Тур: 25. Стадион: Морис Дюфран.
0'
11' Желтая карточкаРикка Федерико
1:0
19' ГолО'Нил Эйден
30' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
44' Желтая карточкаАльсате Стивен
56' Желтая карточкаО'Нил Эйден
59' Желтая карточкаNachon Nsingi
90' Желтая карточкаЛайфис Константинос
90'+5
Ход матча
11'
19'
1:0
30'
44'
56'
59'
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
18
Сова
Камал
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Сова КамалНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
АХ Лёвен
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
1.56
Среднее время на гол
73
57
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1.06
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
85
62
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|7 (1)
|0.28
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.24
|Сова Камал
|2
|0.08
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|Фосси Марлон
|1
|0.04
|Прайс Айзек
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|О'Нил Эйден
|1
|0.04
|Драгус Денис
|1
|0.04
|Йебоа Келвин
|1
|0.04
|Nathan Ngoy
|1
|0.04
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.16
|Торстейнссон Йон
|4
|0.16
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.12
|Мендиль Хамза
|3
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.12
|Richie Sagrado
|2
|0.08
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.08
|Nachon Nsingi
|1
|0.04
|Мисао Кенто
|1
|0.04
|Мигель Флориан
|1
|0.04
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.04
|Мертенс Матье
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Шломо Раз
|1
|0.04
|Муеанта Супханат
|1
|0.04
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Joel Schingtienne
|1
|0.04
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Альсате Стивен
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|8
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мигель Флориан
|4
|0
|Рикка Федерико
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
8
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
АХ Лёвен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
12
16
Стандард
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
АХ Лёвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
1
10%
5
38%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
10
28
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
5
18%
1-15
4
40%
4
14%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
3
30%
6
21%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
7%
5
26%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
5
42%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
8
35%
2
17%
76-90
Забито
24
32
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
2
8%
10
31%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
5
21%
1
3%
61-75
5
21%
8
25%
76-90
Пропущено
33
40
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
3
9%
5
13%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
6
18%
9
23%
31-45
1
3%
7
18%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
11
33%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1
Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3
АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2
Результаты матчей
Стандард
АХ Лёвен
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стандард
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
211
48
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
48
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
196
619
718
223
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|25
|18
|4
|3
|52 - 26
|58
|2.
|24
|13
|9
|2
|45 - 26
|48
|3.
|24
|11
|8
|5
|49 - 23
|41
|4.
|24
|11
|8
|5
|44 - 23
|41
|5.
|24
|10
|9
|5
|40 - 29
|39
|6.
|24
|11
|3
|10
|33 - 29
|36
|7.
|24
|9
|9
|6
|44 - 25
|36
|8.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|9.
|24
|9
|5
|10
|28 - 29
|32
|10.
|1:0
|25
|7
|7
|11
|37 - 45
|28
|11.
|25
|6
|10
|9
|23 - 34
|28
|12.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|13.
|25
|6
|6
|13
|31 - 41
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|24
|6
|3
|15
|23 - 45
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|1
|2
|29 - 13
|31
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|1:0
|13
|3
|6
|4
|19 - 21
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6