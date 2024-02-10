Тур: 21. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 22012 Главный судья: Йолленбек Маттиас
1:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолДухи Данило
45' Желтая карточкаНико Ковач
86' Желтая карточкаРуссийон Жером
90' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
90' Желтая карточкаПерван Павао
90'+7
Ход матча
45'
1:0
45'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
154 Количество передач 188
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
29
Тусар
Люка
13
Шефер
Андраш
33
Крал
Алекс
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Амоако КофиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Вольфсбург
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.71
Среднее время на гол
49
126
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.77
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
50
106
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|5
|0.24
|Бехренс Кевин
|4
|0.19
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.14
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.1
|Духи Данило
|2
|0.1
|Пантович Милош
|1
|0.05
|Кауфманн Миккель
|1
|0.05
|Фофана Датро
|1
|0.05
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.05
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.43
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.19
|Черны Вацлав
|3
|0.14
|Паредес Кевин
|2
|0.1
|Сванберг Маттиас
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Герхардт Янник
|1
|0.05
|Рожерио да Силва
|1
|0.05
|Лакруа Максанс
|1
|0.05
|Томаш Тьягу
|1
|0.05
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаберер Яник
|5
|0
|Госенс Робин
|4
|0
|Лейте Диогу
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Фогт Кевин
|3
|0
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Юранович Йосип
|1
|0
|Духи Данило
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Арнольд Максимилиан
|6
|0
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Дженц Мориц
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
9
Унион Берлин
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
5
13
Унион Берлин
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
Вольфсбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
6
22
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
6
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Забито
9
15
8 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
2
22%
3
20%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
5
56%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
15%
3
25%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
7
35%
1
8%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
21
27
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 4
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
11
41%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
3
14%
2
7%
76-90
Пропущено
34
31
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
15%
3
10%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
4
12%
7
23%
31-45
8
24%
3
10%
46-60
4
12%
10
32%
61-75
8
24%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1
Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Вольфсбург
Точный счет
0:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
8 раз 38%
0
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
64
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
174
516
813
318
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Вольфсбург
Исход игры
Унион Берлин
47.6% (60)
Ничья
40.5% (51)
Вольфсбург
11.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (49)
Меньше
58.82% (70)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (45)
2:1 Унион Берлин
27% (34)
1:0 Унион Берлин
13.5% (17)
1:2 Вольфсбург
4.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:1 Вольфсбург
3.2% (4)
3:2 Унион Берлин
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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