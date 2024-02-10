Тур: 25. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Зрители: 3037 Главный судья: Калин Юлиан
0:0
Конец матча
0'
72' Желтая карточкаКаскини Баутиста
78' Желтая карточкаБордеяну Михай
90' Желтая карточкаIonut Ailenei
90'+6
Ход матча
72'
78'
90'
Владение мячом
11
Кабран
Кевин
27
Раду
Бобок
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Rares Ispas
-
-
21 Allanzinho
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Политехника Яссы
Волунтари
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.28
|Харрисон Шейон
|5
|0.2
|Luis Phelipe
|3
|0.12
|Julian Marchioni
|2
|0.08
|Andrei Gheorghita
|2
|0.08
|Буш Сержиу
|2
|0.08
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Hamza Saghiri
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.24
|Думитер Андрей
|5
|0.2
|Мерлой Джордже
|3
|0.12
|Раду Бобок
|2
|0.08
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.08
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.08
|Robert Popescu
|2
|0.08
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.04
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.04
|Andreas Nita
|1
|0.04
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Буэнна Рашид
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Каскини Баутиста
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
9
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
9
9
Политехника Яссы
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Волунтари
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
37%
4
18%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Пропущено
19
19
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
5
26%
6
32%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90
Забито
28
28
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
4
14%
4
14%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
5
18%
4
14%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
4
14%
9
32%
76-90
Пропущено
38
41
20 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
4
11%
6
15%
1-15
7
18%
5
12%
16-30
9
24%
10
24%
31-45
5
13%
7
17%
46-60
3
8%
7
17%
61-75
10
26%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3
Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
Волунтари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2
Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
Волунтари
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
211
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
57
58
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
178
718
916
223
223
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7