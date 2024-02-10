Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Каскини Баутиста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

87' Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Чобану Андрей из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Сегодняшная посещаемость составляет 3037 болельщиков

86' Ioan Dumiter пробует нанести удар издали, но Ionut Ailenei держит все под контролем

85' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Carlos Jatoba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Чобану Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Ioan Dumiter наказан за толчок Буэнна Рашид

79' Матч возобновлен

78' Бордеяну Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Каскини Баутиста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Каскини Баутиста получил желтую карточку от судьи

72' Ioan Dumiter выиграл воздушное противоборство у Буэнна Рашид

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

69' Hamza Saghiri на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Julian Marchioni пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

68' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

66' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Немец Адам уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

64' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Волунтари

62' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

61' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Матч возобновлен

60' Тодороски Тодор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

59' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

56' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Волунтари

56' Алланзиньо нанес удар, но промахнулся очень сильно.

55' Stefan Stefanovici выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошую попытку сделал Немец Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Robert Popescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника