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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Стандард
1:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
11' Желтая карточка
Рикка Федерико
1:0
19' Гол
О'Нил Эйден
30' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
44' Желтая карточка
Альсате Стивен
56' Желтая карточка
О'Нил Эйден
59' Желтая карточка
Nachon Nsingi
90' Желтая карточка
Лайфис Константинос
90'+5
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
17
Альсате
Стивен
6
Кавабэ
Хаяо
14
Канга
Вилфрид
18
Сова
Камал
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
18
Мигель
Флориан
8
Шрейверс
Сьебе
6
Дом
Джорен
11
Ezechiel
Banzuzi
7
Торстейнссон
Йон
43
Nachon
Nsingi
88
Мазиз
Юссеф
Стандард
4-3-3
АХ Лёвен
4-3-3

История личных встреч

Стандард
АХ Лёвен

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМС
1:2
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.56

Среднее время на гол

73
57

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.06
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

85
62

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 7 (1) 0.28
Кавабэ Хаяо 6 0.24
Сова Камал 2 0.08
Альсате Стивен 1 0.04
Фосси Марлон 1 0.04
Прайс Айзек 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
О'Нил Эйден 1 0.04
Драгус Денис 1 0.04
Йебоа Келвин 1 0.04
Nathan Ngoy 1 0.04
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.16
Торстейнссон Йон 4 0.16
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.12
Мендиль Хамза 3 0.12
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.12
Richie Sagrado 2 0.08
Ezechiel Banzuzi 2 0.08
Nachon Nsingi 1 0.04
Мисао Кенто 1 0.04
Мигель Флориан 1 0.04
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.04
Мертенс Матье 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Шломо Раз 1 0.04
Муеанта Супханат 1 0.04
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Joel Schingtienne 1 0.04
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Альсате Стивен 2 1
Хэйден Айзак 3 0
О'Нил Эйден 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Лайфис Константинос 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 8 0
Торстейнссон Йон 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мигель Флориан 4 0
Рикка Федерико 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
8
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
АХ Лёвен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

12
16
Стандард
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
АХ Лёвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
1
10%
5
38%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

10
28
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
5
18%
1-15
4
40%
4
14%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
3
30%
6
21%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
7%
5
26%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
5
42%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
8
35%
2
17%
76-90

Забито

24
32
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
2
8%
10
31%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
5
21%
1
3%
61-75
5
21%
8
25%
76-90

Пропущено

33
40
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
3
9%
5
13%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
6
18%
9
23%
31-45
1
3%
7
18%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
11
33%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1
Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3
АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2

Результаты матчей

Стандард
АХ Лёвен

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стандард
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
4
8
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
19
6
6
19
1.5
7
18
2
23
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:1 25 18 4 3 52 - 26 58
2.
Андерлехт
 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 24 11 8 5 49 - 23 41
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
7.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
10.
Вестерло
 1:0 25 7 7 11 37 - 45 28
11.
Стандард
 25 6 10 9 23 - 34 28
12.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
13.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 24 6 3 15 23 - 45 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:1 13 10 1 2 29 - 13 31
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 1:0 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:1 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Вестерло
 1:0 13 3 6 4 19 - 21 15
7.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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