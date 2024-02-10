Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

73' Команда Унион Берлин имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

73' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

72' Рефери не любит споров - именно за это Нико Ковач сейчас получил желтую

70' Ох, нехорошо это выглядит. Дженц Мориц получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Дженц Мориц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

65' Сванберг Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Лакруа Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Холлербах Бенедикт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

55' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [21] минут(а)

43' Игра остановлена из-за технических проблем.

43' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

43' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хорошую попытку сделал Винд Йонас . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Хорошую попытку сделал Винд Йонас . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Бехренс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Матч прерван

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена из-за технических проблем.

39' Судья начинает матч

39' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена из-за технических проблем.

26' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

26' Сванберг Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Шефер Андраш получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Ох, нехорошо это выглядит. Майер Ловро получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Шефер Андраш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Шефер Андраш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Вольфсбург

6' Винд Йонас пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов ловит мяч

3' Рожерио да Силва не смог попасть в створ ударом издали

3' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вольфсбург начинает с центра поля