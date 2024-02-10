Тур: 21. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 29000
1:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
1:1
53' ГолБоямба Джозеф
63' Желтая карточкаВермейж Винсент
87' Желтая карточкаMaurice Neubauer
90' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
90'+6
Ход матча
19'
53'
1:1
63'
87'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
636 Количество передач 396
-
61 Владение мячом, % 39
18
Нимиц
Йона
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Эльвeрсберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.43
|Цолис Христос
|9 (3)
|0.43
|Танака Ао
|4
|0.19
|Клаус Феликс
|3
|0.14
|Нимиц Йона
|3
|0.14
|Энгельхардт Янник
|3
|0.14
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.1
|Де Вейс Йорди
|2
|0.1
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Ястржембски Деннис
|1
|0.05
|Сиберт Джамиль
|1
|0.05
|Гинчек Даниэль
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.05
|Мустафа Сулиман
|1
|0.05
|Николя Гавори
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.29
|Jannik Rochelt
|4
|0.19
|Фагир Вахид
|4
|0.19
|Paul Stock
|3
|0.14
|Ваннер Пауль
|3
|0.14
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.14
|Maurice Neubauer
|2
|0.1
|Manuel Feil
|2
|0.1
|Боямба Джозеф
|2
|0.1
|Semih Sahin
|1
|0.05
|Сикингер Карло
|1
|0.05
|Якель Фредерик
|1
|0.05
|Коррейя Марсель
|1
|0.05
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Вандермерш Юго
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Вермейж Винсент
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
9
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
22
14
Фортуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Эльвeрсберг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
27
23
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
17
18
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
6
33%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
16%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
5
20%
8
53%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
5
20%
1
7%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
5
42%
3
19%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
5
31%
76-90
Забито
43
31
17 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
14%
5
16%
1-15
4
9%
6
19%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
12
28%
9
29%
29%
46-60
6
14%
3
10%
61-75
8
19%
3
10%
76-90
Пропущено
29
34
19 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
4
14%
6
18%
1-15
8
28%
5
15%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
5
17%
2
6%
46-60
2
7%
8
24%
61-75
3
10%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2
Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3
Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Результаты матчей
Фортуна
Эльвeрсберг
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:5
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
0:5
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
2
1 раз 5%
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
37
55
37
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
64
64
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
173
1010
119
911
218
515
119
317
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8