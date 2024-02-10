Тур: 25. Стадион: Жозеф Марьен.
0:1
Первый тайм: 15'
Ход матча
6'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
26
Сайкс
Росс
17
Терхо
Каспер
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
23
Голов в среднем за матч
1.09
2.09
Среднее время на гол
82
43
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
0.73
Среднее время на гол
76
123
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.14
1.41
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
79
63
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (1)
|0.64
|Нильссон Хокан
|10 (3)
|0.4
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.24
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.2
|Лапуссен Лоик
|3
|0.12
|Родригес Кевин II
|3
|0.12
|Сайкс Росс
|3
|0.12
|Терхо Каспер
|2
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|10 (6)
|0.4
|Стассин Лукас
|6
|0.24
|Йоу Гриффин
|5
|0.2
|Фриган Матия
|4
|0.16
|Даци Эрдон
|3
|0.12
|Верман Ромео
|2
|0.08
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.04
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Нильссон Хокан
|7
|0
|Ванхутт Шарль
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|5
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Вестерло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
14
Унион Сент-Жиллуаз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
18
Упущенные победы
23
13
Унион Сент-Жиллуаз
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Вестерло
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
25
27
Голы по времени матча
Забито
29
18
17 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
3%
0
0%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
9
31%
1
6%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
5
17%
9
50%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Забито
23
19
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
17%
4
21%
1-15
5
22%
5
26%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
3
13%
3
16%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
5
38%
8
35%
76-90
Забито
52
37
30 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
5
10%
4
11%
1-15
12
23%
8
22%
16-30
13
25%
5
14%
31-45
8
15%
1
3%
46-60
6
12%
7
19%
61-75
8
15%
12
32%
76-90
Пропущено
25
44
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
1
4%
6
14%
1-15
4
16%
2
5%
16-30
8
32%
8
18%
31-45
2
8%
6
14%
46-60
2
8%
10
23%
61-75
8
32%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1
Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
3
6 раз 25%
1
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
102
57
57
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
75
75
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
195
177
1212
915
420
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|25
|18
|4
|3
|52 - 26
|58
|2.
|24
|13
|9
|2
|45 - 26
|48
|3.
|24
|11
|8
|5
|49 - 23
|41
|4.
|24
|11
|8
|5
|44 - 23
|41
|5.
|24
|10
|9
|5
|40 - 29
|39
|6.
|24
|11
|3
|10
|33 - 29
|36
|7.
|24
|9
|9
|6
|44 - 25
|36
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|24
|9
|5
|10
|28 - 29
|32
|10.
|1:0
|25
|7
|7
|11
|37 - 45
|28
|11.
|25
|6
|10
|9
|23 - 34
|28
|12.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|13.
|25
|6
|6
|13
|31 - 41
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|24
|6
|3
|15
|23 - 45
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|1
|2
|29 - 13
|31
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|1:0
|13
|3
|6
|4
|19 - 21
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6