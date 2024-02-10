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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3037 Главный судья: Калин Юлиан
Политехника Яссы
0:0
Конец матча
Волунтари
0'
72' Желтая карточка
Каскини Баутиста
78' Желтая карточка
Бордеяну Михай
90' Желтая карточка
Ionut Ailenei
90'+6
12
Ionut
Ailenei
30
Тодороски
Тодор
5
Буэнна
Рашид
3
Самайоа
Николас
18
Stefan
Stefanovici
95
Carlos
Jatoba
24
Julian
Marchioni
35
Hamza
Saghiri
17
Харрисон
Шейон
11
Кабран
Кевин
7
Беттаеб
Адель
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
26
Турда
Григоре
34
Матрикарди
Патрисио
27
Раду
Бобок
28
Каскини
Баутиста
4
Црепуля
Любян
11
Флоря
Даниэль
8
Рэдуц
Михай
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
Политехника Яссы
Волунтари

История личных встреч

Политехника Яссы
Волунтари

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.28
Харрисон Шейон 5 0.2
Luis Phelipe 3 0.12
Julian Marchioni 2 0.08
Andrei Gheorghita 2 0.08
Буш Сержиу 2 0.08
Carlos Jatoba 1 0.04
Катанец Матия 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Васвари Габриэл 1 0.04
Hamza Saghiri 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 6 0.24
Думитер Андрей 5 0.2
Мерлой Джордже 3 0.12
Раду Бобок 2 0.08
Doru Cristian Andrei 2 0.08
Сигурьонссон Рунар 2 0.08
Robert Popescu 2 0.08
Рикардинью XI 1 0.04
Раца Вадим 1 (1) 0.04
Матрикарди Патрисио 1 0.04
Andreas Nita 1 0.04
Флоря Даниэль 1 (1) 0.04
Кырнац Николае 0 0
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 5 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Julian Marchioni 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Буэнна Рашид 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Luca Mihai 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Рикардинью XI 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Cristian Paz II 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Флоря Даниэль 1 0
Алийи Насер 1 0
Каскини Баутиста 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Robert Popescu 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
9
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

9
9
Политехника Яссы
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Волунтари
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
37%
4
18%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Пропущено

19
19
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
5
26%
6
32%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90

Забито

28
28
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
4
14%
4
14%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
5
18%
4
14%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
4
14%
9
32%
76-90

Пропущено

38
41
20 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
4
11%
6
15%
1-15
7
18%
5
12%
16-30
9
24%
10
24%
31-45
5
13%
7
17%
46-60
3
8%
7
17%
61-75
10
26%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3
Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
Волунтари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2
Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
Волунтари

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
2
11
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
5
8
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
7
18
1.5
9
16
2
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 24 15 6 3 46 - 21 51
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 12 7 3 2 21 - 10 24
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Политехника Яссы: 53%, Волунтари: 47%.
  • 96'
    Буэнна Рашид наказан за толчок Дроппа Лукаш
  • 96'
    Бордеяну Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    Где смотреть матч Политехника Яссы 0:0 Волунтари онлайн

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