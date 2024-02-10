Тур: 19. Стадион: MOL Arena.
0'
1:0
69' ГолБрунетти Матеус
72' Желтая карточкаГрушковски Конрад
83' Желтая карточкаFernand Goure
Ход матча
69'
1:0
73'
83'
46
Труса
Матей
31
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
25
Гази
Адам
23
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
22 Оддеи БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Matus Kucman
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
-
31 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
99 Томпсон МаксНападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
19 Martin Masik
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
ДАК
Скалица
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.26
|Fernand Goure
|3
|0.16
|Труса Матей
|3
|0.16
|Гаврич Желько
|3
|0.16
|Чермак Алеш
|2
|0.11
|Крстович Никола
|2
|0.11
|Bartol Barisic
|2
|0.11
|Качер Мирослав
|1
|0.05
|Рамадан Аммар
|1
|0.05
|Mark Csinger
|1
|0.05
|Milan Vitalis
|1
|0.05
|Веселовски Доминик
|1
|0.05
|Брунетти Матеус
|1
|0.05
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Zoran Zahradnik
|1
|0.05
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|3
|0.16
|Гаша Роман
|2
|0.11
|Матеёв Роберт
|2
|0.11
|Подгорин Оливер
|2
|0.11
|Яо Янн Майкл
|1
|0.05
|Моронг Адам
|1
|0.05
|Martin Nagy II
|1
|0.05
|Denis Baumgartner
|1
|0.05
|Davi Alves
|1
|0.05
|Власко Ян
|1 (1)
|0.05
|Adam Krcik
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Димун Милан
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Герц Кристиан
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
|Milan Vitalis
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Adam Krcik
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Гази Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Скалица
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
ДАК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
8
ДАК
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Скалица
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
29%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
2
11%
1
14%
76-90
Пропущено
10
14
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
5
50%
4
29%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
27
17
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
11%
3
18%
1-15
6
22%
2
12%
16-30
6
22%
1
6%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
4
15%
2
12%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2
Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0
Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0
Результаты матчей
ДАК
Скалица
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
ДАК
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
36
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
711
414
513
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|3
|1
|49 - 15
|48
|2.
|19
|12
|2
|5
|37 - 27
|38
|3.
|0:1
|19
|11
|3
|5
|28 - 18
|36
|4.
|2:1
|19
|10
|2
|7
|39 - 32
|32
|5.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|36 - 26
|32
|6.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|28 - 19
|32
|7.
|18
|8
|5
|5
|26 - 19
|29
|8.
|1:0
|19
|6
|7
|6
|21 - 28
|25
|9.
|0:1
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|10.
|18
|3
|3
|12
|15 - 39
|12
|11.
|1:2
|19
|0
|6
|13
|14 - 39
|6
|12.
|0:2
|19
|0
|4
|15
|10 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|26 - 18
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|2:1
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|5.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|7.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|8.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|9.
|2:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|11.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|0:2
|10
|0
|3
|7
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|23 - 11
|20
|3.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|2:1
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|6.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|8.
|1:0
|9
|0
|5
|4
|10 - 21
|5
|9.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|10.
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|11.
|1:2
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|12.
|0:2
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6