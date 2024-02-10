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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Второй тайм: 90+'
Спартак Трнава
0'
1' Желтая карточка
Познар Томаш
1:0
24' Гол
Лавринчик Самуэль
48' Желтая карточка
Тучны Адам
61' Желтая карточка
Даниэл Эрик
84' Желтая карточка
Фрюхвальд Томаш
34
Фрюхвальд
Томаш
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
22
Симон
Габриэл
4
Лютеран
Оливер
6
Мудры
Тимотей
24
Жигмунд
Марек
11
Лавринчик
Самуэль
17
Тучны
Адам
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
71
Такач
Доминик
18
Шулек
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
29
Микович
Мартин
28
Буката
Мартин
80
Желькович
Адриан
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
88
Познар
Томаш
23
Даниэл
Эрик
Ружомберок
3-5-2
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
Спартак Трнава

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
51.9%
15 побед 14 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

50 матчей

36%
28%
36%
18 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

22%
50%
28%
11 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
15 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Среднее время на гол

83
83

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.28
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.18
0.98

Тотал матчей

2.5
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

76
91

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лавринчик Самуэль 4 0.21
Хриен Мартин 3 0.16
Герец Штефан 3 0.16
Домонкос Кристоф 3 0.16
Шефчик Самуэль 2 0.11
Бодя Мартин 2 0.11
Тучны Адам 1 0.05
Мудры Тимотей 1 0.05
Бобчек Томаш 1 0.05
Малы Матуш 1 0.05
Гладик Ян 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 6 0.32
Дюриш Михал 5 0.26
Баинович Филип 4 0.21
Желькович Адриан 3 0.16
Джуричин Марко 3 (1) 0.16
Офори Келвин 2 0.11
Даниэл Эрик 1 0.05
Стефаник Самуэль 1 0.05
Ристовски Милан 1 0.05
Бернат Ян 1 0.05
Компан-Брезник Миха 1 0.05
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Хриен Мартин 4 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Мрва Марио 2 1
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Мудры Тимотей 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Фрюхвальд Томаш 1 0
Viktor Uradnik 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Желькович Адриан 2 1
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Дюриш Михал 2 0
Прохазка Роман 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Спартак Трнава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

2
1
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Спартак Трнава
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
11
Ружомберок
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Спартак Трнава
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
5
33%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

20
7
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
7
35%
1
14%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
4
20%
3
43%
61-75
2
10%
1
14%
76-90

Забито

21
29
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
7
33%
9
31%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
2
10%
4
14%
76-90

Пропущено

27
16
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
8
30%
30%
4
25%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
6
22%
4
25%
61-75
2
7%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1
Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1

Результаты матчей

Ружомберок
Спартак Трнава

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
9
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 19 12 2 5 37 - 27 38
3.
Спартак Трнава
 0:1 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 2:1 19 10 2 7 39 - 32 32
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 19 9 5 5 36 - 26 32
6.
ДАК
 1:0 19 9 5 5 28 - 19 32
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 1:0 19 6 7 6 21 - 28 25
9.
Скалица
 0:1 19 6 3 10 17 - 22 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 1:2 19 0 6 13 14 - 39 6
12.
Злате Моравце
 0:2 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
ДАК
 1:0 10 6 2 2 19 - 10 20
4.
Железярне Подбрезова
 2:1 10 6 2 2 21 - 16 20
5.
Ружомберок
 1:0 10 6 2 2 11 - 7 20
6.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
7.
Спартак Трнава
 0:1 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 0:1 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 1:2 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 0:2 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 0:1 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
Железярне Подбрезова
 2:1 9 4 0 5 18 - 16 12
6.
ДАК
 1:0 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Ружомберок
 1:0 9 0 5 4 10 - 21 5
9.
Скалица
 0:1 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 1:2 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 0:2 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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