Тур: 25. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
14' ГолНильсен Каспер
2:0
30' ГолЮтгла Ферран
67' Желтая карточкаФилин Александр
73' Желтая карточкаБайе Брандон
3:0
75' ГолСков-Ольсен Андреас
4:0
78' ГолМехеле Брэндон
90'+3
Ход матча
14'
1:0
30'
2:0
67'
73'
75'
78'
4:0
14
Мейер
Бьорн
39
Баланта
Эдер
32
Нуса
Антонио
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Брюгге
Эйпен
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
3.38
3.22
Среднее время на гол
26
27
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
2.18
2.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
41
42
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.64
|Сков-Ольсен Андреас
|9 (1)
|0.36
|Синкернагель Филип
|6
|0.24
|Ванакен Ханс
|4
|0.16
|Мехеле Брэндон
|4
|0.16
|Ютгла Ферран
|4
|0.16
|Нуса Антонио
|3
|0.12
|Кюйпер Максим
|2
|0.08
|Бушанан Тажон
|2
|0.08
|Нильсен Каспер
|2
|0.08
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.16
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.12
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.08
|Пантович Милош
|2
|0.08
|Палссон Виктор
|2
|0.08
|Yentil van Genechten
|2
|0.08
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Родригеш Тьяго
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Деом Жером
|0
|1
|Эмон Рено
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Эйпен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
6
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Эйпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
19
Упущенные победы
18
9
Брюгге
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Эйпен
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
16% (4)
48% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
30
11
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 18
3
10%
2
18%
1-15
5
17%
2
18%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
3
27%
46-60
6
20%
1
9%
61-75
8
27%
3
27%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
3
25%
2
9%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
25%
6
26%
61-75
2
17%
6
26%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
5
23%
4
27%
61-75
1
5%
2
13%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
4
33%
6
26%
76-90
Забито
52
26
24 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
7
13%
2
8%
1-15
8
15%
6
23%
16-30
9
17%
2
8%
31-45
8
15%
6
23%
46-60
11
21%
5
19%
61-75
9
17%
5
19%
76-90
Пропущено
24
46
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
2
8%
5
11%
1-15
4
17%
7
15%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
3
13%
4
9%
46-60
4
17%
12
26%
61-75
6
25%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1
Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3
Результаты матчей
Брюгге
Эйпен
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:3
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
85
39
58
111
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
39
112
39
112
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
178
1114
421
817
223
619
322
223
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8