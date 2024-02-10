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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Тоттенхэм
0:1
Первый тайм: 45+'
Брайтон
0'
0:1
17' Пенальти
Гросс Паскаль
35' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс

Ход матча

17'
0:1
Гросс Паскаль
35'
Мэддисон Джеймс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 129
Тоттенхэм 93.8% (121)
X 3.1% (4)
Брайтон 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брайтон
4.45
4.60
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4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
30
Бентанкур
Родриго
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
16
Вернер
Тимо
9
Ришарлисон
23
Стил
Джейсон
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
40
Буонанотте
Факундо
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
Тоттенхэм
4-2-3-1
Брайтон
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Брайтон

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

16 матчей

68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.5
Ришарлисон 10 0.42
Кулушевски Деян 5 0.21
Мэддисон Джеймс 3 0.13
Ромеро Кристиан 3 0.13
Джонсон Бреннан 2 0.08
Удоги Дестини 2 0.08
Сарр Пап Матар 2 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.08
Дэвис Бен 1 0.04
Бентанкур Родриго 1 0.04
Эмерсон Жуниор 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Велиз Алехо 1 0.04
Порро Педро 0 0
Вернер Тимо 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.33
Фергюсон Эван 6 0.25
Гросс Паскаль 4 (1) 0.17
Адингра Симон 4 0.17
Митома Каору 3 0.13
Марч Соломон 3 0.13
Хиншелвуд Джек 3 0.13
Эступиньян Первис 2 0.08
Уэлбек Данни 2 0.08
Буонанотте Факундо 2 0.08
Данк Льюис 2 0.08
Фати Ансу 2 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Роша Игор II 4 0
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Балеба Карлос 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Де Дзерби Роберто 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
6
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

24
25
Тоттенхэм
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
13% (3)
48% (11)
Брайтон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
29%
6
38%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

17
23
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
6
26%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
7
41%
5
22%
76-90

Забито

27
26
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
6
22%
6
23%
61-75
3
11%
7
27%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90

Забито

48
42
24 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 9
0 Не забивали 5
9
19%
4
10%
1-15
7
15%
7
17%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
10
21%
8
19%
46-60
7
15%
8
19%
61-75
7
15%
9
21%
76-90

Пропущено

36
38
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
4
11%
6
16%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
3
8%
3
8%
46-60
7
19%
7
18%
61-75
13
36%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Брайтон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Брайтон

