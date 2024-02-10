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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Фулхэм
3:1
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
5' Гол
Рид Бобби
2:0
36' Гол
Родриго Мунис
2:1
50' Гол
Сенеси Маркос
3:1
52' Гол
Родриго Мунис
62' Желтая карточка
Соланке Доминик
81' Желтая карточка
Смит Адам
90' Желтая карточка
Уилсон Гарри
90'+8

Ход матча

5'
Рид Бобби
1:0
36'
Родриго Мунис
(Рид Бобби)
2:0
46'
 
Керкез Милош
Келли Ллойд
50'
2:1
Сенеси Маркос
(Соланке Доминик)
52'
Родриго Мунис
(Виллиан Боргес)
3:1
62'
 
Соланке Доминик
63'
Рид Харрисон
Кэрни Том
 
63'
 
Семеньо Антуан
Скотт Алекс
64'
Уилсон Гарри
Рид Бобби
 
69'
 
Уттара Данго
Тавернер Маркус
69'
 
Унал Энес
Синистерра Луис
75'
Броя Армандо
Родриго Мунис
 
81'
 
Смит Адам
85'
Траоре Адама
Виллиан Боргес
 
85'
Балло-Туре Фоде
Перейра Андреас
 
85'
 
Февр Ромен
Смит Адам
90'
Уилсон Гарри
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 13
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 453 Количество передач 438
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Фулхэм 51.9% (67)
X 44.2% (57)
Борнмут 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
16
Тавернер
Маркус
14
Скотт
Алекс
17
Синистерра
Луис
9
Соланке
Доминик
Фулхэм
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Борнмут

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:5
Ч
2:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
2.75

Среднее время на гол

70
32

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
66

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.21
Хименес Рауль 5 0.21
Виллиан Боргес 4 (2) 0.17
Айуоби Алекс 3 0.13
Пальинья Жоау 3 0.13
Родриго Мунис 3 0.13
Уилсон Гарри 2 0.08
Винисиус Карлос 2 0.08
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 14 (1) 0.61
Сенеси Маркос 3 0.13
Семеньо Антуан 3 0.13
Клюйверт Джастин 3 0.13
Тавернер Маркус 2 0.09
Биллинг Филип 2 0.09
Синистерра Луис 2 0.09
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 9 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Уилсон Гарри 4 0
Перейра Андреас 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Рид Харрисон 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 6 0
Биллинг Филип 3 1
Кук Льюис 3 1
Нето Мурара 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Кристи Райан 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Забарный Илья 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Смит Адам 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
9
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

6
11
Фулхэм
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Борнмут
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

6
20

Голы по времени матча

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
18%
4
20%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
3
23%
6
23%
76-90

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
2
17%
1-15
5
38%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

35
32
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
9%
6
19%
1-15
8
23%
5
16%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
6
17%
6
19%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
6
17%
7
22%
76-90

Пропущено

37
43
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
1
3%
5
12%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
8
22%
7
16%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
10
27%
7
16%
61-75
9
24%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1
Борнмут
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4
КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0

Результаты матчей

Фулхэм
Борнмут

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
2 раза 8%
1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
6
6
1.5
4
7
5
7
2.5
1
10
2
10
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
18
5
9
15
1.5
9
14
6
18
2.5
4
19
2
22
3.5
2
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
14.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Фулхэм: 50%, Борнмут: 50%.
  • 98'
    Кастань Тимоти из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Робинсон Энтони ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.
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