Тур: 20. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Karol Arys
5:0
Второй тайм: 90+'
0'
2' Красная карточкаРоча Леонардо
1:0
8' ГолЯрошински Павел
2:0
18' ГолКялльман Беньямин
3:0
32' Гол в свои воротаАбрамович Давид
34' Желтая карточкаГицэ Вирджил
57' Желтая карточкаДонис Христос
4:0
62' ГолPatryk Makuch
5:0
65' ГолАтанасов Яни
80' Желтая карточкаСковгор Андреас
84' Желтая карточкаАтанасов Яни
86' Красная карточкаMichal Kaput
Ход матча
8'
1:0
18'
32'
3:0
34'
57'
62'
4:0
65'
80'
84'
86'
87'
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
13
Гжесик
Ян
92
Майк
Сестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Краковия
Радомяк Радом
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|6
|0.3
|Patryk Makuch
|4
|0.2
|Karol Knap
|4 (2)
|0.2
|Гицэ Вирджил
|4
|0.2
|Ракочи Михал
|3
|0.15
|Атанасов Яни
|2
|0.1
|Ярошински Павел
|2
|0.1
|Глик Камил
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.4
|Семеду Эди
|4
|0.2
|Вольски Рафал
|2
|0.1
|Семеду Лисандру
|2
|0.1
|Роча Леонардо
|2
|0.1
|Донис Христос
|1
|0.05
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Кастаньеда Франк
|1
|0.05
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.05
|Бранко Рафаэл
|1
|0.05
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|5
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|8
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Донис Христос
|4
|0
|Pedro Rodriguez2
|4
|0
|Роча Леонардо
|2
|1
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
2
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Радомяк Радом
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
11
Краковия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Радомяк Радом
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
7%
4
33%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
9%
5
22%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Пропущено
27
24
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
11%
1
4%
1-15
3
11%
7
29%
29%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
9
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2
Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2
Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0
Результаты матчей
Краковия
Радомяк Радом
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Краковия
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
712
811
118
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|4.
|19
|9
|6
|4
|32 - 25
|33
|5.
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|27 - 30
|25
|9.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|10.
|18
|4
|12
|2
|18 - 14
|24
|11.
|0:5
|20
|6
|6
|8
|24 - 28
|24
|12.
|5:0
|20
|5
|9
|6
|27 - 28
|24
|13.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|14.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|15.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|20
|1
|10
|9
|22 - 35
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|5:0
|11
|3
|5
|3
|20 - 19
|14
|13.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|14.
|0:5
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|4.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|0:5
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|5:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8