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 57%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
7
5
3
8
2.5
5
7
1
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
4
7
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
1.5
Больше Меньше
11
12
5
18
2.5
8
15
2
21
3.5
4
19
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 24 15 7 2 53 - 23 52
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 24 13 5 6 49 - 36 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 24 10 8 6 43 - 38 38
8.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 24 9 5 10 37 - 38 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 2:0 Заявка 24 8 5 11 32 - 38 29
13.
Борнмут
 0:2 Заявка 23 7 6 10 31 - 44 27
14.
Брентфорд
 1:0 Заявка 23 7 4 12 33 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 23 5 5 13 33 - 45 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 1:1 Заявка 24 3 5 16 25 - 48 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:0 Заявка 24 3 4 17 21 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 12 9 3 0 31 - 10 30
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 8 0 4 23 - 16 24
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 2:0 Заявка 12 7 1 4 21 - 12 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 0:2 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 12 3 2 7 17 - 19 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 2:0 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 1:1 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 23 15
9.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 0:2 Заявка 12 4 2 6 18 - 26 14
11.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 11 3 1 7 12 - 16 10
14.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
15.
Бёрнли
 1:1 Заявка 12 2 3 7 12 - 21 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 2:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:0 Заявка 12 1 2 9 9 - 28 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Вернер слева прострелил на Ришарлисона, но Данк сыграл на опережение и выбил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    45'
    Уэлбек у чужой штрафной площади зацепил ногу Сарра.
  • 45'
    Прострел Удоги слева в штрафную площадь заблокировал Гросс.
  • 45'
    Ришарлисон по центру смело пошёл вперёд. Слева подключился Мэддисон, но бразилец пас на Джеймса сделал слишком слабо.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавил Барротт в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ван де Вен на чужой половине поля сбил Буонанноте.
  • 44'
    Вернер слева дошёл до штрафной площади и сделал пас в центр на Ришарлисона, который оказался в окружении соперников и пробить по воротам не смог.
  • Угловой
    43'
    Разыграли хозяева угловой удар. Мэддисон справа сделал пас в штрафную площадь на Кулушевски, чей прострел в центр соперники перехватили.
  • 42'
    Удар Ришарлисона справа с пятнадцати метров заблокировал Ван Хекке.
  • 41'
    Пас Гросса вперёд по правому флангу на Уэлбека перехватил Бентанкур.
  • 40'
    У Вернера слева не прошёл пас в штрафную площадь на Кулушевски.
  • Опасный момент
    38'
    Ришарлисон справа вывел к воротам Кулушевски, чей удар в дальний угол Стил отразил.
  • Опасный момент
    37'
    Вернер слева прострелил на Ришарлисона, который в касание пробил рядом с ближней штангой.
  • Желтая карточка
    36'
    Мэддисон на чужой половине поля "срубил" Лемпти и получил первую жёлтую. карточку в матче.
  • Травма, повреждение
    35'
    Данку потребовалась помощь медиков. Очередная пауза в матче.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      34'
      Мэддисон от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёрам вверху побороться не удалдось.
    • 33'
      Навес Порро справа в штрафную площадь нейтрализовал Гиомор, выбивший мяч за пределы поля.
    • Угловой
      32'
      Эступиньян от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Ришарлисон.
    • Опасный момент
      31'
      Партнёры вывели Митому слева к воротам. Опаснейший удар Каору в дальний угол Викарио сумел парировать.
    • 30'
      Постепенно "Тоттенхэм" перемещает игру на чужую половину поля. Появляются у хозяев моменты.
    • 29'
      Мэддисон не смог удачно разыграть штрафной удар. После его заброса вперёд направо мяч покинул пределы поля.
    • Фол, нарушение
      28'
      Лаллана сбил Куклушевски. Больше тридцати метров до ворот.
    • Опасный момент
      27'
      Ришарлисон продвинулся вперёд по центру и сделал пас налево на Мэддисона. Джеймс с линии штрафной площади прообил рядом с дальней штангой.
    • Травма, повреждение
      26'
      Лаллане медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      25'
      Ромеро у центрального круга валит на газон Лиллану. Игроки "Брайтона" обступили голкипера и требуют карточки для защитника "Тоттенхэма".
    • Фол, нарушение
      24'
      Ромеро у центрального круга сзади врезал по ногам Лаллане.
    • Опасный момент
      23'
      Ришарлисон слева убеэжал один на один с голкипером, но не смог переиграть Стила. Отскочивший мяч подобрал Вернер и пробил в дальний угол. Здесь защитники помогли голкиперу и сферу перехватили.
    • Офсайд
      22'
      Уэлбек оказался в офсайде.
    • 21'
      Митома слева не смог обыграть Порро и откатил мяч на свою половину поля.
    • 20'
      Ришарлисон справа отправил к воротам Мэддисона. Джеймс на замахе убрал одного защитника, но подстраховка у "Брайтона" сработала в этом эпизоде отлично.
    • 19'
      "Брайтон" продолжает уверенно действовать в центре поля и не подпускает соперников к своей штрафной площади.
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ГРОСС!!! Гросс с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол, а Викарио ожидал удара в другую сторону.
    • Пенальти!
      17'
      Пенальти! Ван де Вен в штрафной площади ударил по ноге Уэлбека.
    • 16'
      Гросс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Бентанкур.
    • Фол, нарушение
      16'
      Вернер на фланге сбил Лемпти.
    • 15'
      Ван де Вен на фланге перехватил передачу Лемпти вперёд.
    • Фол, нарушение
      15'
      Эступиньян у центрального круга попал локтем по затылку Ришарлисону.
    • Угловой
      14'
      Гросс от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал перевод на дальнюю, где уверенно сыграл Удоги, выбив мяч от ворот.
    • 14'
      Гросс слева со штрафного навесил к ближней штанге, где Ромеро опередил Уэлбека и отправил мяч головой за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      13'
      Удоги у бровки зацепил ногу Митомы.
    • Угловой
      12'
      Порро от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Стил и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      11'
      Гросс сбил Мэддисона. Чуть меньше тридцати метров до ворот.
    • Офсайд
      10'
      В ответной атаке хозяев также зафиксирован офсайд. Кулушевски справа забрался в неправильное положение.
    • Офсайд
      9'
      Митома слева забежал в офсайд.
    • 8'
      Попытка Митомы слева убежать в отрыв успехом не увенчалась. Подача в борьбе с соперниками получилась в руки Викарио.
    • Угловой
      7'
      Порро от углового флага навесил к ближней штанге, где Ришарлисона соперники опередили и мяч из штрафной площади  выбили.
    • 6'
      Боунанотте на фланге выбил мяч у Мэддисона.
    • 5'
      "Тоттенхэм" больше владеет мячом, но хозяевам пока не удаётся подобраться даже к чужой штрафной площади.
    • Угловой
      4'
      Угловой удар в исполнении гостей ничем не запомнится. Арбитр остановил встречу, определив фол перед воротами со стороны атакующей команды.
    • Опасный момент
      3'
      Уэлбек справа ушёл от Ван де Вена, вошёл в штрафную площадь, обыграл Ромеро и пробил в дальний угол. Викарио в отчаянном прыжке смог отбить мяч.
    • 2'
      "Тоттенхэм" играет в белой форме, "Брайтон" - в чёрно-зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Брайтон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    93.9% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Брайтон
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (91)
    Меньше
    22.22% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    53.4% (70)
    2:0 Тоттенхэм
    10.7% (14)
    3:1 Тоттенхэм
    7.6% (10)
    1:0 Тоттенхэм
    7.6% (10)
    3:2 Тоттенхэм
    5.3% (7)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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