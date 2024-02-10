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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Краковия
6:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
2' Красная карточка
Роча Леонардо
1:0
8' Гол
Ярошински Павел
2:0
18' Гол
Кялльман Беньямин
3:0
32' Гол в свои ворота
Абрамович Давид
34' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
57' Желтая карточка
Донис Христос
4:0
62' Гол
Patryk Makuch
5:0
65' Гол
Атанасов Яни
80' Желтая карточка
Сковгор Андреас
84' Желтая карточка
Атанасов Яни
86' Красная карточка
Michal Kaput
6:0
90' Гол
Ярошински Павел
90'+3
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
3
Сковгор
Андреас
22
Хосконен
Артту
25
Какабадзе
Отар
4
Ярошински
Павел
88
Соколовски
Патрик
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
28
Кобыляк
Габриэль
13
Гжесик
Ян
16
Цихоцки
Матеуш
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
77
Донис
Христос
70
Вагнер
да
Силва
27
Вольски
Рафал
7
Семеду
Лисандру
17
Роча
Леонардо
Краковия
3-4-1-2
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Радомяк Радом

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 6 0.3
Patryk Makuch 4 0.2
Karol Knap 4 (2) 0.2
Гицэ Вирджил 4 0.2
Ракочи Михал 3 0.15
Ярошински Павел 3 0.15
Атанасов Яни 2 0.1
Глик Камил 1 0.05
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.4
Семеду Эди 4 0.2
Вольски Рафал 2 0.1
Семеду Лисандру 2 0.1
Роча Леонардо 2 0.1
Донис Христос 1 0.05
Абрамович Давид 1 0.05
Кастаньеда Франк 1 0.05
Цихоцки Матеуш 1 0.05
Бранко Рафаэл 1 0.05
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 5 0
Какабадзе Отар 3 1
Сковгор Андреас 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Атанасов Яни 3 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Ярошински Павел 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 8 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 4 0
Pedro Rodriguez2 4 0
Роча Леонардо 2 1
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Майк Сестор 2 0
Леандро 2 0
Машаду Луиш 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
3
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
11
Краковия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Радомяк Радом
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
10%
4
31%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
15%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
6
30%
4
24%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

28
24
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
11%
5
21%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
7
25%
4
17%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
8
28%
16-30
7
25%
4
14%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
9
32%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2
Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2
Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0

Результаты матчей

Краковия
Радомяк Радом

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Краковия
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
3
7
2
9
2.5
2
8
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
12
8
8
12
1.5
8
12
2
18
2.5
4
16
2
18
3.5
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
4.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
5.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 1:0 20 8 5 7 23 - 21 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
10.
Пяст
 0:1 19 4 12 3 18 - 15 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
14.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
15.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 1:0 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Пяст
 0:1 9 3 4 2 10 - 7 13
14.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
6.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
7.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
8.
Гурник Забже
 1:0 11 3 3 5 14 - 15 12
9.
Пяст
 0:1 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Г О О О О Л - Ярошински Павел бьет в цель!
  • 87'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    УДАЛЕНИЕ! - Michal Kaput увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 85'
    Кялльман Беньямин уходит с поля. Fabian Bzdyl выходит вместо него
  • 84'
    Атанасов Яни получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Гицэ Вирджил получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Абрамович Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 20'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 18'
      Patryk Makuch сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
    • 8'
      Г О О О О Л - Ярошински Павел бьет в цель!
    • 2'
      УДАЛЕНИЕ! - Роча Леонардо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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