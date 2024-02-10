Тур: 24. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
19
Ньякат
Мусса
22
Йейтс
Райан
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Ньюкасл
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8
|0.35
|Авонийи Тайво
|5
|0.22
|Эланга Энтони
|4
|0.17
|Гиббс-Уайт Морган
|2 (1)
|0.09
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.09
|Домингес Николас
|2
|0.09
|Тоффоло Харри
|1
|0.04
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Боли Вийи
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|10 (2)
|0.43
|Гордон Энтони
|7
|0.3
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.3
|Лонгстафф Шон
|4
|0.17
|Альмирон Мигель
|3
|0.13
|Бёрн Дэн
|2
|0.09
|Жоэлинтон
|2
|0.09
|Барнс Харви
|2
|0.09
|Ботман Свен
|2
|0.09
|Шёр Фабиан
|2
|0.09
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
|Nuno1
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
8
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ньюкасл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
6
25
Ноттингем Форест
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Ньюкасл
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
15
33
Голы по времени матча
Забито
15
18
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Пропущено
17
24
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
4
24%
6
25%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
29
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 11
4
31%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90
Пропущено
24
14
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
17%
1
7%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Забито
28
47
10 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
7
25%
5
11%
1-15
0
0%
6
13%
16-30
3
11%
9
19%
31-45
6
21%
7
15%
46-60
6
21%
11
23%
61-75
6
21%
9
19%
76-90
Пропущено
41
38
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
4
10%
2
5%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
8
20%
5
13%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
7
17%
8
21%
61-75
8
20%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:8
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
48
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
194
1013
1211
122
716
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|2:1 Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|1:2 Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|1:3 Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|3:1 Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|2:1 Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|1:2 Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|1:3 Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|3:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|2:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|14.
|1:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|3:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ньюкасл
Исход игры
Ноттингем Форест
7% (9)
Ничья
8.5% (11)
Ньюкасл
84.5% (109)
Тотал 2.5
Больше
78.81% (93)
Меньше
21.19% (25)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
56.6% (73)
0:1 Ньюкасл
7% (9)
1:3 Ньюкасл
6.2% (8)
1:1 Ничья
5.4% (7)
0:2 Ньюкасл
3.9% (5)
1:0 Ноттингем Форест
3.1% (4)
2:1 Ноттингем Форест
2.3% (3)
2:3 Ньюкасл
2.3% (3)
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