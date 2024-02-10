  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 45+'
Вольфсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 126
Унион Берлин 47.6% (60)
X 40.5% (51)
Вольфсбург 11.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Вольфсбург
2.75
Реклама, betcity.ru
3.35
Реклама, ligastavok.ru
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
31
Кнохе
Робин
5
Духи
Данило
4
Лейте
Диогу
29
Тусар
Люка
8
Хедира
Рани
6
Госенс
Робин
13
Шефер
Андраш
33
Крал
Алекс
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
13
Рожерио
да
Силва
19
Майер
Ловро
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
40
Паредес
Кевин
17
Бехренс
Кевин
23
Винд
Йонас
Унион Берлин
3-3-2-2
Вольфсбург
4-4-2

История личных встреч

Унион Берлин
Вольфсбург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.71

Среднее время на гол

49
126

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.77
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
106

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 5 0.24
Бехренс Кевин 4 0.19
Холлербах Бенедикт 3 0.14
Фолланд Кевин 2 (1) 0.1
Пантович Милош 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Кауфманн Миккель 1 0.05
Фофана Датро 1 0.05
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.05
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Шефер Андраш 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.43
Майер Ловро 4 (2) 0.19
Черны Вацлав 3 0.14
Паредес Кевин 2 0.1
Сванберг Маттиас 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Герхардт Янник 1 0.05
Рожерио да Силва 1 0.05
Лакруа Максанс 1 0.05
Томаш Тьягу 1 0.05
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаберер Яник 5 0
Госенс Робин 4 0
Лейте Диогу 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Фогт Кевин 3 0
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Хедира Рани 1 1
Рённов Фредерик 2 0
Тусар Люка 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Руссийон Жером 1 0
Юранович Йосип 1 0
Духи Данило 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Шефер Андраш 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 4 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Дженц Мориц 3 0
Нико Ковач 2 0
Кастельс Коэн 2 0
Герхардт Янник 2 0
Черны Вацлав 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
9
Унион Берлин
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

5
13
Унион Берлин
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
6
43%
4
22%
76-90

Забито

9
15
8 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
2
22%
3
20%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
5
56%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
15%
3
25%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
7
35%
1
8%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
4
20%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
5
25%
11
41%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
3
15%
2
7%
76-90

Пропущено

34
30
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
5
15%
3
10%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
8
24%
3
10%
46-60
4
12%
10
33%
61-75
8
24%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1
Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Вольфсбург

Точный счет

0:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
2
8 раз 40%
0
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
6
4
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
17
3
5
15
1.5
8
12
3
17
2.5
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 21 12 3 6 46 - 27 39
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
9.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
10.
Вердер
 1:2 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 21 5 7 9 30 - 39 22
14.
Бохум
 1:1 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 21 5 4 12 19 - 35 19
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 1:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 1:1 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
14.
Аугсбург
 1:2 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 10 5 1 4 18 - 17 16
6.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 1:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 1:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 2:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 20 9
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Бохум
 1:1 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Дармштадт
 0:0 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Унион Берлин.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.48. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.48 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Унион Берлин 47.6% (60)
    X 40.5% (51)
    Вольфсбург 11.9% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Вольфсбург
    2.75
    Реклама, betcity.ru
    3.35
    Реклама, ligastavok.ru
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Вольфсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    47.6% (60)
    Ничья
    40.5% (51)
    Вольфсбург
    11.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (49)
    Меньше
    58.82% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (45)
    2:1 Унион Берлин
    27% (34)
    1:0 Унион Берлин
    13.5% (17)
    1:2 Вольфсбург
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Вольфсбург
    3.2% (4)
    3:2 Унион Берлин
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Унион Берлин
    Вольфсбург
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный