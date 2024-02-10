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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Брюгге
4:0
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
14' Гол
Нильсен Каспер
2:0
30' Гол
Ютгла Ферран
67' Желтая карточка
Филин Александр
73' Желтая карточка
Байе Брандон
3:0
75' Гол
Сков-Ольсен Андреас
4:0
78' Гол
Мехеле Брэндон
90'+3
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
39
Баланта
Эдер
32
Нуса
Антонио
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
8
Скораш
Михал
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
19
Пантович
Милош
10
Чарльз-Кук
Риган
Брюгге
4-3-3
Эйпен
4-4-2

История личных встреч

Брюгге
Эйпен

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
0:5
ПДА
7:0
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:0
ПДА
0:4
ПДА
5:2
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ЛП
1:4
К
3:2
ЛП
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

3.38
3.22

Среднее время на гол

26
27

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

2.18
2.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

41
42

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.64
Сков-Ольсен Андреас 9 (1) 0.36
Синкернагель Филип 6 0.24
Ванакен Ханс 4 0.16
Мехеле Брэндон 4 0.16
Ютгла Ферран 4 0.16
Нуса Антонио 3 0.12
Кюйпер Максим 2 0.08
Бушанан Тажон 2 0.08
Нильсен Каспер 2 0.08
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.16
Чарльз-Кук Риган 3 0.12
Gary Magnee 2 (1) 0.08
Пантович Милош 2 0.08
Палссон Виктор 2 0.08
Yentil van Genechten 2 0.08
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Эмон Рено 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Родригеш Тьяго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Скораш Михал 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Битумазала Натан 1 1
Филин Александр 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Ламбер Борис 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Деом Жером 0 1
Эмон Рено 1 0
Пантович Милош 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Эйпен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
6
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Эйпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
19

Упущенные победы

18
9
Брюгге
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Эйпен
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
16% (4)
48% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

25
15

Голы по времени матча

Забито

30
11
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 18
3
10%
2
18%
1-15
5
17%
2
18%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
3
27%
46-60
6
20%
1
9%
61-75
8
27%
3
27%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
3
25%
2
9%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
25%
6
26%
61-75
2
17%
6
26%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
5
23%
4
27%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
4
33%
6
26%
76-90

Забито

52
26
24 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
7
13%
2
8%
1-15
8
15%
6
23%
16-30
9
17%
2
8%
31-45
8
15%
6
23%
46-60
11
21%
5
19%
61-75
9
17%
5
19%
76-90

Пропущено

24
46
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
2
8%
5
11%
1-15
4
17%
7
15%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
3
13%
4
9%
46-60
4
17%
12
26%
61-75
6
25%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1
Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3

Результаты матчей

Брюгге
Эйпен

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:3
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
5
1.5
3
9
5
8
2.5
1
11
3
10
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
1
12
3
9
2.5
1
12
3
9
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
17
8
11
14
1.5
4
21
8
17
2.5
2
23
6
19
3.5
3
22
4.5
2
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
7.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
10.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
11.
Вестерло
 25 6 8 11 38 - 47 26
12.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
13.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
8.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
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