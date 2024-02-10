Тур: 24. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Инглэнд Даррен
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
14
Скотт
Алекс
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
62 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоНападающий
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фулхэм
Борнмут
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
2.75
Среднее время на гол
70
32
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.18
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
66
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.21
|Хименес Рауль
|5
|0.21
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.17
|Айуоби Алекс
|3
|0.13
|Пальинья Жоау
|3
|0.13
|Уилсон Гарри
|2
|0.08
|Винисиус Карлос
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Родриго Мунис
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|14 (1)
|0.61
|Семеньо Антуан
|3
|0.13
|Клюйверт Джастин
|3
|0.13
|Тавернер Маркус
|2
|0.09
|Биллинг Филип
|2
|0.09
|Сенеси Маркос
|2
|0.09
|Синистерра Луис
|2
|0.09
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|9
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Перейра Андреас
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Уилсон Гарри
|3
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Кук Льюис
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Кристи Райан
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
8
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
6
11
Фулхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Борнмут
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
25%
5
22%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Забито
13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
8%
2
17%
1-15
5
38%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
32
31
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
2
6%
6
19%
1-15
8
25%
5
16%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
6
19%
7
23%
76-90
Пропущено
36
40
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
1
3%
4
10%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
10
28%
7
18%
61-75
9
25%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1
Борнмут
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4
КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Борнмут
Точный счет
5:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
56
47
47
110
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
39
56
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
175
815
913
518
418
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|2.
|0:0 Заявка
|24
|15
|7
|2
|52 - 22
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|0:1 Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 36
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|1:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|43 - 38
|38
|8.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 37
|33
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|1:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|31 - 38
|29
|13.
|0:1 Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 43
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|0:0 Заявка
|23
|6
|5
|12
|32 - 39
|23
|16.
|0:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|33 - 43
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|0:0 Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 47
|14
|20.
|0:0 Заявка
|24
|2
|5
|17
|19 - 59
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|30 - 9
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|6.
|0:1 Заявка
|12
|8
|0
|4
|23 - 16
|24
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|1:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 17
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|19.
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|0:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 23
|15
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 25
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|17.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 16
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|1:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|0:0 Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 28
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Борнмут
Исход игры
Фулхэм
52.3% (67)
Ничья
43.8% (56)
Борнмут
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (49)
2:1 Фулхэм
27.3% (35)
1:0 Фулхэм
14.1% (18)
2:0 Фулхэм
3.9% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:2 Борнмут
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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