Тур: 24. Стадион: Энфилд. Зрители: 59896 Главный судья: Робинсон Тим
0'
14' Желтая карточкаО'Ши Дара
19' Желтая карточкаКуанса Джарелл
26' Желтая карточкаБраунхилл Джош
1:0
31' ГолЖота Диогу
33' Желтая карточкаЭндо Ватару
40' Желтая карточкаЮрген Клопп
1:1
45' ГолО'Ши Дара
Ход матча
14'
19'
26'
31'
33'
40'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
33
Эстев
Максим
21
Ремзи
Аарон
16
Берге
Сандер
23
Фофана
Датро
25
Амдуни
Зеки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Кларк БоббиВратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиНападающий
-
67 Кумас ЛьюисНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Бёрнли
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
17 матчей
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
2
2.11
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.44
0.75
Среднее время на гол
202
120
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.18
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
61
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|14 (4)
|0.58
|Жота Диогу
|9
|0.38
|Нуньес Дарвин
|7
|0.29
|Диас Луис
|4
|0.17
|Гакпо Коди
|3
|0.13
|Собослаи Доминик
|3
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Брэдли Конор
|1
|0.04
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|Макаллистер Алексис
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Эллиотт Харви
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.17
|Амдуни Зеки
|4
|0.17
|Браунхилл Джош
|3
|0.13
|Одоберт Уилсон
|3
|0.13
|Фофана Датро
|2
|0.08
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.08
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.08
|О'Ши Дара
|1
|0.04
|Тэйлор Чарли
|1
|0.04
|Берге Сандер
|1
|0.04
|Колеошо Лука
|1
|0.04
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.04
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|7
|0
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Эндо Ватару
|6
|0
|Конате Ибраима
|4
|1
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Гомес Джо
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|6
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|4
|0
|Браунхилл Джош
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Бёрнли
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
7
Ливерпуль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Бёрнли
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
22
Упущенные победы
19
8
Ливерпуль
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Бёрнли
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
23
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
28
11
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
4%
1
9%
1-15
4
14%
1
9%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
3
11%
2
18%
46-60
6
21%
2
18%
61-75
8
29%
2
18%
76-90
Пропущено
11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
5
25%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
5%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
12
57%
4
27%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
3
21%
7
28%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
1
7%
6
24%
61-75
4
29%
4
16%
76-90
Забито
49
26
17 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
2
4%
4
15%
1-15
5
10%
2
8%
16-30
10
20%
5
19%
31-45
5
10%
4
15%
46-60
7
14%
5
19%
61-75
20
41%
6
23%
76-90
Пропущено
25
45
15 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
4
16%
4
9%
1-15
6
24%
12
27%
16-30
5
20%
6
13%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
2
8%
9
20%
61-75
6
24%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Бёрнли
Точный счет
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
92
39
83
111
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
38
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
158
167
617
1013
122
419
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|2.
|1:1 Заявка
|24
|15
|7
|2
|53 - 23
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|0:1 Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 36
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|1:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|43 - 38
|38
|8.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 38
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|2:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|32 - 38
|29
|13.
|0:2 Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 44
|27
|14.
|1:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|33 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|0:2 Заявка
|23
|5
|5
|13
|33 - 45
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|1:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|25 - 48
|14
|20.
|2:0 Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 10
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|6.
|0:1 Заявка
|12
|8
|0
|4
|23 - 16
|24
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|2:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 12
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|13.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 19
|11
|19.
|2:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|1:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 23
|15
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|14.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|15.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|2:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|2:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 28
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Бёрнли
Исход игры
Ливерпуль
99.2% (132)
Ничья
0.8% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
32.48% (38)
Нет
67.52% (79)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.8% (45)
3:0 Ливерпуль
21.1% (28)
3:1 Ливерпуль
16.5% (22)
2:1 Ливерпуль
9.8% (13)
4:0 Ливерпуль
2.3% (3)
1:0 Ливерпуль
2.3% (3)
4:1 Ливерпуль
1.5% (2)
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