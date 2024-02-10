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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Вердер
1:2
Второй тайм: 61'
Хайденхайм
0'
2' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
0:1
12' Гол
Малони Леннард
0:2
18' Гол
Бесте Ян-Никлас
1:2
19' Гол
Шмид Романо
43' Желтая карточка
Малони Леннард
45' Желтая карточка
Деман Оливье

Ход матча

2'
 
Кляйндинст Тим
12'
0:1
Малони Леннард
(Бесте Ян-Никлас)
18'
0:2
Бесте Ян-Никлас
19'
Шмид Романо
(Линен Сенне)
1:2
41'
Малатини Хулиан
Штарк Никлас
 
43'
 
Малони Леннард
45'
Деман Оливье
 
46'
 
Бек Адриан
Кляйндинст Тим

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 276 Количество передач 171
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Вердер 84% (105)
X 14.4% (18)
Хайденхайм 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
7
Дукш
Марвин
17
Нжинма
Джастин
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
18
Пирингер
Марвин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Вердер
3-5-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Хайденхайм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
4:2
Б2
2:1
Б2
3:0
ПОЗПИВБ
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
К
4:1
К
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.43
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.43
Нжинма Джастин 4 0.19
Борре Рафаэль 4 0.19
Вайзер Митчелл 2 0.1
Шмид Романо 2 0.1
Стаге Йенс 2 0.1
Штарк Никлас 2 0.1
Биттенкорт Леонардо 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Деман Оливье 1 0.05
Малатини Хулиан 1 0.05
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 7 0.33
Бесте Ян-Никлас 6 0.29
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.29
Шёппнер Ян 2 0.1
Майнка Патрик 2 0.1
Пирингер Марвин 2 0.1
Гимбер Бенедикт 1 0.05
Бек Адриан 1 0.05
Малони Леннард 1 0.05
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 6 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 5 0
Штарк Никлас 4 0
Деман Оливье 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Шмид Романо 3 0
Линен Сенне 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Кляйндинст Тим 3 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Хайденхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Вердер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

7
13
Вердер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Хайденхайм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
17%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
13%
6
32%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Забито

29
28
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
21%
2
7%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
5
17%
7
25%
46-60
7
24%
7
25%
61-75
7
24%
4
14%
76-90

Пропущено

32
35
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
13%
8
23%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
8
25%
7
20%
61-75
6
19%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1
Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2

Результаты матчей

Вердер
Хайденхайм

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 45%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вердер
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
11
9
1.5
8
12
2
18
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 21 12 3 6 46 - 27 39
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
10.
Вердер
 1:2 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 21 5 7 9 30 - 39 22
14.
Бохум
 1:1 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 21 5 4 12 19 - 35 19
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 1:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 1:1 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
14.
Аугсбург
 1:2 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 10 5 1 4 18 - 17 16
6.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 1:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 1:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 20 9
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Бохум
 1:1 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Дармштадт
 0:0 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
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    Прогнозы 125
    Вердер 84% (105)
    X 14.4% (18)
    Хайденхайм 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Хайденхайм
    5.40
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    3.85
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:2 Хайденхайм

    Исход игры
    Вердер
    84% (105)
    Ничья
    14.4% (18)
    Хайденхайм
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.86% (73)
    Меньше
    38.14% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    51.2% (64)
    1:0 Вердер
    14.4% (18)
    1:1 Ничья
    10.4% (13)
    2:0 Вердер
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Вердер
    3.2% (4)
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