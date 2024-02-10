Тур: 20. Стадион: Пяст. Главный судья: Мусял Томаш
1:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолКапралик Адриан
54' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
0:2
60' ГолКапралик Адриан
0:3
65' ГолПодольски Лукас
1:3
83' ГолФеликс Хорхе
84' Желтая карточкаРасак Дамиан
84' Желтая карточкаДзичек Патрик
90'+4
Ход матча
15'
54'
60'
0:2
65'
83'
1:3
84'
84'
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Пяст
Гурник Забже
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.17
Среднее время на гол
76
77
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.55
Среднее время на гол
67
165
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.26
0.87
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
71
103
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|5 (5)
|0.26
|Serhij Krykun
|3
|0.16
|Феликс Хорхе
|2
|0.11
|Michael Ameyaw
|2
|0.11
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.11
|Томашевич Гжегож
|1
|0.05
|Мосур Ариэль
|1
|0.05
|Гук Томаш
|1
|0.05
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.05
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|7 (3)
|0.35
|Капралик Адриан
|4
|0.2
|Подольски Лукас
|3
|0.15
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.1
|Чиж Шимон
|2
|0.1
|Эннали Лоуренс
|2
|0.1
|Расак Дамиан
|1
|0.05
|Яницки Рафал
|1
|0.05
|Ольковски Павел
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|1
|0.05
|Щесняк Криспин
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|0
|Пырка Аркадиуш
|5
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Гук Томаш
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|1
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Секулич Борис
|4
|0
|Daisuke Yokota
|4
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Капралик Адриан
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
7
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Гурник Забже
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
9
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
4
36%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Пропущено
9
16
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
1
5%
5
20%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
32%
3
12%
61-75
3
16%
6
24%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
12%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
5
29%
29%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0
Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3
Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Пяст
Гурник Забже
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
6 раз 32%
1:1
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
1
12 раз 60%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пяст
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
19
29
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
164
415
416
316
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|1:0
|20
|10
|6
|4
|33 - 25
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|5.
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|19
|7
|4
|8
|27 - 30
|25
|9.
|0:1
|20
|7
|4
|9
|22 - 32
|25
|10.
|19
|4
|12
|3
|19 - 17
|24
|11.
|20
|6
|6
|8
|24 - 29
|24
|12.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|13.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|14.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|15.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|20
|1
|10
|9
|22 - 35
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|4.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8