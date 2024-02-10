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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Айнтрахт Фр
1:1
Первый тайм: 26'
Бохум
0'
1:0
14' Гол
Мармуш Омар
1:1
17' Гол
Брошински Мориц

Ход матча

14'
Мармуш Омар
(Шаиби Фарес)
1:0
17'
1:1
Брошински Мориц
(Штёгер Кевин)
21'
Ван де Бек Донни
Ларссон Хуго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 122
Айнтрахт Фр 93.4% (114)
X 4.9% (6)
Бохум 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Граль
Йенс
24
Бута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
16
Ларссон
Хуго
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
8
Шаиби
Фарес
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
29
Брошински
Мориц
11
Асано
Такума
Айнтрахт Фр
4-3-3
Бохум
4-1-2-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бохум

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.14
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.85
0.69

Тотал матчей

2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
130

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.33
Кнауфф Ансгар 5 0.24
Эбимбе Эрик 3 0.14
Нкунку Нильс 2 0.1
Схири Эльес 2 0.1
Ларссон Хуго 2 0.1
Шаиби Фарес 1 0.05
Гётце Марио 1 0.05
Бута 1 0.05
Кох Робин 1 0.05
Коло-Муани Рандаль 1 0.05
Смолчич Хрвое 1 0.05
Ферри Начо 1 0.05
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.24
Штёгер Кевин 4 (3) 0.19
Пасьенса Гонсало 3 0.14
Патрик Остерхаге 2 0.1
Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Дашнер Лукас 1 0.05
Беро Матуш 1 0.05
Бернардо Фернандес 1 0.05
Шлоттербек Кевен 1 0.05
Брошински Мориц 1 0.05
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Пачо Вильям 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Бута 4 0
Нкунку Нильс 2 1
Тута 1 1
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Бернардо Фернандес 5 0
Лосилья Антони 4 0
Риман Мануэль 4 0
Беро Матуш 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Брошински Мориц 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Оерманн Тим 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бохум
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

13
15
Айнтрахт Фр
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Бохум
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
40% (8)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

9
27
7 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
3
11%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
4
44%
9
33%
31-45
1
11%
2
7%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
11%
5
19%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
4
31%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Забито

28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
6
21%
2
9%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
6
21%
5
22%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
5
18%
4
17%
76-90

Пропущено

26
37
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
3
12%
3
8%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
7
27%
12
32%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
5
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1
Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Бохум

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
5 раз 50%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
2
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
2
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
5
8
12
1.5
5
15
4
16
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 21 11 4 6 44 - 26 37
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
10.
Вердер
 1:2 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
12.
Аугсбург
 0:0 Заявка 21 5 8 8 29 - 37 23
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 1:1 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 21 5 4 12 19 - 35 19
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 1:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 1:1 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
14.
Аугсбург
 0:0 Заявка 11 3 5 3 18 - 18 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 1:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 20 9
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Бохум
 1:1 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Дармштадт
 0:0 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 14 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Ларссон Хуго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 19'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 17'
      Штёгер Кевин сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Брошински Мориц наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 16'
      Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Шаиби Фарес сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О О Л - Мармуш Омар из команды Айнтрахт Фр легко посылает мяч в пустые ворота правой! Мармуш Омар легко с этим справился!
    • 14'
      Шаиби Фарес из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
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    Прогнозы 122
    Айнтрахт Фр 93.4% (114)
    X 4.9% (6)
    Бохум 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Бохум
    1.98
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    4.50
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Бохум

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    93.5% (116)
    Ничья
    4.8% (6)
    Бохум
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.18% (74)
    Меньше
    37.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    50.8% (63)
    2:0 Айнтрахт Фр
    16.9% (21)
    1:0 Айнтрахт Фр
    15.3% (19)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Айнтрахт Фр
    3.2% (4)
    3:0 Айнтрахт Фр
    3.2% (4)
    3:2 Айнтрахт Фр
    1.6% (2)
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