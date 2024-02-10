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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Пяст
0:1
Перерыв
Гурник Забже
0'
0:1
15' Гол
Капралик Адриан

Ход матча

15'
0:1
Капралик Адриан
(Мусёлик Себастьян)
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Гурник Забже
5.30
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Все Коэффициенты
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
11
Кадзиор
Дамиан
30
Щепаньски
Милош
44
Serhij
Krykun
10
Вильчек
Камиль
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
Пяст
4-2-3-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Гурник Забже

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:0
К
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
OE
1:0
OE
1:0

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.17

Среднее время на гол

76
77

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.55

Среднее время на гол

67
165

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.26
0.87

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

71
103

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 5 (5) 0.26
Serhij Krykun 3 0.16
Michael Ameyaw 2 0.11
Кадзиор Дамиан 2 0.11
Феликс Хорхе 1 0.05
Томашевич Гжегож 1 0.05
Мосур Ариэль 1 0.05
Гук Томаш 1 0.05
Храпек Михал 1 (1) 0.05
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 7 (3) 0.35
Капралик Адриан 3 0.15
Мусёлик Себастьян 2 0.1
Подольски Лукас 2 0.1
Чиж Шимон 2 0.1
Эннали Лоуренс 2 0.1
Яницки Рафал 1 0.05
Ольковски Павел 1 0.05
Сиплак Михал 1 0.05
Расак Дамиан 1 0.05
Щесняк Криспин 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 4 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Червински Якуб 3 0
Гук Томаш 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Голубек Якуб 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 3 1
Щесняк Криспин 3 1
Секулич Борис 4 0
Daisuke Yokota 4 0
Яницки Рафал 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Пачеко Даниэль 2 0
Капралик Адриан 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
9
Пяст
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

6
15
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
1
6%
4
18%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
6
33%
2
9%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0
Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3
Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Пяст
Гурник Забже

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
6 раз 33%
1:1
5 раз 28%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
1
12 раз 63%
0
4 раза 21%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пяст
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
4
4
14
1.5
3
16
3
15
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
4.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
5.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 1:0 20 8 5 7 23 - 21 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
10.
Пяст
 0:1 19 4 12 3 18 - 15 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
14.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
15.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 1:0 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Пяст
 0:1 9 3 4 2 10 - 7 13
14.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
6.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
7.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
8.
Гурник Забже
 1:0 11 3 3 5 14 - 15 12
9.
Пяст
 0:1 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
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