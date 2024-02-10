Тур: 21. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Бранд Бенжамин
1:2
Второй тайм: 59'
0'
1:0
35' ГолТитц Филлип
1:1
39' ГолОпенда Лои
1:2
52' ГолШешко Беньямин
55' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
Ход матча
35'
1:0
39'
1:1
52'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
148 Количество передач 296
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
История личных встреч
Аугсбург
РБ Лейпциг
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.67
Среднее время на гол
47
54
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|11 (3)
|0.52
|Титц Филлип
|5
|0.24
|Энгельс Арне
|2
|0.1
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.1
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.1
|Йенсен Фредрик
|1
|0.05
|Педерсен Мадс
|1
|0.05
|Иаго Лопес
|1
|0.05
|Варгас Рубен
|1
|0.05
|Михель Свен
|1 (1)
|0.05
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.05
|Удуохаи Феликс
|1
|0.05
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15 (2)
|0.71
|Шешко Беньямин
|6
|0.29
|Симонс Хави
|5
|0.24
|Поульсен Юссуф
|3
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.1
|Ольмо Дани
|2
|0.1
|Форсберг Эмиль
|2
|0.1
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|Кампль Кевин
|1
|0.05
|Клостерманн Лукас
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Мбабу Кевин
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Иаго Лопес
|2
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
РБ Лейпциг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
11
6
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
10
26
Аугсбург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
РБ Лейпциг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
21
32
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
5
33%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
6
33%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
17%
3
18%
76-90
Забито
12
28
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
0
0%
6
21%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
4
33%
5
18%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
25%
5
18%
76-90
Пропущено
18
10
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
4
40%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
1
6%
1
10%
76-90
Забито
30
43
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
1
3%
7
16%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
9
30%
7
16%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
2
7%
8
19%
61-75
8
27%
8
19%
76-90
Пропущено
36
27
24 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
5
14%
2
7%
1-15
9
25%
3
11%
16-30
10
28%
8
30%
30%
31-45
3
8%
4
15%
46-60
5
14%
6
22%
61-75
4
11%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4
Результаты матчей
Аугсбург
РБ Лейпциг
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
92
28
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
28
54
19
36
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
173
812
146
317
812
218
218
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|2:1 Заявка
|21
|12
|3
|6
|46 - 27
|39
|6.
|1:1 Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|2:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|10.
|1:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|0:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|12.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|13.
|1:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 39
|22
|14.
|1:1 Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|0:0 Заявка
|21
|5
|4
|12
|19 - 35
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|0:0 Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|2:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|1:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|2:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|1:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|13.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|14.
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 17
|16
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|7.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|2:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|13.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|11 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Аугсбург
1.6% (2)
Ничья
11.1% (14)
РБ Лейпциг
87.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
78.99% (94)
Меньше
21.01% (25)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
59.5% (75)
1:3 РБ Лейпциг
8.7% (11)
1:1 Ничья
7.9% (10)
0:1 РБ Лейпциг
7.1% (9)
0:2 РБ Лейпциг
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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