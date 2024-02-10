Тур: 21. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 57500 Главный судья: Яблонски Свен
1:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолМармуш Омар
1:1
17' ГолБрошински Мориц
35' Желтая карточкаОерманн Тим
53' Желтая карточкаПачо Вильям
80' Желтая карточкаКох Робин
90' Желтая карточкаБеро Матуш
90'+3
Ход матча
14'
1:0
17'
1:1
35'
53'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
436 Количество передач 390
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Граль
Йенс
24
Бута
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
16
Ларссон
Хуго
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
11
Асано
Такума
- Основной состав
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бохум
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.14
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Среднее время на гол
60
157
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.85
0.69
Тотал матчей
2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
130
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|8 (1)
|0.38
|Кнауфф Ансгар
|5
|0.24
|Эбимбе Эрик
|3
|0.14
|Нкунку Нильс
|2
|0.1
|Схири Эльес
|2
|0.1
|Ларссон Хуго
|2
|0.1
|Шаиби Фарес
|1
|0.05
|Гётце Марио
|1
|0.05
|Бута
|1
|0.05
|Кох Робин
|1
|0.05
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.05
|Смолчич Хрвое
|1
|0.05
|Ферри Начо
|1
|0.05
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|5
|0.24
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.19
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.14
|Патрик Остерхаге
|2
|0.1
|Брошински Мориц
|2
|0.1
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.05
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|Дашнер Лукас
|1
|0.05
|Беро Матуш
|1
|0.05
|Бернардо Фернандес
|1
|0.05
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.05
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачо Вильям
|6
|0
|Кох Робин
|5
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Тута
|1
|1
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Шлоттербек Кевен
|6
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Бернардо Фернандес
|5
|0
|Лосилья Антони
|4
|0
|Риман Мануэль
|4
|0
|Машович Эрхан
|4
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Брошински Мориц
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
6
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бохум
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
13
15
Айнтрахт Фр
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Бохум
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
19%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Пропущено
10
28
8 В 1-м тайме 17
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
4
14%
1-15
3
30%
4
14%
16-30
4
40%
9
32%
31-45
1
10%
2
7%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
1
10%
5
18%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
4
31%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
30%
76-90
Забито
29
24
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
7
24%
2
8%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
5
17%
4
17%
76-90
Пропущено
27
38
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
3
11%
4
11%
1-15
4
15%
5
13%
16-30
7
26%
12
32%
31-45
5
19%
5
13%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1
Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Бохум
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
5 раз 50%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
37
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
165
813
516
417
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Бохум
Исход игры
Айнтрахт Фр
93.5% (116)
Ничья
4.8% (6)
Бохум
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
50.8% (63)
2:0 Айнтрахт Фр
16.9% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
15.3% (19)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
3.2% (4)
3:0 Айнтрахт Фр
3.2% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
1.6% (2)
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