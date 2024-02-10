Тур: 24. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Барротт Сэмюэл
Ход матча
17'
0:1
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
11.25 Точный счёт – 2:2
23
Порро
Педро
16
Вернер
Тимо
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
22 Митома КаоруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Малдера Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Брайтон
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
16 матчей
68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|12 (1)
|0.5
|Ришарлисон
|10
|0.42
|Кулушевски Деян
|5
|0.21
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.13
|Ромеро Кристиан
|3
|0.13
|Джонсон Бреннан
|2
|0.08
|Удоги Дестини
|2
|0.08
|Сарр Пап Матар
|2
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.08
|Дэвис Бен
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|1
|0.04
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Велиз Алехо
|1
|0.04
|Порро Педро
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.33
|Фергюсон Эван
|6
|0.25
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.17
|Адингра Симон
|4
|0.17
|Митома Каору
|3
|0.13
|Марч Соломон
|3
|0.13
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.13
|Эступиньян Первис
|2
|0.08
|Уэлбек Данни
|2
|0.08
|Буонанотте Факундо
|2
|0.08
|Данк Льюис
|2
|0.08
|Фати Ансу
|2
|0.08
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|5
|1
|Роша Игор II
|4
|0
|Гилмор Билли
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Буонанотте Факундо
|4
|0
|Балеба Карлос
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Де Дзерби Роберто
|3
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Уэлбек Данни
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
3
6
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
24
25
Тоттенхэм
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
13% (3)
48% (11)
Брайтон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
29%
6
38%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
17
23
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
6
26%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
7
41%
5
22%
76-90
Забито
27
26
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
6
22%
6
23%
61-75
3
11%
7
27%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90
Забито
48
42
24 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 9
0 Не забивали 5
9
19%
4
10%
1-15
7
15%
7
17%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
10
21%
8
19%
46-60
7
15%
8
19%
61-75
7
15%
9
21%
76-90
Пропущено
36
38
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
4
11%
6
16%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
3
8%
3
8%
46-60
7
19%
7
18%
61-75
13
36%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Брайтон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Брайтон
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 57%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
38
57
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
47
210
38
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
1112
518
815
221
419
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|2.
|1:1 Заявка
|24
|15
|7
|2
|53 - 23
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|0:1 Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 36
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|1:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|43 - 38
|38
|8.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 38
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|2:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|32 - 38
|29
|13.
|0:2 Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 44
|27
|14.
|1:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|33 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|0:2 Заявка
|23
|5
|5
|13
|33 - 45
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|1:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|25 - 48
|14
|20.
|2:0 Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 10
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|6.
|0:1 Заявка
|12
|8
|0
|4
|23 - 16
|24
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|2:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 12
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|13.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 19
|11
|19.
|2:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|1:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 23
|15
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|14.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|15.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|2:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|2:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 28
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
11.25 Точный счёт – 2:2
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Брайтон
Исход игры
Тоттенхэм
93.9% (123)
Ничья
3.1% (4)
Брайтон
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (91)
Меньше
22.22% (26)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
53.4% (70)
2:0 Тоттенхэм
10.7% (14)
3:1 Тоттенхэм
7.6% (10)
1:0 Тоттенхэм
7.6% (10)
3:2 Тоттенхэм
5.3% (7)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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