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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Байер Л
 
Позже
Бавария
Прогнозы 173
Байер Л 23.1% (40)
X 39.3% (68)
Бавария 37.6% (65)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
2
Станишич
Йосип
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
19
Телла
Нейтан
10
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
1
Нойер
Мануэль
2
Упамекано
Дайо
15
Дайер
Эрик
3
Мин-Чжэ
Ким
23
Боэ
Саша
40
Мазрауи
Нуссаир
45
Павлович
Александр
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
Байер Л
3-4-2-1
Бавария
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Бавария

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
91.7%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 11 побед

36 матчей

19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

5.6%
47.2%
47.2%
2 победы 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.37
0.82

Среднее время на гол

65
109

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

2.29
1.84

Среднее время на гол

39
48

Всего голов

65
49

Голов в среднем за матч

1.81
1.36

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.5
Гримальдо Алехандро 7 0.35
Вирц Флориан 5 0.25
Фримпонг Жереми 5 0.25
Хофманн Йонас 4 0.2
Та Джонатан 4 0.2
Телла Нейтан 4 0.2
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.15
Шик Патрик 3 (1) 0.15
Адли Амин 1 0.05
Инкапье Пьеро 1 0.05
Гложек Адам 1 0.05
Коссуну Одилон 1 0.05
Мбамба Ноа 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 24 (3) 1.2
Сане Лерой 8 0.4
Мусиала Джамал 5 0.25
Коман Кингсли 3 0.15
Тель Матис 3 0.15
Горецка Леон 2 0.1
Павлович Александр 2 0.1
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.1
Геррейру Рафаэл 2 0.1
Де Лигт Маттейс 2 0.1
Мюллер Томас 1 0.05
Киммих Йозуа 1 0.05
Дэвис Альфонсо 1 0.05
Мин-Чжэ Ким 1 0.05
Упамекано Дайо 1 0.05
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 5 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Алонсо Хаби 2 0
Станишич Йосип 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Вирц Флориан 2 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Адли Амин 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Павлович Александр 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Горецка Леон 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Бавария
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
3
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Бавария
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

21
36
Байер Л
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Бавария
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

22
39

Голы по времени матча

Забито

28
22
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
7%
4
18%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
4
14%
4
18%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

21
36
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
4
19%
4
11%
31-45
5
24%
6
17%
46-60
4
19%
8
22%
61-75
4
19%
9
25%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

49
58
20 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 14
1 Не забивали 1
4
8%
10
17%
1-15
7
14%
6
10%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
9
18%
10
17%
46-60
12
24%
11
19%
61-75
8
16%
13
22%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
5
29%
29%
4
20%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
1
6%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3
Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0

Результаты матчей

Байер Л
Бавария

Точный счет

3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

0:3
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 40%
2
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 35%
2
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
2
1.5
9
2
7
3
2.5
8
3
4
6
3.5
3
8
1
9
4.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
7
2
5
5
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
19
1
16
4
1.5
16
4
12
8
2.5
12
8
4
16
3.5
5
15
1
19
4.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
10.
Вердер
 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Феликс Цвайер из Берлина. Помогать ему на бровках будут Штефан Лупп из Цоссена и Марко Ахмюллер из Бад-Фюссинга. Резервным арбитром на этот матч назначен Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче 21 тура Бундеслиги между "Байером" из Леверкузена и мюнхенской "Баварией". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Цвайер Феликс

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Байер Л.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л - Бавария

Исход игры
Байер Л
22.8% (41)
Ничья
38.9% (70)
Бавария
38.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
70.25% (85)
Меньше
29.75% (36)
Обе команды забьют
Да
95.87% (116)
Нет
4.13% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17.2% (31)
2:2 Ничья
15.6% (28)
1:2 Бавария
13.9% (25)
2:1 Байер Л
11.1% (20)
2:3 Бавария
3.3% (6)
3:2 Байер Л
2.8% (5)
0:2 Бавария
1.1% (2)
0:1 Бавария
1.1% (2)
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Бавария
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