Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Борнмут

90' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Армандо Броя выиграл воздушное противоборство у Сенеси Маркос

88' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Фулхэм

84' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Рим Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Смит Адам получил желтую карточку от судьи

81' Армандо Броя наказан за толчок Сенеси Маркос

80' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

80' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Кук Льюис из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Фулхэм

77' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Родриго Мунис уходит с поля и его заменяет Армандо Броя

74' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Уилсон Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Родриго Мунис получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Родриго Мунис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Тавернер Маркус пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

67' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Матч возобновлен

62' Рефери не любит споров - именно за это Соланке Доминик сейчас получил желтую

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Фулхэм

60' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

58' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Фулхэм

56' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Скотт Алекс пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

54' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Борнмут пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Борнмут

54' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Г О О О О Л - Родриго Мунис правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

52' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Борнмут будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Борнмут

51' Забив гол, Борнмут сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

50' Г О О О О Л - Сенеси Маркос забивает с правой ноги!

50' Синистерра Луис из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Фулхэм

48' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

47' Виллиан Боргес пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем