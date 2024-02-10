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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 59896 Главный судья: Робинсон Тим
Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 45+'
Бёрнли
0'
14' Желтая карточка
О'Ши Дара
19' Желтая карточка
Куанса Джарелл
26' Желтая карточка
Браунхилл Джош
1:0
31' Гол
Жота Диогу
33' Желтая карточка
Эндо Ватару
40' Желтая карточка
Юрген Клопп
1:1
45' Гол
О'Ши Дара

Ход матча

14'
 
О'Ши Дара
19'
Куанса Джарелл
 
26'
 
Браунхилл Джош
31'
Жота Диогу
(Александер-Арнольд Трент)
1:0
33'
Эндо Ватару
 
40'
Юрген Клопп
 
45'
1:1
О'Ши Дара
(Браунхилл Джош)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 133
Ливерпуль 99.2% (132)
X 0.8% (1)
Бёрнли 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Бёрнли
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
10
Макаллистер
Алексис
3
Эндо
Ватару
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
44
Делькруа
Ханнес
21
Ремзи
Аарон
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
23
Фофана
Датро
25
Амдуни
Зеки
Ливерпуль
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Ливерпуль
Бёрнли

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

2
2.11

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.44
0.75

Среднее время на гол

202
120

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.18
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
61

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (4) 0.58
Жота Диогу 9 0.38
Нуньес Дарвин 7 0.29
Диас Луис 4 0.17
Гакпо Коди 3 0.13
Собослаи Доминик 3 0.13
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Брэдли Конор 1 0.04
Ван Дейк Виргил 1 0.04
Макаллистер Алексис 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.17
Амдуни Зеки 4 0.17
Браунхилл Джош 3 0.13
Одоберт Уилсон 3 0.13
Фофана Датро 2 0.08
Родригес Джей 2 (1) 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.08
О'Ши Дара 1 0.04
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 7 0
Макаллистер Алексис 5 1
Эндо Ватару 6 0
Конате Ибраима 4 1
Александер-Арнольд Трент 5 0
Жота Диогу 2 1
Гомес Джо 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 4 0
Браунхилл Джош 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Бёрнли
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
7
Ливерпуль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Бёрнли
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
22

Упущенные победы

19
8
Ливерпуль
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Бёрнли
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
23

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

28
11
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
4%
1
9%
1-15
4
14%
1
9%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
3
11%
2
18%
46-60
6
21%
2
18%
61-75
8
29%
2
18%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
5
25%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
5%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
12
57%
4
27%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
3
21%
7
28%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
1
7%
6
24%
61-75
4
29%
4
16%
76-90

Забито

49
26
17 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
2
4%
4
15%
1-15
5
10%
2
8%
16-30
10
20%
5
19%
31-45
5
10%
4
15%
46-60
7
14%
5
19%
61-75
20
41%
6
23%
76-90

Пропущено

25
45
15 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
4
16%
4
9%
1-15
6
24%
12
27%
16-30
5
20%
6
13%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
2
8%
9
20%
61-75
6
24%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Бёрнли

