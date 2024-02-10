ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

47' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

45' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Симонс Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Аугсбург

42' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Раум Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Якич Кристиян из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Удар от ворот произведет Аугсбург

36' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Г О О О О Л - Титц Филлип левой ногой классно пробил с лета.

35' Варгас Рубен пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

35' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Варгас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Оооо... вот это был удар! Варгас Рубен должен был забить с этой позиции.

32' Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Шлагер Ксавер пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

29' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

24' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Оооо... вот это был удар! Ольмо Дани должен был забить с этой позиции.

18' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Удар от ворот произведет Аугсбург

14' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ольмо Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шешко Беньямин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

5' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Опенда Лои выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.