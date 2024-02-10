Тур: 21. Стадион: БайАрена. Главный судья: Цвайер Феликс
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
19
Телла
Нейтан
10
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
15
Дайер
Эрик
23
Боэ
Саша
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Азну АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Бавария
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
91.7%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 11 побед
36 матчей
19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
5.6%
47.2%
47.2%
2 победы 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.37
0.82
Среднее время на гол
65
109
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
2.29
1.84
Среднее время на гол
39
48
Всего голов
65
49
Голов в среднем за матч
1.81
1.36
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.5
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.35
|Вирц Флориан
|5
|0.25
|Фримпонг Жереми
|5
|0.25
|Хофманн Йонас
|4
|0.2
|Та Джонатан
|4
|0.2
|Телла Нейтан
|4
|0.2
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.15
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.15
|Адли Амин
|1
|0.05
|Инкапье Пьеро
|1
|0.05
|Гложек Адам
|1
|0.05
|Коссуну Одилон
|1
|0.05
|Мбамба Ноа
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|24 (3)
|1.2
|Сане Лерой
|8
|0.4
|Мусиала Джамал
|5
|0.25
|Коман Кингсли
|3
|0.15
|Тель Матис
|3
|0.15
|Горецка Леон
|2
|0.1
|Павлович Александр
|2
|0.1
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.1
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.1
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.1
|Мюллер Томас
|1
|0.05
|Киммих Йозуа
|1
|0.05
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.05
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.05
|Упамекано Дайо
|1
|0.05
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|5
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Станишич Йосип
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Павлович Александр
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Бавария
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
1
3
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Бавария
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
21
36
Байер Л
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Бавария
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
22
39
Голы по времени матча
Забито
28
22
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
7%
4
18%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
4
14%
4
18%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
21
36
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
4
19%
4
11%
31-45
5
24%
6
17%
46-60
4
19%
8
22%
61-75
4
19%
9
25%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
49
58
20 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 14
1 Не забивали 1
4
8%
10
17%
1-15
7
14%
6
10%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
9
18%
10
17%
46-60
12
24%
11
19%
61-75
8
16%
13
22%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
5
29%
29%
4
20%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
1
6%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3
Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0
Результаты матчей
Байер Л
Бавария
Точный счет
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
0:3
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
0:3
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
8 раз 40%
2
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 35%
2
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
82
92
73
83
46
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
55
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
191
164
164
128
128
416
515
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Бавария
Исход игры
Байер Л
22.8% (41)
Ничья
38.9% (70)
Бавария
38.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
70.25% (85)
Меньше
29.75% (36)
Обе команды забьют
Да
95.87% (116)
Нет
4.13% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17.2% (31)
2:2 Ничья
15.6% (28)
1:2 Бавария
13.9% (25)
2:1 Байер Л
11.1% (20)
2:3 Бавария
3.3% (6)
3:2 Байер Л
2.8% (5)
0:2 Бавария
1.1% (2)
0:1 Бавария
1.1% (2)
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