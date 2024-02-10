  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Фулхэм
1:0
Первый тайм: 25'
Борнмут
0'
1:0
6' Гол
Рид Бобби

Ход матча

6'
Рид Бобби
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 129
Фулхэм 51.9% (67)
X 44.2% (57)
Борнмут 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Борнмут
3.55
4.20
Реклама, fon.bet
5.60
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
16
Тавернер
Маркус
14
Скотт
Алекс
17
Синистерра
Луис
9
Соланке
Доминик
Фулхэм
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Борнмут

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:5
Ч
2:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
2.75

Среднее время на гол

70
32

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
66

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.21
Хименес Рауль 5 0.21
Виллиан Боргес 4 (2) 0.17
Айуоби Алекс 3 0.13
Пальинья Жоау 3 0.13
Уилсон Гарри 2 0.08
Винисиус Карлос 2 0.08
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Родриго Мунис 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 14 (1) 0.61
Семеньо Антуан 3 0.13
Клюйверт Джастин 3 0.13
Тавернер Маркус 2 0.09
Биллинг Филип 2 0.09
Сенеси Маркос 2 0.09
Синистерра Луис 2 0.09
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 9 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Перейра Андреас 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Уилсон Гарри 3 0
Рид Харрисон 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 6 0
Биллинг Филип 3 1
Кук Льюис 3 1
Нето Мурара 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Кристи Райан 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Забарный Илья 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
8
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

6
11
Фулхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Борнмут
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
25%
5
22%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
8%
2
17%
1-15
5
38%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

32
31
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
2
6%
6
19%
1-15
8
25%
5
16%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
6
19%
7
23%
76-90

Пропущено

36
40
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
1
3%
4
10%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
10
28%
7
18%
61-75
9
25%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1
Борнмут
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4
КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0

Результаты матчей

Фулхэм
Борнмут

Точный счет

5:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
4
7
2.5
1
10
2
9
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
3
9
1.5
5
6
1
11
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
5
8
15
1.5
9
13
5
18
2.5
4
18
2
21
3.5
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 24 15 7 2 52 - 22 52
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 24 13 5 6 49 - 36 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 24 10 8 6 43 - 38 38
8.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 24 9 6 9 37 - 37 33
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 1:0 Заявка 24 8 5 11 31 - 38 29
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 23 7 6 10 31 - 43 27
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 0:0 Заявка 23 6 5 12 32 - 39 23
16.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 23 5 6 12 33 - 43 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 24 3 5 16 24 - 47 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 24 2 5 17 19 - 59 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 12 9 3 0 30 - 9 30
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 8 0 4 23 - 16 24
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 0:0 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 0:1 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 12 3 3 6 17 - 17 12
18.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 23 15
9.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 25 14
11.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Бёрнли
 0:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 20 9
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
17.
Брентфорд
 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 16 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 1:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 12 0 3 9 7 - 28 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кэрни Том получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Фулхэм: 67%, Борнмут: 33%.
    • 18'
      Кэрни Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Кристи Райан из команды Борнмут наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 17'
      Кэрни Том успешно блокирует удар.
    • 17'
      Скотт Алекс пробил со штрафного прямо в стенку
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Скотт Алекс
    • 16'
      Борнмут начинает контратаку
    • 16'
      Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Рим Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Борнмут пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Фулхэм: 70%, Борнмут: 30%.
    • 14'
      Нето Мурара из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 13'
      Кук Льюис наказан за толчок Перейра Андреас
    • 13'
      Фулхэм контролирует мяч.
    • 12'
      Сенеси Маркос наказан за толчок Родриго Мунис
    • 12'
      Фулхэм контролирует мяч.
    • 11'
      Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 10'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Нето Мурара делает важнейший сейв!
    • 10'
      Оооо... вот это был удар! Виллиан Боргес должен был забить с этой позиции.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Виллиан Боргес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Контроль мяча: Фулхэм: 59%, Борнмут: 41%.
    • 9'
      Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Забарный Илья из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 9'
      Келли Ллойд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Забарный Илья из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 8'
      Кэрни Том из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Борнмут контролирует мяч.
    • 7'
      Келли Ллойд из команды Борнмут заходит слишком далеко, он валит Кастань Тимоти.
    • 7'
      Команда Фулхэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Рид Бобби удалось забить из легкой позиции.
    • 6'
      Г О О О О Л - Рид Бобби первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 6'
      Кук Льюис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 6'
      Кук Льюис из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 5'
      Рим Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Борнмут пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Фулхэм: 50%, Борнмут: 50%.
    • 4'
      Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Фулхэм контролирует мяч.
    • 3'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Рид Бобби наказан за толчок Келли Ллойд
    • 1'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Забарный Илья выиграл воздушное противоборство у Родриго Мунис.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Борнмут начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Борнмут.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.44. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.44 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 129
    Фулхэм 51.9% (67)
    X 44.2% (57)
    Борнмут 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Борнмут
    3.55
    4.20
    Реклама, fon.bet
    5.60
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм 1:0 Борнмут онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Фулхэм
    52.3% (67)
    Ничья
    43.8% (56)
    Борнмут
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (49)
    2:1 Фулхэм
    27.3% (35)
    1:0 Фулхэм
    14.1% (18)
    2:0 Фулхэм
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Борнмут
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Борнмут
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный