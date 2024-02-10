Быстрая атака могла получиться у гостей! Амдуни по центру прорвался к штрафной соперника и выполнил пас влево, а Одоберт слишком долго принимал решение и мяч потерял.

Одоберт получил игровой снаряд на левом фланге, немного сместился в центр, а затем пробил в дальний угол. Получилось далеко от створа, да и Келлехер всё контролировал.

Подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. "Ливерпуль" всё-таки сумел выйти вперёд в первом тайме, однако гости изредка отвечают интересными выпадами.

Кстати, открыли на сегодняшний матч верхний ярус "Энфилда". Гораздо больше фанатов сегодня присутствует на трибунах, а если быть точным, то почти шестьдесят тысяч человек.

Эндо отдал передачу в левую часть штрафной соперника, Луис Диас сферу получил и с разворота пробил в створ. Получилось слабо, и Траффорд спокойно снаряд забрал в свои перчатки.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! О'ШИ! Угловой на правом фланге заработали гости. Браунхилл выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, О'Ши выше всех выпрыгнул и пробил точно в правую "девятку"!

Треть нашего матча уже позади. Хороший футбол мы сегодня наблюдаем в Ливерпуле. Хозяева перехватили инициативу и пытаются открыть счёт в первом тайме.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДИОГУ ЖОТА! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Трент выполнил навес к линии вратарской, Траффорд на выходе пролетел мимо мяча, а Жота головой поразил уже пустой створ!

Пытался Траффорд показать арбитру, что против него были нарушены правила. Как видно на повторе, голкипер "Бёрнли" врезался в своего же защитника. Гол чистый.

Эндо у "Ливерпуля" получает жёлтую карточку. Амдуни со своей половины поля начинал быструю атаку своей команды, а японец откровенно уронил его на газон.

Футболисты "Ливерпуля" снова забрали мяч под свой контроль. Гости отлично начали эту встречу, однако последние минут 15-20 в атаке мы их совсем не наблюдаем.

Луис Диас по левому флангу убежал в быструю атаку своей команды и выполнил пас во второй темп, Макаллистер игровой снаряд получил, однако пробить ему не позволили защитники.

МОМЕНТИЩЕ! Нуньес справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Луис Диас с близкого расстояния в падении пробил в створ, но попал в ногу Траффорду!

Эндо от левого угла штрафной выполнил навес к дальней штанге, Жота вёл борьбу за мяч и упал на газон в борьбе с Делькруа. Болельщики требовали пенальти, но Робинсон сразу развёл руки в стороны.

31' Жота из глубины выдал разрезающий пас в штрафную соперника, Нуньес открылся за спинами защитников и рвался к этой передаче, но уругвайца сумел опередить Траффорд.

30' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ливерпуля". Робертсон выполнил хороший кросс в центр вратарской, но там защитники гостей снова сыграли уверенно.

29' Трент со стандарта выполнил отличный навес в центр вратарской, Траффорд на выходе сыграть не решился, но его подстраховали защитники, выбившие сферу в край.

28' Браунхилл получает жёлтую карточку у "Бёрнли". Жота с правого фланга смешался в штрафную, а футболист гостей откровенно наступил португальцу на ногу.

27' Трент из глубины выполнил шикарный заброс в штрафную соперника, Макаллистер мяч получил, однако пробить с убойной позиции ему не позволил О'Ши.

26' Нуньес получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника и прострелил в центр, Эстев решил не рисковать и в одно касание вынес сферу за боковую.

25' Незаметно подкралась у нас середина первого тайма. Динамично смотрится игра, хотя опасных моментов пока очень немного. Примерно равный футбол мы наблюдали в стартовом отрезке первого тайма.

24' Одоберт снова активно сыграл на левом фланге и пытался войти в штрафную хозяев, но против него уверенно сыграл Робертсон. Даже углового не сумел заработать игрок гостей.

23' Браунхилл выполнил кросс в центр штрафной соперника, защитники вынесли на Одоберта, который с 22 метров пробил в сторону ворот, но эту попытку заблокировали защитники "Ливерпуля".