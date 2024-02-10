Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Сегодняшная посещаемость составляет 30731 болельщиков

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Лемина Марио получил желтую карточку от судьи

88' Лемина Марио совершил серьезный фол, на грани карточки

88' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

88' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Брентфорд

83' Томас Дойл не смог попасть в створ ударом издали

83' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Янельт Витали получил желтую карточку от судьи

81' Сарабия Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Доусон Крэйг плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

77' Г О О О О Л - Тони Айвен забивает с правой ноги!

77' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

74' Томас Дойл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Тони Айвен пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

72' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

70' Фрейзер Натан получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Удар от ворот произведет Брентфорд

70' Беллегард Жан-Рикнер из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

70' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновлен

69' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Йенсен Матиас получил желтую карточку от судьи

68' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Брентфорд

67' Килман Макс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Сарабия Пабло бьет со штрафного в створ, но Марк Флеккен держит все под контролем

63' Удар от ворот произведет Брентфорд

63' Тактическая замена. Гомес Жоао уходит с поля и его заменяет Томас Дойл

63' Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон доминирует и владеет мячом

62' Удар от ворот произведет Брентфорд

61' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Глупую желтую получил Флеккен Марк за то, что отбил ногой мяч после свистка

60' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Удар от ворот произведет Брентфорд

58' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

57' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вулверхэмптон отменен из-за положения "вне игры".

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вулверхэмптон

50' Нету Педру из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Нету Педру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Нету Педру завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

50' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Брентфорд

46' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.