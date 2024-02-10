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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:2
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
6' Гол
Томас ван ден Кейбус
1:1
16' Гол
Лапуссен Лоик
25' Желтая карточка
Терхо Каспер
49' Желтая карточка
Байрам Эмин
52' Желтая карточка
Йоу Гриффин
2:1
59' Гол
Лапуссен Лоик
62' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
72' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
76' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
2:2
90' Пенальти
Мадсен Николас
90'+10
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
26
Сайкс
Росс
17
Терхо
Каспер
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
10
Лапуссен
Лоик
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
40
Байрам
Эмин
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
90
Сайяд
Аллахьяр
18
Йоу
Гриффин
39
Томас
ван
ден
Кейбус
17
Верман
Ромео
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
4:2
ПДА
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
2:1
ПДБ
1:4
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
3:1
ПДБВЭ
0:3
К
0:0
ПДБПЭ
0:2
ПДБПЭ
1:2
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
2:0
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
1:1
ПДБ
0:1
ПДБ
0:3
ПДБ
3:0

Голы

Всего голов

12
23

Голов в среднем за матч

1.09
2.09

Среднее время на гол

82
43

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
0.73

Среднее время на гол

76
123

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.14
1.41

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

79
63

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 16 (1) 0.64
Нильссон Хокан 10 (3) 0.4
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.24
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.2
Лапуссен Лоик 5 0.2
Родригес Кевин II 3 0.12
Сайкс Росс 3 0.12
Терхо Каспер 2 0.08
Расмуссен Матиас 1 0.04
Кастро-Монтес Алессио 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Бёрджесс Кристиан 1 0.04
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 11 (7) 0.44
Стассин Лукас 6 0.24
Йоу Гриффин 5 0.2
Фриган Матия 4 0.16
Даци Эрдон 3 0.12
Верман Ромео 2 0.08
Томас ван ден Кейбус 1 0.04
Байрам Эмин 1 0.04
Tuur Rommens 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Бос Джордан 1 0.04
Йорданов Эдиссон 1 0.04
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 8 0
Бёрджесс Кристиан 7 0
Нильссон Хокан 7 0
Макаллистер Кевин 6 0
Амани Жан 5 0
Лапуссен Лоик 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0
Морис Антони 1 1
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 6 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Мадсен Николас 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Верман Ромео 1 0
Фриган Матия 1 0
Бос Джордан 1 0
Rik De Mil 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Вестерло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
16
Унион Сент-Жиллуаз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
18

Упущенные победы

23
13
Унион Сент-Жиллуаз
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Вестерло
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

27
29

Голы по времени матча

Забито

31
20
18 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
3%
1
5%
1-15
8
26%
3
15%
16-30
9
29%
29%
1
5%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
5
16%
10
50%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
2
9%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
3
21%
5
22%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Забито

23
19
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
17%
4
21%
1-15
5
22%
5
26%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
3
13%
3
16%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
5
38%
8
35%
76-90

Забито

54
39
31 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
5
9%
5
13%
1-15
13
24%
8
21%
16-30
13
24%
5
13%
31-45
9
17%
1
3%
46-60
6
11%
7
18%
61-75
8
15%
13
33%
76-90

Пропущено

27
46
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
2
7%
6
13%
1-15
4
15%
3
7%
16-30
8
30%
30%
8
17%
31-45
2
7%
7
15%
46-60
2
7%
10
22%
61-75
9
33%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1
Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
11
2
1.5
5
7
5
8
2.5
3
9
2
11
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
5
1.5
8
5
4
8
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
20
5
18
7
1.5
13
12
9
16
2.5
4
21
3
22
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 2:0 25 12 8 5 51 - 23 44
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
7.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
10.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
11.
Вестерло
 25 6 8 11 38 - 47 26
12.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
13.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 0:2 25 6 3 16 23 - 47 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 2:0 13 7 6 0 29 - 11 27
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 0:2 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 2:0 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
8.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 0:2 13 3 1 9 9 - 23 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
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      Байрам Эмин получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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