Тур: 24. Стадион: Молинью. Зрители: 30731 Главный судья: Хупер Саймон
0:2
Конец матча
0'
0:1
35' ГолНоргор Кристиан
50' Undefined phrase: football_event_Доусон Крэйг
60' Желтая карточкаФлеккен Марк
68' Желтая карточкаЙенсен Матиас
70' Желтая карточкаФрейзер Натан
0:2
77' ГолТони Айвен
81' Желтая карточкаЯнельт Витали
88' Желтая карточкаЛемина Марио
90'+8
Ход матча
35'
50'
60'
63'
68'
70'
77'
0:2
81'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
645 Количество передач 258
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
12
Кунья
Матеус
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
7
Мопе
Нил
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
38 Брирли ИтанПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Брентфорд
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Среднее время на гол
55
62
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.42
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.38
|Лемина Марио
|4
|0.17
|Нету Педру
|2
|0.08
|Сарабия Пабло
|2 (1)
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.08
|Калайджич Саша
|2
|0.08
|Килман Макс
|2
|0.08
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Гомес Жоао
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.3
|Мопе Нил
|5
|0.22
|Висса Йоан
|4
|0.17
|Йенсен Матиас
|3
|0.13
|Тони Айвен
|3
|0.13
|Норгор Кристиан
|2
|0.09
|Ми Бен
|2
|0.09
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.09
|Коллинз Натан
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Янельт Витали
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|5
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Аит-Нури Раян
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Янельт Витали
|4
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Флеккен Марк
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Ми Бен
|0
|1
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Брентфорд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
6
Вулверхэмптон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брентфорд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
11
16
Вулверхэмптон
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Брентфорд
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
6
30%
5
31%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
7
35%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
7
41%
3
15%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
5
21%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
7
29%
29%
76-90
Забито
36
33
10 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
3
8%
4
12%
1-15
4
11%
9
27%
16-30
3
8%
4
12%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
13
36%
6
18%
76-90
Пропущено
40
40
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
8
20%
6
15%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
4
10%
8
20%
61-75
10
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Брентфорд
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
66
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
47
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
194
1113
1013
420
518
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7