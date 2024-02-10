  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Брюгге
2:0
Перерыв
Эйпен
0'
1:0
14' Гол
Нильсен Каспер
2:0
30' Гол
Ютгла Ферран

Ход матча

14'
Нильсен Каспер
1:0
29'
 
Кейта Амаду
Gary Magnee
30'
Ютгла Ферран
2:0
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Эйпен
1.27
Реклама, pari.ru
6.50
Реклама, betcity.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
39
Баланта
Эдер
32
Нуса
Антонио
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
8
Скораш
Михал
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
19
Пантович
Милош
10
Чарльз-Кук
Риган
Брюгге
4-3-3
Эйпен
4-4-2

История личных встреч

Брюгге
Эйпен

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
0:5
ПДА
7:0
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:0
ПДА
0:4
ПДА
5:2
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ЛП
1:4
К
3:2
ЛП
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

3.38
3.22

Среднее время на гол

26
27

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

2.18
2.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

41
42

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.64
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.32
Синкернагель Филип 6 0.24
Ванакен Ханс 4 0.16
Ютгла Ферран 4 0.16
Нуса Антонио 3 0.12
Мехеле Брэндон 3 0.12
Кюйпер Максим 2 0.08
Бушанан Тажон 2 0.08
Нильсен Каспер 2 0.08
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Скораш Михал 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.16
Чарльз-Кук Риган 3 0.12
Gary Magnee 2 (1) 0.08
Пантович Милош 2 0.08
Палссон Виктор 2 0.08
Yentil van Genechten 2 0.08
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Эмон Рено 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Родригеш Тьяго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Скораш Михал 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Битумазала Натан 1 1
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Ламбер Борис 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Деом Жером 0 1
Эмон Рено 1 0
Пантович Милош 1 0
Филин Александр 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Байе Брандон 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Эйпен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
6
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Эйпен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
19

Упущенные победы

18
9
Брюгге
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Эйпен
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

25
15

Голы по времени матча

Забито

26
11
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
2
8%
2
18%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
3
27%
46-60
5
19%
1
9%
61-75
7
27%
3
27%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
25%
5
26%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
5
23%
4
27%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
4
33%
6
26%
76-90

Забито

48
26
22 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
6
13%
2
8%
1-15
7
15%
6
23%
16-30
9
19%
2
8%
31-45
8
17%
6
23%
46-60
10
21%
5
19%
61-75
8
17%
5
19%
76-90

Пропущено

24
42
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
8%
4
10%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
5
21%
6
14%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
4
17%
11
26%
61-75
6
25%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1
Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3

Результаты матчей

Брюгге
Эйпен

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:3
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
3
9
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
17
7
10
14
1.5
4
20
7
17
2.5
2
22
5
19
3.5
3
21
4.5
2
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 2:0 25 12 8 5 51 - 23 44
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
7.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
10.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
11.
Вестерло
 25 6 8 11 38 - 47 26
12.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
13.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 0:2 25 6 3 16 23 - 47 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 2:0 13 7 6 0 29 - 11 27
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 0:2 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 2:0 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
8.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 0:2 13 3 1 9 9 - 23 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Эйпен
1.27
Реклама, pari.ru
6.50
Реклама, betcity.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюгге 2:0 Эйпен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брюгге
Эйпен
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный