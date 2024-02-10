Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

64' Команда Боруссия М имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

64' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

64' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновится спорным мячом

59' Сибачо Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' СК Дармштадт пытается что-то создать.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Сибачо Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Сибачо Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

54' Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде

51' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

51' Оооо... вот это был удар! Сибачо Жордан должен был забить с этой позиции.

51' Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

48' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' СК Дармштадт начинает контратаку

47' Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [16] минут(а)

44' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

43' Судья начинает матч

32' Матч прерван

31' Матч остановлен

29' СК Дармштадт контролирует мяч.

29' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

28' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Карич Эмир из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

25' Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' СК Дармштадт пытается что-то создать.

23' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

22' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

20' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Маглица Матей пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

18' СК Дармштадт пытается что-то создать.

18' СК Дармштадт пытается что-то создать.

17' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

16' Оооо... вот это был удар! Онора Франк должен был забить с этой позиции.

16' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

14' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

13' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хак Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Франич Бартол получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Франич Бартол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Хак Робин пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем

8' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Франич Бартол получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Франич Бартол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

5' СК Дармштадт пытается что-то создать.

5' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

4' СК Дармштадт пытается что-то создать.

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' СК Дармштадт начинает с центра поля