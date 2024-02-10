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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Сити
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 146
Манчестер Сити 97.3% (142)
X 2.7% (4)
Эвертон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Эвертон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
27
Луис
Матеус
II
19
Альварес
Хулиан
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
11
Харрисон
Джек
9
Калверт-Льюин
Доминик
Манчестер Сити
4-1-4-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Эвертон

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

36 матчей

52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.2%
30.6%
22.2%
17 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.58

Среднее время на гол

56
57

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.16
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.36
1.25

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.64
Фоден Фил 8 0.36
Альварес Хулиан 8 (1) 0.36
Силва Бернарду 6 0.27
Родри Эрнандес 5 0.23
Грилиш Джек 3 0.14
Доку Жереми 2 0.09
Аке Натан 2 0.09
Аканджи Мануэль 2 0.09
Де Брёйне Кевин 1 0.05
Бобб Оскар 1 0.05
Льюис Рико 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.26
Харрисон Джек 3 0.13
Калверт-Льюин Доминик 3 0.13
Макнил Дуайт 2 0.09
Миколенко Виталий 2 0.09
Тарковски Джеймс 1 0.04
Гарнер Джеймс 1 0.04
Гуэйе Идрисса 1 0.04
Кин Майкл 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Данджума Арно 1 0.04
Гомеш Бету 1 0.04
Онана Амаду 1 0.04
Доббин Льюис 1 0.04
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Тарковски Джеймс 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Гарнер Джеймс 4 0
Шон 3 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Гомеш Бету 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (10)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
4
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Эвертон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

26
12
Манчестер Сити
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
68% (15)
23% (5)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)
Эвертон
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

31
16

Голы по времени матча

Забито

26
14
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
4
15%
3
21%
1-15
6
23%
2
14%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
5
45%
1
7%
76-90

Забито

28
14
8 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
2
7%
2
14%
1-15
3
11%
2
14%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
6
21%
2
14%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
6
43%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

54
28
24 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
6
11%
5
18%
1-15
9
17%
4
14%
16-30
9
17%
3
11%
31-45
9
17%
5
18%
46-60
10
19%
3
11%
61-75
11
20%
8
29%
76-90

Пропущено

25
28
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
24%
3
11%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
6
24%
8
29%
61-75
8
32%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0
Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Эвертон

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
4
8
4
6
2.5
2
10
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
9
3
1.5
4
7
7
5
2.5
2
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
14
9
17
5
1.5
8
15
11
11
2.5
4
19
3
19
3.5
2
20
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 23 15 6 2 52 - 22 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 22 15 4 3 54 - 25 49
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 23 9 5 9 37 - 37 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Борнмут
 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 22 6 4 12 32 - 39 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (5)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Брукс Джон

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    • Прогнозы 146
    Манчестер Сити 97.3% (142)
    X 2.7% (4)
    Эвертон 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Эвертон
    8.05
    7.84
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    16.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Эвертон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.6% (142)
    Ничья
    3.4% (5)
    Эвертон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    49.15% (58)
    Нет
    50.85% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    26.5% (39)
    3:1 Манчестер Сити
    18.4% (27)
    2:1 Манчестер Сити
    15% (22)
    3:0 Манчестер Сити
    10.9% (16)
    4:1 Манчестер Сити
    3.4% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    2% (3)
    4:0 Манчестер Сити
    1.4% (2)
    3:2 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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