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Главным арбитром на этот матч назначен Феликс Цвайер из Берлина. Помогать ему на бровках будут Штефан Лупп из Цоссена и Марко Ахмюллер из Бад-Фюссинга. Резервным арбитром на этот матч назначен Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха.