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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ливерпуль
 
Позже
Бёрнли
Ливерпуль
Бёрнли

История личных встреч

Ливерпуль
Бёрнли

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

2
2.11

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.44
0.75

Среднее время на гол

202
120

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.18
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
61

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (4) 0.61
Жота Диогу 8 0.35
Нуньес Дарвин 7 0.3
Диас Луис 4 0.17
Гакпо Коди 3 0.13
Собослаи Доминик 3 0.13
Александер-Арнольд Трент 2 0.09
Брэдли Конор 1 0.04
Ван Дейк Виргил 1 0.04
Макаллистер Алексис 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.17
Амдуни Зеки 4 0.17
Одоберт Уилсон 3 0.13
Браунхилл Джош 3 0.13
Фофана Датро 2 0.09
Родригес Джей 2 (1) 0.09
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.09
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 7 0
Макаллистер Алексис 5 1
Конате Ибраима 4 1
Эндо Ватару 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Жота Диогу 2 1
Гомес Джо 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Диас Луис 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Юрген Клопп 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Бёрнли
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
7
Ливерпуль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Бёрнли
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
22

Упущенные победы

19
8
Ливерпуль
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Бёрнли
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
23

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

28
11
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
4%
1
9%
1-15
4
14%
1
9%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
3
11%
2
18%
46-60
6
21%
2
18%
61-75
8
29%
2
18%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
5
25%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
5%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
12
57%
4
27%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
3
21%
7
28%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
1
7%
6
24%
61-75
4
29%
4
16%
76-90

Забито

49
26
17 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
2
4%
4
15%
1-15
5
10%
2
8%
16-30
10
20%
5
19%
31-45
5
10%
4
15%
46-60
7
14%
5
19%
61-75
20
41%
6
23%
76-90

Пропущено

25
45
15 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
4
16%
4
9%
1-15
6
24%
12
27%
16-30
5
20%
6
13%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
2
8%
9
20%
61-75
6
24%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Бёрнли

Точный счет

3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
9
2
1.5
3
9
8
3
2.5
1
11
3
8
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
3
8
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
15
8
16
7
1.5
6
17
10
13
2.5
1
22
4
19
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 23 15 6 2 52 - 22 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 22 15 4 3 54 - 25 49
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 23 9 5 9 37 - 37 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Борнмут
 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 22 6 4 12 32 - 39 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (5)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Ливерпуль 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Бёрнли
    9.00
    9.00
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    15.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Бёрнли

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    30.95% (13)
    Нет
    69.05% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    39.1% (18)
    3:0 Ливерпуль
    15.2% (7)
    2:1 Ливерпуль
    13% (6)
    3:1 Ливерпуль
    8.7% (4)
    1:0 Ливерпуль
    4.3% (2)
    4:0 Ливерпуль
    4.3% (2)
    4:1 Ливерпуль
    4.3% (2)
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