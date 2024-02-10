Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Патрик Остерхаге из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Оерманн Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Бохум

35' Оерманн Тим получил желтую карточку от судьи

35' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Оерманн Тим не смог попасть в створ ударом издали

29' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Бохум

27' Штёгер Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Патрик Остерхаге из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Шаиби Фарес выиграл воздушное противоборство у Патрик Остерхаге.

22' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Хуго получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Ларссон Хуго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Г О О О О Л - Брошински Мориц наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

16' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Оооо... вот это был удар! Беро Матуш должен был забить с этой позиции.

13' Беро Матуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля