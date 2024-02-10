Тур: 19. Стадион: Ружомберок.
1:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаПознар Томаш
1:0
24' ГолЛавринчик Самуэль
49' Желтая карточкаТучны Адам
62' Желтая карточкаДаниэл Эрик
74' Желтая карточкаФрюхвальд Томаш
90'+3
Ход матча
1'
24'
1:0
49'
62'
62'
74'
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
17
Тучны
Адам
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
88
Познар
Томаш
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
88 Познар ТомашНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
70 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Ружомберок
Спартак Трнава
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
51.9%
15 побед 14 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
50 матчей
36%
28%
36%
18 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
22%
50%
28%
11 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
15 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Среднее время на гол
83
83
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.28
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.18
0.98
Тотал матчей
2.5
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
Среднее время на гол
76
91
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.21
|Хриен Мартин
|3
|0.16
|Герец Штефан
|3
|0.16
|Домонкос Кристоф
|3
|0.16
|Шефчик Самуэль
|2
|0.11
|Бодя Мартин
|2
|0.11
|Тучны Адам
|1
|0.05
|Мудры Тимотей
|1
|0.05
|Бобчек Томаш
|1
|0.05
|Малы Матуш
|1
|0.05
|Гладик Ян
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.32
|Дюриш Михал
|5
|0.26
|Баинович Филип
|4
|0.21
|Желькович Адриан
|3
|0.16
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.16
|Офори Келвин
|2
|0.11
|Даниэл Эрик
|1
|0.05
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Ристовски Милан
|1
|0.05
|Бернат Ян
|1
|0.05
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.05
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Хриен Мартин
|4
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Мудры Тимотей
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Фрюхвальд Томаш
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Спартак Трнава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
2
1
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Спартак Трнава
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
11
Ружомберок
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Спартак Трнава
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
20
7
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
7
35%
1
14%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
4
20%
3
43%
61-75
2
10%
1
14%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
3
14%
4
14%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
7
32%
9
31%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
2
9%
4
14%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
8
30%
30%
4
24%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
22%
4
24%
61-75
2
7%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1
Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1
Результаты матчей
Ружомберок
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
613
910
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6