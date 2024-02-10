  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
ЧФР Клуж
0:1
Второй тайм: 66'
Рапид Бухарест

Ход матча

9'
0:1
Джокович Дамьян
17'
 
Кристя Юлиан
Сэпунару Кристиан
46'
Михаэль Петер
Бирлигея Даниэль
 
54'
 
Браун Кристофер
Оня Рэзван
60'
Эль-Каддури Омар
Тахцидис Панайотис
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Рапид Бухарест
5.70
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, pari.ru
4.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
4
Маня
Кристьян
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
23
Албу
Кристиан
88
Джокович
Дамьян
77
Красники
Эрмал
11
Borisav
Burmaz
96
Папо
Джейсон
9
Рахмани
Альбион
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:0
С
3:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.17

Среднее время на гол

100
77

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.32
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
82

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 9 0.36
Бирлигея Даниэль 6 0.24
Мухар Карло 5 0.2
Тахцидис Панайотис 5 (2) 0.2
Авуну Дюрель 3 0.12
Дяк Чиприан 2 0.08
Камора Мауру 2 0.08
Айети Арлинд 2 0.08
Джуричич Лука 2 0.08
Йебоа Эммануэль 2 0.08
Бетанкор Хефте 1 0.04
Красники Эрмал 1 0.04
Михаэль Петер 1 0.04
Маня Кристьян 1 0.04
Кейта Абдул-Кадер 1 0.04
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 8 (2) 0.32
Дуганджич Марко 6 (2) 0.24
Ионицэ Александру II 5 0.2
Папо Джейсон 5 0.2
Петрила Клаудиу 4 0.16
Бамгбойе Фуншо 3 0.12
Borisav Burmaz 3 0.12
Валье Борха 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 0.04
Якоб Паул 1 0.04
Джокович Дамьян 1 0.04
Эммерс Сиан 1 0.04
Оня Рэзван 1 0.04
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Эль-Каддури Омар 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Рапид Бухарест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
5
ЧФР Клуж
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Рапид Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

16
23
ЧФР Клуж
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Рапид Бухарест
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
21%
3
19%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
25%
7
44%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
6%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
33%
6
21%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
22%
9
32%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
20%
2
13%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
5
33%
46-60
6
30%
3
20%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Забито

42
44
22 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
6
14%
7
16%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
12
29%
13
30%
30%
31-45
5
12%
4
9%
46-60
8
19%
5
11%
61-75
7
17%
11
25%
76-90

Пропущено

25
25
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 15
5
20%
4
16%
1-15
6
24%
2
8%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
1
4%
7
28%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
3
12%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3
Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 25%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
9
3
5
7
2.5
5
7
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
5
7
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
17
7
12
12
1.5
14
10
9
15
2.5
7
17
4
20
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 24 15 6 3 46 - 21 51
2.
Рапид Бухарест
 1:0 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 0:1 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 0:1 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 12 7 3 2 21 - 10 24
3.
Рапид Бухарест
 1:0 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 1:0 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 0:1 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Рапид Бухарест
    5.70
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Реклама, pari.ru
    4.20
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:1 Рапид Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЧФР Клуж
    Рапид Бухарест
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный