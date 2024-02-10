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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ноттингем Форест
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 129
Ноттингем Форест 7% (9)
X 8.5% (11)
Ньюкасл 84.5% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
Ничья
Ньюкасл
3.80
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
19
Ньякат
Мусса
40
Мурильо
Джейсон
3
Тавареш
Нуну
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
9
Авонийи
Тайво
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
67
Майли
Льюис
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Ньюкасл

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
КЛ
2:3
Ч
3:1
Ч
2:1
КC
2:2
Ч
2:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.35
Авонийи Тайво 5 0.22
Эланга Энтони 4 0.17
Гиббс-Уайт Морган 2 (1) 0.09
Хадсон-Одои Каллум 2 0.09
Домингес Николас 2 0.09
Тоффоло Харри 1 0.04
Эйна Ола 1 0.04
Боли Вийи 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Орье Серж 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Уильямс Неко 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 10 (2) 0.43
Гордон Энтони 7 0.3
Уилсон Каллум 7 (2) 0.3
Лонгстафф Шон 4 0.17
Альмирон Мигель 3 0.13
Бёрн Дэн 2 0.09
Жоэлинтон 2 0.09
Барнс Харви 2 0.09
Ботман Свен 2 0.09
Шёр Фабиан 2 0.09
Триппьер Киран 1 0.04
Гимараэс Бруно 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Гиббс-Уайт Морган 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Эланга Энтони 1 0
Уильямс Неко 1 0
Nuno1 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
8
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ньюкасл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

6
25
Ноттингем Форест
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Ньюкасл
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Пропущено

17
24
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
4
24%
6
25%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90

Забито

13
29
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 11
4
31%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90

Пропущено

24
14
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
17%
1
7%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Забито

28
47
10 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
7
25%
5
11%
1-15
0
0%
6
13%
16-30
3
11%
9
19%
31-45
6
21%
7
15%
46-60
6
21%
11
23%
61-75
6
21%
9
19%
76-90

Пропущено

41
38
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
4
10%
2
5%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
8
20%
5
13%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
7
17%
8
21%
61-75
8
20%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Ньюкасл

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:8
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
10
13
1.5
12
11
1
22
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 1:2 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 1:3 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 3:1 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 1:2 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 1:3 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 3:1 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 1:2 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
14.
Лутон Таун
 1:3 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 3:1 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 26 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Ньюкасл.
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    • Прогнозы 129
    Ноттингем Форест 7% (9)
    X 8.5% (11)
    Ньюкасл 84.5% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Ньюкасл
    3.80
    3.85
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    2.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ньюкасл

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    7% (9)
    Ничья
    8.5% (11)
    Ньюкасл
    84.5% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.81% (93)
    Меньше
    21.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    56.6% (73)
    0:1 Ньюкасл
    7% (9)
    1:3 Ньюкасл
    6.2% (8)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    0:2 Ньюкасл
    3.9% (5)
    1:0 Ноттингем Форест
    3.1% (4)
    2:1 Ноттингем Форест
    2.3% (3)
    2:3 Ньюкасл
    2.3% (3)
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