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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Железярне Подбрезова
2:1
Второй тайм: 90+'
Михаловце
0'
1:0
2' Гол
Rene Paraj
31' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
44' Желтая карточка
Rene Paraj
1:0
53' Не забитый пенальти
Christophe Kabongo
2:0
69' Гол
Sanusi Ridwan
2:1
76' Пенальти
Matus Marcin
88' Желтая карточка
Yushi Shimamura
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
6
Байо
Махмуду
13
Vincent
Chyla
7
Галчик
Роланд
77
Christophe
Kabongo
27
Sanusi
Ridwan
77
Фрелих
Жига
66
Беднар
Мартин
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
8
Yushi
Shimamura
17
Вашко
Филип
51
Stanislav
Danko
25
Веремеев
Владислав
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
7
Ниархос
Иоаннис
Железярне Подбрезова
3-4-3
Михаловце
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Михаловце

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:5
С
2:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:4
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
6:2
2ЙД
1:1
2ЙД
1:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.18

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.32
Благут Патрик 6 0.32
Ковачик Петер 5 0.26
Галчик Роланд 5 (1) 0.26
Sanusi Ridwan 4 0.21
Christophe Kabongo 3 0.16
Marek Kristian Bartos 3 0.16
Rene Paraj 2 0.11
Lekan Okunola 2 0.11
Кузма Марек 1 0.05
Jozef Spyrka 1 (1) 0.05
Бакаля Микулаш 1 0.05
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.37
Ван Кессел Гино 2 0.11
Issa Adekunle 2 0.11
Марьянович Саша 1 0.05
Магда Даниэль 1 0.05
Daniel Pavuk 1 0.05
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Gresak 4 1
Marek Kristian Bartos 5 0
Rene Paraj 4 0
Байо Махмуду 4 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Sanusi Ridwan 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 5 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Вашко Филип 2 0
Lukas Simko 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Stanislav Danko 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
8
Железярне Подбрезова
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Михаловце
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

13
2
Железярне Подбрезова
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Михаловце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

21
10

Голы по времени матча

Забито

22
8
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
14%
1
13%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
5
23%
2
25%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
4
18%
2
25%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
6
33%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Забито

18
7
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
8
44%
1
14%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
24%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

40
15
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
3
8%
1
7%
1-15
6
15%
3
20%
16-30
9
23%
4
27%
31-45
6
15%
2
13%
46-60
4
10%
2
13%
61-75
12
30%
3
20%
76-90

Пропущено

28
35
15 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
2
7%
6
17%
1-15
6
21%
9
26%
16-30
7
25%
7
20%
31-45
5
18%
2
6%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
3
11%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Михаловце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0
Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Михаловце

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
1
8
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
8
11
7
1.5
2
16
4
14
2.5
1
17
4
14
3.5
3
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 19 12 2 5 37 - 27 38
3.
Спартак Трнава
 0:1 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 2:1 19 10 2 7 39 - 32 32
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 19 9 5 5 36 - 26 32
6.
ДАК
 1:0 19 9 5 5 28 - 19 32
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 1:0 19 6 7 6 21 - 28 25
9.
Скалица
 0:1 19 6 3 10 17 - 22 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 1:2 19 0 6 13 14 - 39 6
12.
Злате Моравце
 0:2 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
ДАК
 1:0 10 6 2 2 19 - 10 20
4.
Железярне Подбрезова
 2:1 10 6 2 2 21 - 16 20
5.
Ружомберок
 1:0 10 6 2 2 11 - 7 20
6.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
7.
Спартак Трнава
 0:1 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 0:1 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 1:2 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 0:2 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 0:1 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
Железярне Подбрезова
 2:1 9 4 0 5 18 - 16 12
6.
ДАК
 1:0 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Ружомберок
 1:0 9 0 5 4 10 - 21 5
9.
Скалица
 0:1 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 1:2 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 0:2 9 0 1 8 4 - 18 1
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Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Железярне Подбрезова
    Ничья
    Михаловце
    1.60
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    6.40
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    4.90
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    Железярне Подбрезова
    Михаловце
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