйн Алеша
1:0
72' ГолАтик Бариш
75' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
75' Желтая карточкаСалиакас Манолис
90'+5
Ход матча
59'
72'
1:0
75'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
481 Количество передач 459
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Санкт-Паули
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Среднее время на гол
38
38
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.24
|Кастаньос Люк
|4
|0.19
|Атик Бариш
|3
|0.14
|Гнака Силас
|3
|0.14
|Бокхорн Эберт
|3
|0.14
|Кремпицки Коннор
|3
|0.14
|Арслан Ахмет
|2
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.1
|Сека Джейсон
|1
|0.05
|Конде Амара
|1
|0.05
|Ито Тацуя
|1
|0.05
|Белль-Белль Леон
|1
|0.05
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.05
|Югоне Жан
|1
|0.05
|Emir Kuhinja
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.05
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|11 (3)
|0.52
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.29
|Саад Элиас
|6
|0.29
|Ирвайн Джексон
|3
|0.14
|Афолайян Оладапо
|3
|0.14
|Меткалф Коннор
|2
|0.1
|Смит Эрик
|1
|0.05
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Рицка Ларс
|1
|0.05
|Бухальфа Карло
|1
|0.05
|Треу Филипп
|1
|0.05
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Югоне Жан
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Саад Элиас
|4
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Санкт-Паули
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
4
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Санкт-Паули
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
8
22
Магдебург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Санкт-Паули
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
1
7%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
1
7%
6
67%
76-90
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
8%
4
18%
1-15
4
33%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
2
17%
7
32%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Забито
33
37
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
9%
6
16%
1-15
7
21%
8
22%
16-30
3
9%
4
11%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
8
24%
8
22%
76-90
Пропущено
29
19
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
5
17%
2
11%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
7
24%
1
5%
61-75
2
7%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4
Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Результаты матчей
Магдебург
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
74
28
47
28
29
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
37
63
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
164
713
137
416
515
317
218
119
218
119
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8