Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Borisav Burmaz нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

47' Borisav Burmaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кристя Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

44' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

42' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

37' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Отеле Филип не смог попасть в створ ударом издали

36' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

32' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Тахцидис Панайотис не смог попасть в створ ударом издали

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

26' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Кейта Абдул-Кадер пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

25' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

24' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Borisav Burmaz нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

23' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Джокович Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

21' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Оооо... вот это был удар! Могос Василе должен был забить с этой позиции.

20' Хорошую попытку сделал Могос Василе . Удар в створ, но вратарь начеку

20' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Джокович Дамьян забивает ударом с левой ноги!

8' Матч возобновлен

7' Матч приостановлен из-за петард на поле

6' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

5' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рахмани Альбион нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

2' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Borisav Burmaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре