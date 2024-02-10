Тур: 19. Стадион: ZELPO Arena.
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолRene Paraj
31' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
44' Желтая карточкаRene Paraj
1:0
53' Не забитый пенальтиChristophe Kabongo
2:0
70' ГолSanusi Ridwan
2:1
77' ПенальтиMatus Marcin
88' Желтая карточкаYushi Shimamura
90'+5
Ход матча
2'
1:0
31'
44'
53'
70'
2:0
77'
2:1
88'
41
Ivan
Rehak
15
Rene
Paraj
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
25 Simon Fasko
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Franck Bahi
-
23 Samuel Ramos
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Михаловце
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.18
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.32
|Благут Патрик
|6
|0.32
|Ковачик Петер
|5
|0.26
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.26
|Sanusi Ridwan
|4
|0.21
|Christophe Kabongo
|3
|0.16
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.16
|Rene Paraj
|2
|0.11
|Lekan Okunola
|2
|0.11
|Кузма Марек
|1
|0.05
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.05
|Бакаля Микулаш
|1
|0.05
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.37
|Ван Кессел Гино
|2
|0.11
|Issa Adekunle
|2
|0.11
|Марьянович Саша
|1
|0.05
|Магда Даниэль
|1
|0.05
|Daniel Pavuk
|1
|0.05
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Gresak
|4
|1
|Marek Kristian Bartos
|5
|0
|Rene Paraj
|4
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Sanusi Ridwan
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|5
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
9
Железярне Подбрезова
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Михаловце
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
13
2
Железярне Подбрезова
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Михаловце
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
21
11
Голы по времени матча
Забито
24
9
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
17%
1
11%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
5
21%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
6
30%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
4
20%
76-90
Забито
18
7
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
8
44%
1
14%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
24%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
42
16
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
4
10%
1
6%
1-15
6
14%
3
19%
16-30
9
21%
4
25%
31-45
6
14%
2
13%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
12
29%
4
25%
76-90
Пропущено
29
37
15 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
2
7%
7
19%
1-15
6
21%
9
24%
16-30
7
24%
7
19%
31-45
5
17%
2
5%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
4
14%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Михаловце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0
Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Михаловце
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
64
18
28
18
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
63
19
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
118
127
217
415
118
415
316
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6