Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

41' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Г О О О О О Л - Макати Джон из команды Шеффилд Юнайтед забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Томас Каминьски прыгнул не в ту сторону.

36' После проверки VAR судья изменил решение - Шеффилд Юнайтед пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шеффилд Юнайтед

33' Адебайо Элайджа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ошо Гэбриэл плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

30' Камерон Арчер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лоу Макс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Оооо... вот это был удар! Камерон Арчер должен был забить с этой позиции.

30' Камерон Арчер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Макати Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Г О О О О Л - Камерон Арчер забивает ударом с правой ноги!

30' Камерон Арчер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Хамер Густаво получил желтую карточку от судьи

26' Доти Алфи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Адебайо Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Камерон Арчер выиграл воздушное противоборство у Ошо Гэбриэл

17' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

17' Доти Алфи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Холгейт Мэйсон получил желтую карточку от судьи

10' Бэлл Амари выиграл воздушное противоборство у Камерон Арчер.

9' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Холгейт Мэйсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

5' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Норрингтон-Дэвис Рис получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Макати Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Хамер Густаво создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.