Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

85' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Зайвальд Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.

81' СПАСЕНО - Опенда Лои пробил пенальти, но Финн Дамен отбивает!

81' Дамен Финн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' После проверки VAR судья изменил решение - РБ Лейпциг пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для РБ Лейпциг

79' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Зайвальд Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

76' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Аугсбург

74' Рефери не любит споров - именно за это Раум Давид сейчас получил желтую

74' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Варгас Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Реджбекай Элвис не смог попасть в створ ударом издали

69' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Якич Кристиян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Йенсен Фредрик из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин забивает с правой ноги!

60' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Реджбекай Элвис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Хорошую попытку сделал Йенсен Фредрик . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Титц Филлип из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Матч возобновлен

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

57' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

56' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Гоувелеув Джеффри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Раум Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Раум Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

46' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника