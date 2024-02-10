Тур: 24. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Кавана Крис
0:2
Первый тайм: 45+'
0'
10' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
26' Желтая карточкаХамер Густаво
0:1
30' ГолАрчер Камерон
0:2
36' ПенальтиМакати Джон
41' Желтая карточкаМоррис Карлтон
Ход матча
10'
26'
30'
0:1
36'
0:2
41'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
23
Осборн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
-
3 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.43
|Моррис Карлтон
|5 (3)
|0.22
|Баркли Росс
|3
|0.13
|Огбене Чидози
|2
|0.09
|Браун Джейкоб
|2
|0.09
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.09
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Чон Тахит
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.17
|Арчер Камерон
|4
|0.17
|Хамер Густаво
|2
|0.08
|Макати Джон
|2
|0.08
|Бреретон Бен
|2
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Богл Джейден
|1
|0.04
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.04
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Ошо Гэбриэл
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Джек
|7
|0
|Ахмедходжич Анел
|7
|0
|Хамер Густаво
|7
|0
|Богл Джейден
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Шеффилд Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
6
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
24
Упущенные победы
10
6
Лутон Таун
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Шеффилд Юнайтед
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
24
Упущенные победы
20
12
Голы по времени матча
Забито
17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
2
12%
1
17%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
6
35%
2
33%
76-90
Пропущено
17
29
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
4
24%
1
3%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
4
24%
7
24%
61-75
4
24%
8
28%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
5
38%
6
46%
76-90
Пропущено
27
30
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
4%
3
10%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
8
30%
30%
4
13%
61-75
7
26%
6
20%
76-90
Забито
30
19
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 10
2
7%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
11
37%
8
42%
76-90
Пропущено
44
59
13 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
2
5%
7
12%
1-15
4
9%
12
20%
16-30
7
16%
6
10%
31-45
8
18%
9
15%
46-60
12
27%
11
19%
61-75
11
25%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2
Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8
Результаты матчей
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
84
47
48
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
47
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
149
814
518
418
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|2.
|1:1 Заявка
|24
|15
|7
|2
|53 - 23
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|0:1 Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 36
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|1:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|43 - 38
|38
|8.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 38
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|2:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|32 - 38
|29
|13.
|0:2 Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 44
|27
|14.
|1:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|33 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|0:2 Заявка
|23
|5
|5
|13
|33 - 45
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|1:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|25 - 48
|14
|20.
|2:0 Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 10
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|6.
|0:1 Заявка
|12
|8
|0
|4
|23 - 16
|24
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|2:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 12
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|13.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 19
|11
|19.
|2:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|1:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 23
|15
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|14.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|15.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|2:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|2:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 28
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 0:2 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Лутон Таун
74.4% (96)
Ничья
16.3% (21)
Шеффилд Юнайтед
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
2:1 Лутон Таун
35.7% (46)
1:0 Лутон Таун
17.8% (23)
1:1 Ничья
14% (18)
1:2 Шеффилд Юнайтед
6.2% (8)
3:1 Лутон Таун
6.2% (8)
3:2 Лутон Таун
3.9% (5)
2:0 Лутон Таун
3.1% (4)
0:1 Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
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