Тур: 21. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 28510 Главный судья: Бранд Бенжамин
2:2
Конец матча
0'
1:0
35' ГолТитц Филлип
1:1
39' ГолОпенда Лои
1:2
52' ГолШешко Беньямин
55' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
2:2
60' ГолДемирович Эрмедин
64' Желтая карточкаЯкич Кристиян
70' Желтая карточкаВаргас Рубен
74' Желтая карточкаРаум Давид
81' Желтая карточкаДамен Финн
2:2
81' Не забитый пенальтиОпенда Лои
90' Желтая карточкаМбабу Кевин
90'+6
Ход матча
35'
1:0
39'
1:1
52'
1:2
60'
64'
68'
70'
74'
81'
81'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
305 Количество передач 458
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победа «РБ Лейпцига»
-
1.55 ТБ(2,5) голов
-
1.70 Победа "Лейпцига"
-
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
История личных встреч
Аугсбург
РБ Лейпциг
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.67
Среднее время на гол
47
54
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|12 (3)
|0.57
|Титц Филлип
|5
|0.24
|Энгельс Арне
|2
|0.1
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.1
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.1
|Йенсен Фредрик
|1
|0.05
|Педерсен Мадс
|1
|0.05
|Иаго Лопес
|1
|0.05
|Варгас Рубен
|1
|0.05
|Михель Свен
|1 (1)
|0.05
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.05
|Удуохаи Феликс
|1
|0.05
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15 (2)
|0.71
|Шешко Беньямин
|6
|0.29
|Симонс Хави
|5
|0.24
|Поульсен Юссуф
|3
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.1
|Ольмо Дани
|2
|0.1
|Форсберг Эмиль
|2
|0.1
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|Кампль Кевин
|1
|0.05
|Клостерманн Лукас
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Дамен Финн
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Иаго Лопес
|2
|0
|Варгас Рубен
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
РБ Лейпциг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
13
8
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
10
26
Аугсбург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
РБ Лейпциг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
23
34
Голы по времени матча
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
4
20%
6
35%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
7
35%
5
26%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
3
15%
3
16%
76-90
Забито
12
28
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
6
21%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
4
33%
5
18%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
25%
5
18%
76-90
Пропущено
18
10
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
4
40%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
1
6%
1
10%
76-90
Забито
32
45
16 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
1
3%
7
16%
1-15
5
16%
5
11%
16-30
10
31%
8
18%
31-45
6
19%
9
20%
46-60
2
6%
8
18%
61-75
8
25%
8
18%
76-90
Пропущено
38
29
25 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 15
5
13%
2
7%
1-15
9
24%
3
10%
16-30
11
29%
9
31%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
5
13%
6
21%
61-75
4
11%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4
Результаты матчей
Аугсбург
РБ Лейпциг
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
92
29
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
28
64
19
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
183
912
156
318
813
219
219
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5