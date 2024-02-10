  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 11138 Главный судья: Кавана Крис
Лутон Таун
1:3
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
10' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
26' Желтая карточка
Хамер Густаво
0:1
30' Гол
Арчер Камерон
0:2
36' Пенальти
Макати Джон
41' Желтая карточка
Моррис Карлтон
1:2
52' Пенальти
Моррис Карлтон
1:3
72' Гол
Винисиус Соуза
90'+11

Ход матча

5'
 
Лоу Макс
Норрингтон-Дэвис Рис
10'
 
Холгейт Мэйсон
26'
 
Хамер Густаво
30'
0:1
Арчер Камерон
36'
0:2
Макати Джон
41'
Моррис Карлтон
 
52'
Моррис Карлтон
1:2
53'
Чон Тахит
Кларк Джордан
 
60'
 
Дэвис Том
Хамер Густаво
68'
Таунсенд Андрос
Бурк Рис
 
72'
1:3
Винисиус Соуза
(Осборн Бен)
81'
 
Брюстер Риан
Арчер Камерон
81'
 
Норвуд Оливер
Макати Джон
87'
Берри Люк
Доти Алфи
 
87'
Вудроу Коули
Моррис Карлтон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 548 Количество передач 191
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 129
Лутон Таун 74.4% (96)
X 16.3% (21)
Шеффилд Юнайтед 9.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
6
Баркли
Росс
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
18
Кларк
Джордан
9
Моррис
Карлтон
11
Адебайо
Элайджа
18
Фодеринхэм
Уэсли
30
Холгейт
Мэйсон
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
33
Норрингтон-Дэвис
Рис
28
Макати
Джон
21
Винисиус
Соуза
8
Хамер
Густаво
23
Осборн
Бен
10
Арчер
Камерон
Лутон Таун
3-4-2-1
Шеффилд Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.43
Моррис Карлтон 6 (4) 0.26
Баркли Росс 3 0.13
Огбене Чидози 2 0.09
Браун Джейкоб 2 0.09
Ошо Гэбриэл 2 0.09
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Чон Тахит 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 4 (2) 0.17
Арчер Камерон 4 0.17
Макати Джон 3 (1) 0.13
Хамер Густаво 2 0.08
Бреретон Бен 2 0.08
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Богл Джейден 1 0.04
Винисиус Соуза 1 0.04
Норвуд Оливер 1 (1) 0.04
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Осборн Бен 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Ошо Гэбриэл 2 0
Менги Теден 2 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Джек 7 0
Ахмедходжич Анел 7 0
Хамер Густаво 7 0
Богл Джейден 7 0
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Шеффилд Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
6
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Шеффилд Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
24

Упущенные победы

10
6
Лутон Таун
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Шеффилд Юнайтед
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Пропущено

20
30
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
5%
4
13%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
5
25%
1
3%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
7
23%
61-75
4
20%
8
27%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
5
38%
6
46%
76-90

Пропущено

27
30
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
4%
3
10%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
8
30%
30%
4
13%
61-75
7
26%
6
20%
76-90

Забито

31
22
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 10
2
6%
1
5%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
4
13%
5
23%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
11
35%
8
36%
76-90

Пропущено

47
60
15 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
2
4%
7
12%
1-15
5
11%
12
20%
16-30
8
17%
6
10%
31-45
8
17%
10
17%
46-60
13
28%
11
18%
61-75
11
23%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2
Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8

Результаты матчей

Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
2
10
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
15
9
8
15
1.5
6
18
4
19
2.5
1
23
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
14.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Лутон Таун 74.4% (96)
    X 16.3% (21)
    Шеффилд Юнайтед 9.3% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лутон Таун 1:3 Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 1:3 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Лутон Таун
    74.4% (96)
    Ничья
    16.3% (21)
    Шеффилд Юнайтед
    9.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Лутон Таун
    35.7% (46)
    1:0 Лутон Таун
    17.8% (23)
    1:1 Ничья
    14% (18)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    6.2% (8)
    3:1 Лутон Таун
    6.2% (8)
    3:2 Лутон Таун
    3.9% (5)
    2:0 Лутон Таун
    3.1% (4)
    0:1 Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный