Тур: 25. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
14'
1:0
30'
2:0
14
Мейер
Бьорн
39
Баланта
Эдер
32
Нуса
Антонио
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Брюгге
Эйпен
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
3.38
3.22
Среднее время на гол
26
27
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
2.18
2.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
41
42
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.64
|Сков-Ольсен Андреас
|8 (1)
|0.32
|Синкернагель Филип
|6
|0.24
|Ванакен Ханс
|4
|0.16
|Ютгла Ферран
|4
|0.16
|Нуса Антонио
|3
|0.12
|Мехеле Брэндон
|3
|0.12
|Кюйпер Максим
|2
|0.08
|Бушанан Тажон
|2
|0.08
|Нильсен Каспер
|2
|0.08
|Саббе Кириани
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Скораш Михал
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.16
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.12
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.08
|Пантович Милош
|2
|0.08
|Палссон Виктор
|2
|0.08
|Yentil van Genechten
|2
|0.08
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Родригеш Тьяго
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Деом Жером
|0
|1
|Эмон Рено
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Эйпен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
6
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Эйпен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
19
Упущенные победы
18
9
Брюгге
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Эйпен
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
26
11
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
2
8%
2
18%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
3
27%
46-60
5
19%
1
9%
61-75
7
27%
3
27%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
25%
5
26%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
5
23%
4
27%
61-75
1
5%
2
13%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
4
33%
6
26%
76-90
Забито
48
26
22 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
6
13%
2
8%
1-15
7
15%
6
23%
16-30
9
19%
2
8%
31-45
8
17%
6
23%
46-60
10
21%
5
19%
61-75
8
17%
5
19%
76-90
Пропущено
24
42
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
8%
4
10%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
5
21%
6
14%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
4
17%
11
26%
61-75
6
25%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1
Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3
Результаты матчей
Брюгге
Эйпен
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:3
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
75
39
48
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
39
111
39
111
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
177
1014
420
717
222
519
321
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|24
|13
|9
|2
|45 - 26
|48
|3.
|2:0
|25
|12
|8
|5
|51 - 23
|44
|4.
|24
|11
|8
|5
|44 - 23
|41
|5.
|24
|10
|9
|5
|40 - 29
|39
|6.
|24
|11
|3
|10
|33 - 29
|36
|7.
|24
|9
|9
|6
|44 - 25
|36
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|24
|9
|5
|10
|28 - 29
|32
|10.
|25
|6
|10
|9
|23 - 34
|28
|11.
|25
|6
|8
|11
|38 - 47
|26
|12.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|13.
|25
|6
|6
|13
|31 - 41
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|0:2
|25
|6
|3
|16
|23 - 47
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|2:0
|13
|7
|6
|0
|29 - 11
|27
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|0:2
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|2:0
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|0:2
|13
|3
|1
|9
|9 - 23
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8