Точный счет

3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
9
2
1.5
3
9
8
3
2.5
1
11
3
8
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
3
8
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
15
8
16
7
1.5
6
17
10
13
2.5
1
22
4
19
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 24 15 7 2 53 - 23 52
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 24 13 5 6 49 - 36 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 24 10 8 6 43 - 38 38
8.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 24 9 5 10 37 - 38 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 2:0 Заявка 24 8 5 11 32 - 38 29
13.
Борнмут
 0:2 Заявка 23 7 6 10 31 - 44 27
14.
Брентфорд
 1:0 Заявка 23 7 4 12 33 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 23 5 5 13 33 - 45 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 1:1 Заявка 24 3 5 16 25 - 48 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:0 Заявка 24 3 4 17 21 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 12 9 3 0 31 - 10 30
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 8 0 4 23 - 16 24
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 2:0 Заявка 12 7 1 4 21 - 12 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 0:2 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 12 3 2 7 17 - 19 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 2:0 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 1:1 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 23 15
9.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 0:2 Заявка 12 4 2 6 18 - 26 14
11.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 11 3 1 7 12 - 16 10
14.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
15.
Бёрнли
 1:1 Заявка 12 2 3 7 12 - 21 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 2:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:0 Заявка 12 1 2 9 9 - 28 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты к первому тайму компенсировал Робинсон. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! О'ШИ! Угловой на правом фланге заработали гости. Браунхилл выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, О'Ши выше всех выпрыгнул и пробил точно в правую "девятку"! 
  • 44'
    Эндо отдал передачу в левую часть штрафной соперника, Луис Диас сферу получил и с разворота пробил в створ. Получилось слабо, и Траффорд спокойно снаряд забрал в свои перчатки. 
  • 43'
    Кстати, открыли на сегодняшний матч верхний ярус "Энфилда". Гораздо больше фанатов сегодня присутствует на трибунах, а если быть точным, то почти шестьдесят тысяч человек. 
  • 42'
    Подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. "Ливерпуль" всё-таки сумел выйти вперёд в первом тайме, однако гости изредка отвечают интересными выпадами. 
  • 41'
    Одоберт получил игровой снаряд на левом фланге, немного сместился в центр, а затем пробил в дальний угол. Получилось далеко от створа, да и Келлехер всё контролировал. 
  • 40'
    Быстрая атака могла получиться у гостей! Амдуни по центру прорвался к штрафной соперника и выполнил пас влево, а Одоберт слишком долго принимал решение и мяч потерял. 
  • Судья
    39'
    Эндо от левого угла штрафной выполнил навес к дальней штанге, Жота вёл борьбу за мяч и упал на газон в борьбе с Делькруа. Болельщики требовали пенальти, но Робинсон сразу развёл руки в стороны. 
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТИЩЕ! Нуньес справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Луис Диас с близкого расстояния в падении пробил в створ, но попал в ногу Траффорду! 
  • 37'
    Луис Диас по левому флангу убежал в быструю атаку своей команды и выполнил пас во второй темп, Макаллистер игровой снаряд получил, однако пробить ему не позволили защитники. 
  • 36'
    Футболисты "Ливерпуля" снова забрали мяч под свой контроль. Гости отлично начали эту встречу, однако последние минут 15-20 в атаке мы их совсем не наблюдаем. 
  • Желтая карточка
    35'
    Эндо у "Ливерпуля" получает жёлтую карточку. Амдуни со своей половины поля начинал быструю атаку своей команды, а японец откровенно уронил его на газон. 
  • 34'
    Пытался Траффорд показать арбитру, что против него были нарушены правила. Как видно на повторе, голкипер "Бёрнли" врезался в своего же защитника. Гол чистый. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДИОГУ ЖОТА! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Трент выполнил навес к линии вратарской, Траффорд на выходе пролетел мимо мяча, а Жота головой поразил уже пустой створ! 
  • 32'
    Треть нашего матча уже позади. Хороший футбол мы сегодня наблюдаем в Ливерпуле. Хозяева перехватили инициативу и пытаются открыть счёт в первом тайме. 
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    • 31'
      Жота из глубины выдал разрезающий пас в штрафную соперника, Нуньес открылся за спинами защитников и рвался к этой передаче, но уругвайца сумел опередить Траффорд. 
    • 30'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ливерпуля". Робертсон выполнил хороший кросс в центр вратарской, но там защитники гостей снова сыграли уверенно. 
    • 29'
      Трент со стандарта выполнил отличный навес в центр вратарской, Траффорд на выходе сыграть не решился, но его подстраховали защитники, выбившие сферу в край. 
    • Желтая карточка
      28'
      Браунхилл получает жёлтую карточку у "Бёрнли". Жота с правого фланга смешался в штрафную, а футболист гостей откровенно наступил португальцу на ногу. 
    • 27'
