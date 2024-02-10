Тур: 24. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Инглэнд Даррен
0'
1:0
5' ГолРид Бобби
2:0
36' ГолРодриго Мунис
2:1
50' ГолСенеси Маркос
3:1
52' ГолРодриго Мунис
62' Желтая карточкаСоланке Доминик
81' Желтая карточкаСмит Адам
90' Желтая карточкаУилсон Гарри
90'+8
Ход матча
5'
1:0
36'
2:0
50'
2:1
52'
3:1
62'
81'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 13
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
453 Количество передач 438
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.63 Обе забьют – да
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
14
Скотт
Алекс
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
62 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоНападающий
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фулхэм
Борнмут
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
2.75
Среднее время на гол
70
32
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.18
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
66
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.21
|Хименес Рауль
|5
|0.21
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.17
|Айуоби Алекс
|3
|0.13
|Пальинья Жоау
|3
|0.13
|Родриго Мунис
|3
|0.13
|Уилсон Гарри
|2
|0.08
|Винисиус Карлос
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|14 (1)
|0.61
|Сенеси Маркос
|3
|0.13
|Семеньо Антуан
|3
|0.13
|Клюйверт Джастин
|3
|0.13
|Тавернер Маркус
|2
|0.09
|Биллинг Филип
|2
|0.09
|Синистерра Луис
|2
|0.09
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|9
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Уилсон Гарри
|4
|0
|Перейра Андреас
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Кук Льюис
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Кристи Райан
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Смит Адам
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
9
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
6
11
Фулхэм
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Борнмут
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
6
20
Голы по времени матча
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
18%
4
20%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
3
23%
6
23%
76-90
Забито
13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
2
17%
1-15
5
38%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
35
32
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
9%
6
19%
1-15
8
23%
5
16%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
6
17%
6
19%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
6
17%
7
22%
76-90
Пропущено
37
43
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
1
3%
5
12%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
8
22%
7
16%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
10
27%
7
16%
61-75
9
24%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1
Борнмут
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4
КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Борнмут
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
2 раза 8%
1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
66
47
57
110
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
57
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
185
915
914
618
419
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7