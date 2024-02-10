Тур: 21. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 46121 Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Конец матча
0'
57' Желтая карточкаЦиммерман Кристоф
65' Желтая карточкаСкарке Тим
75' Желтая карточкаШуэн Марсель
82' Желтая карточкаМюллер Андреас
90' Желтая карточкаМаглица Матей
90'+5
Ход матча
58'
65'
75'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
551 Количество передач 377
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
25
Хак
Робин
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Дармштадт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.33
|Сибачо Жордан
|4
|0.19
|Райтц Рокко
|4
|0.19
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.19
|Нойхаус Флориан
|3
|0.14
|Хак Робин
|2
|0.1
|Нгуму Натан
|2
|0.1
|Эльведи Нико
|2
|0.1
|Итакура Ко
|2
|0.1
|Онора Франк
|1
|0.05
|Вебер Максимилиан
|1
|0.05
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.05
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Коне Куадио
|1
|0.05
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.29
|Мелем Марвин
|3
|0.14
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.14
|Пфайффер Лука
|1
|0.05
|Кларер Кристоф
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|1
|0.05
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.05
|Маглица Матей
|1
|0.05
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Эльведи Нико
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|5
|2
|Скарке Тим
|5
|0
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Франич Бартол
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Дармштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
6
Боруссия М
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
13
9
Боруссия М
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Дармштадт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Пропущено
16
28
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
7
44%
5
18%
46-60
2
13%
9
32%
61-75
2
13%
5
18%
76-90
Забито
19
12
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
11%
3
25%
1-15
6
32%
2
17%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
15%
2
9%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
8
31%
4
17%
76-90
Забито
35
20
22 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
4
11%
3
15%
1-15
11
31%
5
25%
16-30
7
20%
3
15%
31-45
3
9%
4
20%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
6
17%
2
10%
76-90
Пропущено
42
51
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 33
7 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
5
12%
3
6%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
8
19%
8
16%
31-45
8
19%
10
20%
46-60
6
14%
14
27%
61-75
10
24%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1
Результаты матчей
Боруссия М
Дармштадт
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
65
38
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
55
37
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
129
1110
615
615
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Дармштадт
Исход игры
Боруссия М
98.4% (122)
Ничья
0.8% (1)
Дармштадт
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (85)
Меньше
28.57% (34)
Обе команды забьют
Да
68.91% (82)
Нет
31.09% (37)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
49.2% (61)
2:0 Боруссия М
16.1% (20)
3:1 Боруссия М
11.3% (14)
1:0 Боруссия М
11.3% (14)
3:2 Боруссия М
2.4% (3)
3:0 Боруссия М
2.4% (3)
5:2 Боруссия М
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!