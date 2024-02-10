Вернер слева дошёл до штрафной площади и сделал пас в центр на Ришарлисона, который оказался в окружении соперников и пробить по воротам не смог.

Ришарлисон по центру смело пошёл вперёд. Слева подключился Мэддисон, но бразилец пас на Джеймса сделал слишком слабо.

Вернер слева прострелил на Ришарлисона, но Данк сыграл на опережение и выбил мяч за пределы поля.

Мэддисон на чужой половине поля "срубил" Лемпти и получил первую жёлтую. карточку в матче.

Вернер слева прострелил на Ришарлисона, который в касание пробил рядом с ближней штангой.

Ришарлисон справа вывел к воротам Кулушевски, чей удар в дальний угол Стил отразил.

У Вернера слева не прошёл пас в штрафную площадь на Кулушевски.

Пас Гросса вперёд по правому флангу на Уэлбека перехватил Бентанкур.

Разыграли хозяева угловой удар. Мэддисон справа сделал пас в штрафную площадь на Кулушевски, чей прострел в центр соперники перехватили.

Ромеро у центрального круга валит на газон Лиллану. Игроки "Брайтона" обступили голкипера и требуют карточки для защитника "Тоттенхэма".

Ришарлисон продвинулся вперёд по центру и сделал пас налево на Мэддисона. Джеймс с линии штрафной площади прообил рядом с дальней штангой.

Лаллана сбил Куклушевски. Больше тридцати метров до ворот.

Мэддисон не смог удачно разыграть штрафной удар. После его заброса вперёд направо мяч покинул пределы поля.

Постепенно "Тоттенхэм" перемещает игру на чужую половину поля. Появляются у хозяев моменты.

Партнёры вывели Митому слева к воротам. Опаснейший удар Каору в дальний угол Викарио сумел парировать.

Эступиньян от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Ришарлисон.

Навес Порро справа в штрафную площадь нейтрализовал Гиомор, выбивший мяч за пределы поля.

Мэддисон от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёрам вверху побороться не удалдось.

24' Ромеро у центрального круга сзади врезал по ногам Лаллане.

23' Ришарлисон слева убеэжал один на один с голкипером, но не смог переиграть Стила. Отскочивший мяч подобрал Вернер и пробил в дальний угол. Здесь защитники помогли голкиперу и сферу перехватили.

22' Уэлбек оказался в офсайде.

21' Митома слева не смог обыграть Порро и откатил мяч на свою половину поля.

20' Ришарлисон справа отправил к воротам Мэддисона. Джеймс на замахе убрал одного защитника, но подстраховка у "Брайтона" сработала в этом эпизоде отлично.

19' "Брайтон" продолжает уверенно действовать в центре поля и не подпускает соперников к своей штрафной площади.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ГРОСС!!! Гросс с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол, а Викарио ожидал удара в другую сторону.

17' Пенальти! Ван де Вен в штрафной площади ударил по ноге Уэлбека.

16' Гросс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Бентанкур.

16' Вернер на фланге сбил Лемпти.

15' Ван де Вен на фланге перехватил передачу Лемпти вперёд.

15' Эступиньян у центрального круга попал локтем по затылку Ришарлисону.

14' Гросс от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал перевод на дальнюю, где уверенно сыграл Удоги, выбив мяч от ворот.

14' Гросс слева со штрафного навесил к ближней штанге, где Ромеро опередил Уэлбека и отправил мяч головой за пределы поля.

13' Удоги у бровки зацепил ногу Митомы.

12' Порро от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Стил и забрал мяч в руки.

11' Гросс сбил Мэддисона. Чуть меньше тридцати метров до ворот.

10' В ответной атаке хозяев также зафиксирован офсайд. Кулушевски справа забрался в неправильное положение.

9' Митома слева забежал в офсайд.

8' Попытка Митомы слева убежать в отрыв успехом не увенчалась. Подача в борьбе с соперниками получилась в руки Викарио.

7' Порро от углового флага навесил к ближней штанге, где Ришарлисона соперники опередили и мяч из штрафной площади выбили.

6' Боунанотте на фланге выбил мяч у Мэддисона.

5' "Тоттенхэм" больше владеет мячом, но хозяевам пока не удаётся подобраться даже к чужой штрафной площади.

4' Угловой удар в исполнении гостей ничем не запомнится. Арбитр остановил встречу, определив фол перед воротами со стороны атакующей команды.

3' Уэлбек справа ушёл от Ван де Вена, вошёл в штрафную площадь, обыграл Ромеро и пробил в дальний угол. Викарио в отчаянном прыжке смог отбить мяч.

2' "Тоттенхэм" играет в белой форме, "Брайтон" - в чёрно-зелёной.