Тур: 25. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:1
Второй тайм: 66'
Ход матча
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
45 Камора МауруНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.9
1.17
Среднее время на гол
100
77
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.32
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
82
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|9
|0.36
|Бирлигея Даниэль
|6
|0.24
|Мухар Карло
|5
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|5 (2)
|0.2
|Авуну Дюрель
|3
|0.12
|Дяк Чиприан
|2
|0.08
|Камора Мауру
|2
|0.08
|Айети Арлинд
|2
|0.08
|Джуричич Лука
|2
|0.08
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.08
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Красники Эрмал
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|8 (2)
|0.32
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.24
|Ионицэ Александру II
|5
|0.2
|Папо Джейсон
|5
|0.2
|Петрила Клаудиу
|4
|0.16
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.12
|Borisav Burmaz
|3
|0.12
|Валье Борха
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.04
|Якоб Паул
|1
|0.04
|Джокович Дамьян
|1
|0.04
|Эммерс Сиан
|1
|0.04
|Оня Рэзван
|1
|0.04
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Рапид Бухарест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
5
ЧФР Клуж
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Рапид Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
16
23
ЧФР Клуж
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Рапид Бухарест
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
21%
3
19%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
25%
7
44%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
6%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
33%
6
21%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
22%
9
32%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
20%
2
13%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
5
33%
46-60
6
30%
3
20%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Забито
42
44
22 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
6
14%
7
16%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
12
29%
13
30%
30%
31-45
5
12%
4
9%
46-60
8
19%
5
11%
61-75
7
17%
11
25%
76-90
Пропущено
25
25
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 15
5
20%
4
16%
1-15
6
24%
2
8%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
1
4%
7
28%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
3
12%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3
Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 25%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
93
57
57
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
57
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
177
1212
1410
915
717
420
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|46 - 21
|51
|2.
|1:0
|25
|12
|9
|4
|43 - 27
|45
|3.
|0:1
|25
|12
|6
|7
|43 - 25
|42
|4.
|25
|10
|8
|7
|37 - 31
|38
|5.
|24
|10
|7
|7
|34 - 33
|37
|6.
|24
|9
|6
|9
|35 - 30
|33
|7.
|24
|7
|12
|5
|31 - 26
|33
|8.
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|9.
|24
|6
|13
|5
|24 - 24
|31
|10.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|11.
|24
|7
|9
|8
|28 - 34
|30
|12.
|25
|9
|3
|13
|38 - 40
|30
|13.
|25
|6
|9
|10
|29 - 40
|27
|14.
|25
|6
|9
|10
|27 - 39
|27
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|1:0
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|9.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7