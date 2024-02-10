Тур: 24. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Брукс Джон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
47
Фоден
Фил
11
Доку
Жереми
22
Годфри
Бен
18
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
56 Рай ДжейкобПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Эвертон
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
36 матчей
52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.2%
30.6%
22.2%
17 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.58
Среднее время на гол
56
57
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.16
0.88
Среднее время на гол
77
102
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.36
1.25
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.64
|Фоден Фил
|8
|0.36
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.36
|Силва Бернарду
|6
|0.27
|Родри Эрнандес
|5
|0.23
|Грилиш Джек
|3
|0.14
|Доку Жереми
|2
|0.09
|Аке Натан
|2
|0.09
|Аканджи Мануэль
|2
|0.09
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.05
|Бобб Оскар
|1
|0.05
|Льюис Рико
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.26
|Харрисон Джек
|3
|0.13
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.13
|Макнил Дуайт
|2
|0.09
|Миколенко Виталий
|2
|0.09
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Гарнер Джеймс
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.04
|Кин Майкл
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Данджума Арно
|1
|0.04
|Гомеш Бету
|1
|0.04
|Онана Амаду
|1
|0.04
|Доббин Льюис
|1
|0.04
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Гарнер Джеймс
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (10)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
4
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Эвертон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
26
12
Манчестер Сити
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
68% (15)
23% (5)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)
Эвертон
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
31
16
Голы по времени матча
Забито
26
14
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
4
15%
3
21%
1-15
6
23%
2
14%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
5
45%
1
7%
76-90
Забито
28
14
8 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
2
7%
2
14%
1-15
3
11%
2
14%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
6
21%
2
14%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
6
43%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
54
28
24 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
6
11%
5
18%
1-15
9
17%
4
14%
16-30
9
17%
3
11%
31-45
9
17%
5
18%
46-60
10
19%
3
11%
61-75
11
20%
8
29%
76-90
Пропущено
25
28
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
24%
3
11%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
6
24%
8
29%
61-75
8
32%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0
Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Эвертон
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
48
46
210
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
93
47
75
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
149
175
815
1111
419
319
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|52 - 22
|51
|2.
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|54 - 25
|49
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|37 - 37
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 42
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|32 - 39
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|Заявка
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Эвертон
Исход игры
Манчестер Сити
96.6% (142)
Ничья
3.4% (5)
Эвертон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.56% (75)
Меньше
36.44% (43)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
26.5% (39)
3:1 Манчестер Сити
18.4% (27)
2:1 Манчестер Сити
15% (22)
3:0 Манчестер Сити
10.9% (16)
4:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
1:0 Манчестер Сити
2% (3)
4:0 Манчестер Сити
1.4% (2)
3:2 Манчестер Сити
1.4% (2)
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