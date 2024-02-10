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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 46121 Главный судья: Штегеманн Саша
Боруссия М
0:0
Конец матча
Дармштадт
0'
57' Желтая карточка
Циммерман Кристоф
65' Желтая карточка
Скарке Тим
75' Желтая карточка
Шуэн Марсель
82' Желтая карточка
Мюллер Андреас
90' Желтая карточка
Маглица Матей
90'+5

Ход матча

11'
 
Мюллер Андреас
Франич Бартол
45'
Плеа Алассан
Сибачо Жордан
 
57'
 
Циммерман Кристоф
58'
Нгуму Натан
Хак Робин
 
65'
 
Скарке Тим
66'
 
Мюллер Янник
Циммерман Кристоф
67'
 
Вильхельмссон Оскар
Полтер Себастьян
67'
 
Юстван Юлиан
Мелем Марвин
72'
Скалли Джозеф
Вебер Максимилиан
 
72'
Херрманн Патрик
Онора Франк
 
72'
Райтц Рокко
Нойхаус Флориан
 
75'
 
Шуэн Марсель
79'
 
Нюрнбергер Фабиан
Бадер Маттиас
82'
 
Мюллер Андреас
90'
 
Маглица Матей

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 551 Количество передач 377
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Боруссия М 98.4% (122)
X 0.8% (1)
Дармштадт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
8
Вайгль
Юлиан
20
Нец
Лука
10
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
13
Сибачо
Жордан
25
Хак
Робин
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
28
Франич
Бартол
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
6
Мелем
Марвин
40
Полтер
Себастьян
Боруссия М
3-3-2-2
Дармштадт
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Дармштадт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б
3:3
К
2:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:2
К
0:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.33
Сибачо Жордан 4 0.19
Райтц Рокко 4 0.19
Чванчара Томаш 4 (1) 0.19
Нойхаус Флориан 3 0.14
Хак Робин 2 0.1
Нгуму Натан 2 0.1
Эльведи Нико 2 0.1
Итакура Ко 2 0.1
Онора Франк 1 0.05
Вебер Максимилиан 1 0.05
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.05
Скалли Джозеф 1 0.05
Коне Куадио 1 0.05
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.29
Мелем Марвин 3 0.14
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.14
Пфайффер Лука 1 0.05
Кларер Кристоф 1 0.05
Бадер Маттиас 1 0.05
Нюрнбергер Фабиан 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Вильхельмссон Оскар 1 0.05
Маглица Матей 1 0.05
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 6 0
Коне Куадио 3 1
Эльведи Нико 4 0
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Нойхаус Флориан 2 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Райтц Рокко 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 5 2
Скарке Тим 5 0
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Гьясула Клаус 3 1
Циммерман Кристоф 3 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Мюллер Андреас 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Дармштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
6
Боруссия М
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

13
9
Боруссия М
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Дармштадт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

16
28
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
7
44%
5
18%
46-60
2
13%
9
32%
61-75
2
13%
5
18%
76-90

Забито

19
12
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
11%
3
25%
1-15
6
32%
2
17%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Пропущено

26
23
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
15%
2
9%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
8
31%
4
17%
76-90

Забито

35
20
22 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
4
11%
3
15%
1-15
11
31%
5
25%
16-30
7
20%
3
15%
31-45
3
9%
4
20%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
6
17%
2
10%
76-90

Пропущено

42
51
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 33
7 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
5
12%
3
6%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
8
19%
8
16%
31-45
8
19%
10
20%
46-60
6
14%
14
27%
61-75
10
24%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1

