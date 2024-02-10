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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 30731 Главный судья: Хупер Саймон
Вулверхэмптон
0:2
Конец матча
Брентфорд
0'
0:1
35' Гол
Норгор Кристиан
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Доусон Крэйг
60' Желтая карточка
Флеккен Марк
68' Желтая карточка
Йенсен Матиас
70' Желтая карточка
Фрейзер Натан
0:2
77' Гол
Тони Айвен
81' Желтая карточка
Янельт Витали
88' Желтая карточка
Лемина Марио
90'+8

Ход матча

20'
Беллегард Жан-Рикнер
Кунья Матеус
 
35'
0:1
Норгор Кристиан
(Регилон Серхио)
46'
Фрейзер Натан
Гомеш Тоти
 
50'
Доусон Крэйг
 
60'
 
Флеккен Марк
63'
Дойл Томми
Гомес Жоао
 
68'
 
Йенсен Матиас
69'
 
Ярмолюк Егор
Йенсен Матиас
70'
Фрейзер Натан
 
76'
 
Льюис-Поттер Кин
Мопе Нил
77'
0:2
Тони Айвен
(Янельт Витали)
81'
 
Янельт Витали
83'
Доэрти Мэтт
Семеду Нелсон
 
85'
 
Айер Кристоффер
Норгор Кристиан
85'
 
Баптист Шендон
Янельт Витали
88'
Лемина Марио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 645 Количество передач 258
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Вулверхэмптон 85% (108)
X 11.8% (15)
Брентфорд 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
21
Сарабия
Пабло
12
Кунья
Матеус
7
Нету
Педру
1
Флеккен
Марк
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
30
Расмуссен
Мадс
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
12
Регилон
Серхио
17
Тони
Айвен
7
Мопе
Нил
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Брентфорд

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Среднее время на гол

55
62

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.42
Кунья Матеус 9 (1) 0.38
Лемина Марио 4 0.17
Нету Педру 2 0.08
Сарабия Пабло 2 (1) 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Калайджич Саша 2 0.08
Килман Макс 2 0.08
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Гомес Жоао 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.3
Мопе Нил 5 0.22
Висса Йоан 4 0.17
Йенсен Матиас 3 0.13
Тони Айвен 3 0.13
Норгор Кристиан 2 0.09
Ми Бен 2 0.09
Льюис-Поттер Кин 2 0.09
Коллинз Натан 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Янельт Витали 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Регилон Серхио 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 5 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Ониика Фрэнк 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Янельт Витали 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Флеккен Марк 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Ми Бен 0 1
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Брентфорд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
6
Вулверхэмптон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брентфорд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

11
16
Вулверхэмптон
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Брентфорд
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
6
30%
5
31%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
7
35%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
7
41%
3
15%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
5
21%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

36
33
10 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
3
8%
4
12%
1-15
4
11%
9
27%
16-30
3
8%
4
12%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
13
36%
6
18%
76-90

Пропущено

40
40
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
8
20%
6
15%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
4
10%
8
20%
61-75
10
25%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Брентфорд

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
4
7
2
10
2.5
1
10
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
19
4
11
13
1.5
10
13
4
20
2.5
5
18
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
14.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 95'
      Баптист Шендон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Флеккен Марк из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Пиннок Итан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Регилон Серхио задерживает мяч рукой
    • 91'
      Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Вулверхэмптон 85% (108)
    X 11.8% (15)
    Брентфорд 3.1% (4)
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