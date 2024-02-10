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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Аугсбург
1:2
Второй тайм: 59'
РБ Лейпциг
0'
1:0
35' Гол
Титц Филлип
1:1
39' Гол
Опенда Лои
1:2
52' Гол
Шешко Беньямин
55' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри

Ход матча

35'
Титц Филлип
1:0
39'
1:1
Опенда Лои
(Раум Давид)
52'
1:2
Шешко Беньямин
(Ольмо Дани)
55'
Гоувелеув Джеффри
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 148 Количество передач 296
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 126
Аугсбург 1.6% (2)
X 11.1% (14)
РБ Лейпциг 87.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
Ничья
РБ Лейпциг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
7
Ольмо
Дани
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Аугсбург
4-3-1-2
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Аугсбург
РБ Лейпциг

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:0
Б
3:2
Б
3:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.67

Среднее время на гол

47
54

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 11 (3) 0.52
Титц Филлип 5 0.24
Энгельс Арне 2 0.1
Бельо Дион Дрене 2 0.1
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.1
Йенсен Фредрик 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Иаго Лопес 1 0.05
Варгас Рубен 1 0.05
Михель Свен 1 (1) 0.05
Бауэр Максимилиан 1 0.05
Удуохаи Феликс 1 0.05
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 15 (2) 0.71
Шешко Беньямин 6 0.29
Симонс Хави 5 0.24
Поульсен Юссуф 3 0.14
Баумгартнер Кристоф 3 0.14
Раум Давид 2 0.1
Ольмо Дани 2 0.1
Форсберг Эмиль 2 0.1
Вернер Тимо 2 (1) 0.1
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Симакан Мохамед 1 0.05
Кампль Кевин 1 0.05
Клостерманн Лукас 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Мбабу Кевин 2 0
Михель Свен 2 0
Иаго Лопес 2 0
Якич Кристиян 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Варгас Рубен 1 0
Джесс Торуп 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 5 0
Симонс Хави 5 0
Опенда Лои 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Шлагер Ксавер 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Раум Давид 3 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
РБ Лейпциг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
6
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

10
26
Аугсбург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
РБ Лейпциг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

21
32

Голы по времени матча

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
5
33%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
6
33%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
17%
3
18%
76-90

Забито

12
28
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
0
0%
6
21%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
4
33%
5
18%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
25%
5
18%
76-90

Пропущено

18
10
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
4
40%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
1
6%
1
10%
76-90

Забито

30
43
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
1
3%
7
16%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
9
30%
7
16%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
2
7%
8
19%
61-75
8
27%
8
19%
76-90

Пропущено

36
27
24 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
5
14%
2
7%
1-15
9
25%
3
11%
16-30
10
28%
8
30%
30%
31-45
3
8%
4
15%
46-60
5
14%
6
22%
61-75
4
11%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4

Результаты матчей

Аугсбург
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
9
2
2
8
2.5
5
6
1
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
17
3
8
12
1.5
14
6
3
17
2.5
8
12
2
18
3.5
2
18
1
19
4.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 21 12 3 6 46 - 27 39
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
10.
Вердер
 1:2 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 21 5 7 9 30 - 39 22
14.
Бохум
 1:1 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 21 5 4 12 19 - 35 19
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 1:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 1:1 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
14.
Аугсбург
 1:2 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 10 5 1 4 18 - 17 16
6.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 1:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 1:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 20 9
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Бохум
 1:1 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Дармштадт
 0:0 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 58'
    Матч возобновлен
  • 58'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 58'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг.
  • 57'
    Опенда Лои из команды РБ Лейпциг в офсайде
  • 57'
    РБ Лейпциг начинает контратаку
  • 57'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 126
    Аугсбург 1.6% (2)
    X 11.1% (14)
    РБ Лейпциг 87.3% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.80
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Аугсбург
    1.6% (2)
    Ничья
    11.1% (14)
    РБ Лейпциг
    87.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.99% (94)
    Меньше
    21.01% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    86.55% (103)
    Нет
    13.45% (16)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    59.5% (75)
    1:3 РБ Лейпциг
    8.7% (11)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    0:1 РБ Лейпциг
    7.1% (9)
    0:2 РБ Лейпциг
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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