      Трент из глубины выполнил шикарный заброс в штрафную соперника,  Макаллистер мяч получил, однако пробить с убойной позиции ему не позволил О'Ши. 
    • 26'
      Нуньес получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника и прострелил в центр, Эстев решил не рисковать и в одно касание вынес сферу за боковую. 
    • 25'
      Незаметно подкралась у нас середина первого тайма. Динамично смотрится игра, хотя опасных моментов пока очень немного. Примерно равный футбол мы наблюдали в стартовом отрезке первого тайма. 
    • 24'
      Одоберт снова активно сыграл на левом фланге и пытался войти в штрафную хозяев, но против него уверенно сыграл Робертсон. Даже углового не сумел заработать игрок гостей. 
    • 23'
      Браунхилл выполнил кросс в центр штрафной соперника, защитники вынесли на Одоберта, который с 22 метров пробил в сторону ворот, но эту попытку заблокировали защитники "Ливерпуля". 
    • Желтая карточка
      22'
      Куанса у "Ливерпуля" получает жёлтую карточку. Одоберт рвался вперёд по левому полуфлангу, а защитник хозяев в подкате его срубил. Плюсом, перспективный стандарт для "Бёрнли". 
    • 21'
      Робертсон пошёл вперёд по левой бровке и пытался за счёт финтов пройти дальше, но против него классно сыграл Делькруа, забравший снаряд в свои ноги. 
    • 20'
      Трент от правой бровки выполнил шикарный кросс в район одиннадцатиметровой отметки, Нуньес рвался к этой передаче, однако немного не успел. Завладели инициативой хозяева. 
    • 19'
      Траффорд испытывает небольшие проблемы. Ярко светит ему солнце в глаза в первом тайме. Думаю, что футболисты "Ливерпуля" всё прекрасно понимают, поэтому часто бьют издали. 
    • 18'
      Жота из штрафной выполнил скидку немного назад, Джонс с 18 метров пробил скачущему мячу, однако получилось сильно неточно. Выше перекладины пролетел игровой снаряд. 
    • Желтая карточка
      17'
      О'Ши у "Бёрнли" получает первую жёлтую карточку в нашем матче. Упустил защитник гостей мяч за лицевую, а затем выпнул его обратно на поле, дабы соперник не провёл быструю контратаку. 
    • 16'
      Венсан Компани вышел к бровке и что-то активно подсказывает своим подопечным. Может он сделать подарок своему бывшему клубу - "Манчестер Сити", если сегодня отнимет очки у красных. 
    • 15'
      Быстрая атака получилась у "мерсисайдцев"! Жота от левого угла штрафной выполнил перевод на противоположный край, Трент мяч получил и с хорошей позиции пробил выше перекладины. 
    • Угловой
      14'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Бёрнли". Браунхилл выполнил навес на ближнюю штангу, а там Макаллистер разрядил обстановку у владений Келлехера. 
    • 13'
      Два момента у Нуньеса в одной атаке! Сначала уругваец не достал до мяча после кросс Робертсона, а затем с правого угла вратарской пробивал пяткой, вот только попал в защитника. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Амдуни получил мяч у левого угла штрафной, прорвался вперёд, вывалился на рандеву с голкипером, но с близкого расстояния пробил точно в Келлехера! 
    • Офсайд
      11'
      Фофана в ходе быстрой атаки получил мяч на правом фланге и сделал кросс в центр. Сфера свалилась с ноги, ударилась в перекладину и ушла за лицевую, однако ещё в начальной стадии атаки у форварда гостей был офсайд. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Луис Диас отошёл на свою половину поля, получил мяч, и против него правила нарушил Ассиньон. Пока очень спокойно в обороне действуют футболисты "Бёрнли". 
    • 9'
      Амдуни протащил снаряд до штрафной соперника и отдал передачу под удар Берге, получилось неточно, и защитники "Ливерпуля" спокойно вынесли мяч. 
    • 8'
      В предыдущем туре "Ливерпуль" проиграл "Арсеналу". Во втором тайме две грубейшие ошибки допустил Алиссон, который на сегодняшний матч в заявку не попал. 
    • 7'
      Никуда не спешат футболисты "Ливерпуля" в стартовые минуты. Отдали они инициативу своему сопернику, вот только гости пока не понимают, как им играть "первым номером". 
    • 6'
      Диогу Жота вступил в активный прессинг в чужой штрафной и практически смог перехватить мяч у Траффорда, однако голкипер в последний момент всё же успел выбить сферу. 
    • 5'
      Сегодня состоялся уже один матч 24-го тура АПЛ. "Манчестер Сити" дома переиграл "Эвертон" и вышел на первое место. "Ливерпулю" сегодня нужно обязательно победить, дабы вернуть на вершину таблицы. 
    • 4'
      Есть первый удар в створ! Последовал навес из глубины в штрафную "Ливерпуля", защитники вынесли на Берге, который с 20 метров пробил точно в руки Келлехеру. 
    • 3'
      Спокойно начинается встреча в Ливерпуле. Хозяева сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль. Начинают "мерсисайдцы" искать брешь в обороне соперника. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в домашнем комплекте формы красного цвета, футболисты "Бёрнли" играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Келлехера в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Бёрнли

    Исход игры
    Ливерпуль
    99.2% (132)
    Ничья
    0.8% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    32.48% (38)
    Нет
    67.52% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    33.8% (45)
    3:0 Ливерпуль
    21.1% (28)
    3:1 Ливерпуль
    16.5% (22)
    2:1 Ливерпуль
    9.8% (13)
    4:0 Ливерпуль
    2.3% (3)
    1:0 Ливерпуль
    2.3% (3)
    4:1 Ливерпуль
    1.5% (2)
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