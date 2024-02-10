  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
ДАК
1:0
Второй тайм: 89'
Скалица
0'
1:0
69' Гол
Брунетти Матеус
72' Желтая карточка
Грушковски Конрад
83' Желтая карточка
Fernand Goure
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
27
Milan
Vitalis
8
Димун
Милан
14
Юргенс
Оливер
9
Долчек
Иван
46
Труса
Матей
10
Рамадан
Аммар
31
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
25
Гази
Адам
23
Гаша
Роман
11
Daniel
Smekal
ДАК
4-3-3
Скалица
4-2-2-2

История личных встреч

ДАК
Скалица

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.26
Fernand Goure 3 0.16
Труса Матей 3 0.16
Гаврич Желько 3 0.16
Чермак Алеш 2 0.11
Крстович Никола 2 0.11
Bartol Barisic 2 0.11
Качер Мирослав 1 0.05
Рамадан Аммар 1 0.05
Mark Csinger 1 0.05
Milan Vitalis 1 0.05
Веселовски Доминик 1 0.05
Брунетти Матеус 1 0.05
Грушковски Конрад 1 0.05
Zoran Zahradnik 1 0.05
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Герц Кристиан 0 0
Пинту Алекс 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 3 0.16
Гаша Роман 2 0.11
Матеёв Роберт 2 0.11
Подгорин Оливер 2 0.11
Яо Янн Майкл 1 0.05
Моронг Адам 1 0.05
Martin Nagy II 1 0.05
Denis Baumgartner 1 0.05
Davi Alves 1 0.05
Власко Ян 1 (1) 0.05
Adam Krcik 0 0
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 4 0
Каша Филип 2 1
Димун Милан 3 0
Mark Csinger 3 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Герц Кристиан 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Bartol Barisic 0 1
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Грушковски Конрад 1 0
Fernand Goure 1 0
Milan Vitalis 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Adam Krcik 3 0
Mario Holly 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Daniel Smekal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Гази Адам 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Скалица
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6
ДАК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
8
ДАК
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Скалица
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
29%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
2
11%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
5
50%
4
29%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
11%
3
18%
1-15
6
22%
2
12%
16-30
6
22%
1
6%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
4
15%
2
12%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2
Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0
Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0

Результаты матчей

ДАК
Скалица

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

ДАК
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
4
14
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 19 12 2 5 37 - 27 38
3.
Спартак Трнава
 0:1 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 2:1 19 10 2 7 39 - 32 32
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 19 9 5 5 36 - 26 32
6.
ДАК
 1:0 19 9 5 5 28 - 19 32
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 1:0 19 6 7 6 21 - 28 25
9.
Скалица
 0:1 19 6 3 10 17 - 22 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 1:2 19 0 6 13 14 - 39 6
12.
Злате Моравце
 0:2 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
ДАК
 1:0 10 6 2 2 19 - 10 20
4.
Железярне Подбрезова
 2:1 10 6 2 2 21 - 16 20
5.
Ружомберок
 1:0 10 6 2 2 11 - 7 20
6.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
7.
Спартак Трнава
 0:1 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 0:1 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 1:2 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 0:2 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 0:1 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
Железярне Подбрезова
 2:1 9 4 0 5 18 - 16 12
6.
ДАК
 1:0 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Ружомберок
 1:0 9 0 5 4 10 - 21 5
9.
Скалица
 0:1 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 1:2 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 0:2 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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    61.00
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