Результаты матчей

Боруссия М
Дармштадт

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
12
9
11
10
1.5
6
15
6
15
2.5
3
18
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
10.
Вердер
 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 46121 болельщиков
  • 95'
    Команда Боруссия М играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Боруссия М: 58%, СК Дармштадт: 42%.
  • 95'
    Маглица Матей выиграл воздушное противоборство у Райтц Рокко.
  • 95'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Коне Куадио нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 90'
      Нгуму Натан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Боруссия М: 58%, СК Дармштадт: 42%.
    • 90'
      Холланд Фабиан успешно блокирует удар.
    • 90'
      Коне Куадио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Плеа Алассан задерживает мяч рукой
    • Первый тайм
    • 64'
      Команда Боруссия М имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 64'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 64'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 63'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Коне Куадио.
    • 63'
      Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Контроль мяча: Боруссия М: 60%, СК Дармштадт: 40%.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Боруссия М
    • 61'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Онора Франк выиграл воздушное противоборство у Маглица Матей.
    • 61'
      Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 61'
      Сибачо Жордан получил травму и заменен. Плеа Алассан выходит на поле.
    • 59'
      Сибачо Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 58'
      Контроль мяча: Боруссия М: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 57'
      Сибачо Жордан возвращается на поле.
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сибачо Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 57'
      Сибачо Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Сибачо Жордан
    • 55'
      Скарке Тим выиграл воздушное противоборство у Эльведи Нико.
    • 54'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 54'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 53'
      Контроль мяча: Боруссия М: 62%, СК Дармштадт: 38%.
    • 53'
      Эльведи Нико наказан за толчок Карич Эмир
    • 51'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 51'
      Оооо... вот это был удар! Сибачо Жордан должен был забить с этой позиции.
    • 51'
      Сибачо Жордан из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 51'
      Шуэн Марсель делает важнейший сейв!
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 51'
      Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 49'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 48'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Сибачо Жордан.
    • 48'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 47'
      Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 47'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Нец Лука из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 47'
      Циммерман Кристоф успешно блокирует удар.
    • 46'
      Коне Куадио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [16] минут(а)
    • 45'
      Вайгль Юлиан из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
    • 45'
      Контроль мяча: Боруссия М: 58%, СК Дармштадт: 42%.
    • 44'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Маглица Матей наказан за толчок Онора Франк
    • 43'
      Судья начинает матч
    • 32'
      Матч прерван
    • 31'
      Матч остановлен
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Итакура Ко из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Мюллер Андреас
    • 30'
      Итакура Ко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 29'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Сибачо Жордан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гьясула Клаус
    • 28'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Сибачо Жордан выиграл воздушное противоборство у Гьясула Клаус.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Боруссия М
    • 26'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 25'
      Контроль мяча: Боруссия М: 60%, СК Дармштадт: 40%.
    • 25'
      Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 25'
      Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Сибачо Жордан.
    • 23'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Боруссия М: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Маглица Матей пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем
    • 18'
      Эльведи Нико успешно блокирует удар.
    • 18'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 18'
      Итакура Ко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Итакура Ко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Онора Франк должен был забить с этой позиции.
    • 16'
      Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Боруссия М: 69%, СК Дармштадт: 31%.
    • 15'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 14'
      Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Хак Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 11'
      Франич Бартол получил травму и заменен. Мюллер Андреас выходит на поле.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Франич Бартол получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Франич Бартол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Хак Робин пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 10'
      Контроль мяча: Боруссия М: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 10'
      Онора Франк из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 10'
      Циммерман Кристоф успешно блокирует удар.
    • 10'
      Сибачо Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Гьясула Клаус успешно блокирует удар.
    • 10'
      Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Онора Франк из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 9'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 8'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Франич Бартол возвращается на поле.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Ох, нехорошо это выглядит. Франич Бартол получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Франич Бартол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 5'
      Николас Мориц из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Боруссия М: 78%, СК Дармштадт: 22%.
    • 5'
      Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Эльведи Нико из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Итакура Ко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 2'
      Полтер Себастьян задерживает мяч рукой
    • 2'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Боруссия М 98.4% (122)
    X 0.8% (1)
    Дармштадт 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Дармштадт

    Исход игры
    Боруссия М
    98.4% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Дармштадт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (85)
    Меньше
    28.57% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    49.2% (61)
    2:0 Боруссия М
    16.1% (20)
    3:1 Боруссия М
    11.3% (14)
    1:0 Боруссия М
    11.3% (14)
    3:2 Боруссия М
    2.4% (3)
    3:0 Боруссия М
    2.4% (3)
    5:2 Боруссия М
    1.6% (2)
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