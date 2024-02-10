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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 29000
Фортуна
1:1
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
19' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
1:1
53' Гол
Боямба Джозеф
63' Желтая карточка
Вермейж Винсент
87' Желтая карточка
Maurice Neubauer
90' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
90'+6

Ход матча

16'
 
Ле Жонкур Флориан
Сикингер Карло
19'
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Вермейж Винсент)
1:0
46'
 
Lukas Pinckert
Якель Фредерик
53'
1:1
Боямба Джозеф
(Jannik Rochelt)
63'
Вермейж Винсент
 
64'
Мустафа Сулиман
Вермейж Винсент
 
64'
Энгельхардт Янник
Нимиц Йона
 
64'
 
Якобсен Торе
Боямба Джозеф
78'
 
Фагир Вахид
Luca Pascal Schnellbacher
78'
Дафернер Кристоф
Хоффманн Андре
 
78'
 
Manuel Feil
Paul Stock
79'
Ястржембски Деннис
Николя Гавори
 
83'
Сусо Сима
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
87'
 
Maurice Neubauer
90'
Де Вейс Йорди
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 636 Количество передач 396
  • 61 Владение мячом, % 39
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
18
Нимиц
Йона
4
Танака
Ао
5
Куарши
Джошуа
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
22
Боямба
Джозеф
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Фортуна
4-5-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вермейж Винсент 9 (1) 0.43
Цолис Христос 9 (3) 0.43
Танака Ао 4 0.19
Клаус Феликс 3 0.14
Нимиц Йона 3 0.14
Энгельхардт Янник 3 0.14
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.1
Де Вейс Йорди 2 0.1
Аппелькамп Синта 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Ястржембски Деннис 1 0.05
Сиберт Джамиль 1 0.05
Гинчек Даниэль 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Ийоха Эммануэль 1 0.05
Мустафа Сулиман 1 0.05
Николя Гавори 0 0
Обердорф Тим 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.29
Jannik Rochelt 4 0.19
Фагир Вахид 4 0.19
Paul Stock 3 0.14
Ваннер Пауль 3 0.14
Якобсен Торе 3 (2) 0.14
Maurice Neubauer 2 0.1
Manuel Feil 2 0.1
Боямба Джозеф 2 0.1
Semih Sahin 1 0.05
Сикингер Карло 1 0.05
Якель Фредерик 1 0.05
Коррейя Марсель 1 0.05
Robin Fellhauer 0 0
Вандермерш Юго 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 4 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Вермейж Винсент 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Нимиц Йона 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Конрад Кевин 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
9
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

22
14
Фортуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Эльвeрсберг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

27
23

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
11%
3
19%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
6
33%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
16%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
5
20%
8
53%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
5
20%
1
7%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
5
42%
3
19%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Забито

43
31
17 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
14%
5
16%
1-15
4
9%
6
19%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
12
28%
9
29%
29%
46-60
6
14%
3
10%
61-75
8
19%
3
10%
76-90

Пропущено

29
34
19 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
4
14%
6
18%
1-15
8
28%
5
15%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
5
17%
2
6%
46-60
2
7%
8
24%
61-75
3
10%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2
Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3
Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0

Результаты матчей

Фортуна
Эльвeрсберг

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:5
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
0:5
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
2
1 раз 5%
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
6
4
6
4
2.5
3
7
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
10
10
1.5
11
9
9
11
2.5
2
18
5
15
3.5
1
19
3
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
6.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
7.
Падерборн
 20 9 4 7 32 - 32 31
8.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
9.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
10.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
11.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
12.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
13.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 20 6 3 11 33 - 41 21
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
9.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
11.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
6.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Весь список
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