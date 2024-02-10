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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
ЧФР Клуж
0:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
0:1
9' Гол
Джокович Дамьян
77' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
86' Желтая карточка
Албу Кристиан
90' Желтая карточка
Дяк Чиприан
90'+7
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
4
Маня
Кристьян
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
23
Албу
Кристиан
88
Джокович
Дамьян
77
Красники
Эрмал
11
Borisav
Burmaz
96
Папо
Джейсон
9
Рахмани
Альбион
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:0
С
3:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.17

Среднее время на гол

100
77

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.32
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
82

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 9 0.36
Бирлигея Даниэль 6 0.24
Мухар Карло 5 0.2
Тахцидис Панайотис 5 (2) 0.2
Авуну Дюрель 3 0.12
Дяк Чиприан 2 0.08
Камора Мауру 2 0.08
Айети Арлинд 2 0.08
Джуричич Лука 2 0.08
Йебоа Эммануэль 2 0.08
Бетанкор Хефте 1 0.04
Красники Эрмал 1 0.04
Михаэль Петер 1 0.04
Маня Кристьян 1 0.04
Кейта Абдул-Кадер 1 0.04
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 8 (2) 0.32
Дуганджич Марко 6 (2) 0.24
Ионицэ Александру II 5 0.2
Папо Джейсон 5 0.2
Петрила Клаудиу 4 0.16
Бамгбойе Фуншо 3 0.12
Borisav Burmaz 3 0.12
Валье Борха 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 0.04
Якоб Паул 1 0.04
Джокович Дамьян 1 0.04
Эммерс Сиан 1 0.04
Оня Рэзван 1 0.04
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 4 0
Дяк Чиприан 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Эль-Каддури Омар 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Браун Кристофер 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Рапид Бухарест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
5
ЧФР Клуж
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Рапид Бухарест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

16
23
ЧФР Клуж
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Рапид Бухарест
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
5
21%
4
24%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
25%
7
41%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
6%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
33%
6
21%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
22%
9
32%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
20%
2
13%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
5
33%
46-60
6
30%
3
20%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Забито

42
45
22 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
14%
8
18%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
12
29%
13
29%
31-45
5
12%
4
9%
46-60
8
19%
5
11%
61-75
7
17%
11
24%
76-90

Пропущено

26
25
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
6
23%
4
16%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
1
4%
7
28%
46-60
7
27%
6
24%
61-75
3
12%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3
Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
9
3
5
8
2.5
5
7
2
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
5
8
4
8
2.5
2
11
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
18
7
12
13
1.5
14
11
9
16
2.5
7
18
4
21
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 24 15 6 3 46 - 21 51
2.
Рапид Бухарест
 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 12 7 3 2 21 - 10 24
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Весь список
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кристя Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 95'
    Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Джокович Дамьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 94'
    Бобен Матия ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Дяк Чиприан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 93'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Джокович Дамьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Мухар Карло. Удар в створ, но вратарь начеку