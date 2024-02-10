Тур: 24. Стадион: Кенилуорт Роуд. Зрители: 11138 Главный судья: Кавана Крис
1:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
26' Желтая карточкаХамер Густаво
0:1
30' ГолАрчер Камерон
0:2
36' ПенальтиМакати Джон
41' Желтая карточкаМоррис Карлтон
1:2
52' ПенальтиМоррис Карлтон
1:3
72' ГолВинисиус Соуза
90'+11
Ход матча
10'
26'
30'
0:1
36'
0:2
41'
52'
1:2
72'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
13 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
548 Количество передач 191
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
23
Осборн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
-
3 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.43
|Моррис Карлтон
|6 (4)
|0.26
|Баркли Росс
|3
|0.13
|Огбене Чидози
|2
|0.09
|Браун Джейкоб
|2
|0.09
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.09
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Чон Тахит
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.17
|Арчер Камерон
|4
|0.17
|Макати Джон
|3 (1)
|0.13
|Хамер Густаво
|2
|0.08
|Бреретон Бен
|2
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Богл Джейден
|1
|0.04
|Винисиус Соуза
|1
|0.04
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.04
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Ошо Гэбриэл
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Джек
|7
|0
|Ахмедходжич Анел
|7
|0
|Хамер Густаво
|7
|0
|Богл Джейден
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Шеффилд Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
6
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Шеффилд Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
24
Упущенные победы
10
6
Лутон Таун
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Шеффилд Юнайтед
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
33%
2
22%
76-90
Пропущено
20
30
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
5%
4
13%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
5
25%
1
3%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
7
23%
61-75
4
20%
8
27%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
5
38%
6
46%
76-90
Пропущено
27
30
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
4%
3
10%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
8
30%
30%
4
13%
61-75
7
26%
6
20%
76-90
Забито
31
22
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 10
2
6%
1
5%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
4
13%
5
23%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
11
35%
8
36%
76-90
Пропущено
47
60
15 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
2
4%
7
12%
1-15
5
11%
12
20%
16-30
8
17%
6
10%
31-45
8
17%
10
17%
46-60
13
28%
11
18%
61-75
11
23%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2
Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8
Результаты матчей
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
48
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
47
210
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
159
815
618
419
123
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 1:3 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Лутон Таун
74.4% (96)
Ничья
16.3% (21)
Шеффилд Юнайтед
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
2:1 Лутон Таун
35.7% (46)
1:0 Лутон Таун
17.8% (23)
1:1 Ничья
14% (18)
1:2 Шеффилд Юнайтед
6.2% (8)
3:1 Лутон Таун
6.2% (8)
3:2 Лутон Таун
3.9% (5)
2:0 Лутон Таун
3.1% (4)
0:1 Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
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