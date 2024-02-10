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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Лех
2:0
Второй тайм: 87'
Заглембе Любин
0'
1:0
3' Гол
Шимчак Филип
37' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
46' Желтая карточка
Саламон Бартош
52' Желтая карточка
Полетанович Марко
63' Желтая карточка
Шимчак Филип
71' Желтая карточка
Копац Бартош
2:0
72' Гол
Мархвиньски Филип
86' Желтая карточка
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
50
Ба-Луа
Адриэль
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
10
Мархвиньски
Филип
17
Шимчак
Филип
1
Бурич
Ясмин
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
20
Полетанович
Марко
7
Ходына
Кацпер
21
Пьенько
Томаш
77
Вдовяк
Матеуш
18
Муньос
Хуан
Лех
4-4-1-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Заглембе Любин

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:2
ЭГА
3:0
Э
2:0
К
1:0
К
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
ТМС
2:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
OE
0:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

80
101

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.18
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.35
Исхак Микаэль 6 0.3
Мархвиньски Филип 6 0.3
Ба-Луа Адриэль 4 0.2
Карлстрём Йеспер 2 0.1
Шимчак Филип 2 0.1
Перейра Жоэл III 1 0.05
Квеквескири Ника 1 0.05
Блажич Миха 1 0.05
Червински Алан 1 0.05
Милич Антонио 1 0.05
Дагерстол Филип 1 0.05
Гургул Михал 1 0.05
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 4 0.2
Ходына Кацпер 3 (1) 0.15
Курминовски Давид 3 0.15
Копац Бартош 2 0.1
Муньос Хуан 2 0.1
Маковский Томаш 2 0.1
Лавничак Алекс 2 0.1
Булеца Сергей 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 0.05
Бохар Дамьян 1 0.05
Bartlomiej Kludka 1 0.05
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Исхак Микаэль 4 0
Вельде Кристоффер 4 0
Мархвиньски Филип 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Саламон Бартош 2 0
Хотич Дино 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Копац Бартош 4 0
Полетанович Марко 4 0
Mateusz Grzybek 2 1
Ходына Кацпер 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Лех
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
5
Лех
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
9
Лех
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Заглембе Любин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
11% (2)
47% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
3
14%
4
36%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
3
27%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
4
21%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
38%
3
27%
76-90

Забито

32
23
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
9%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
8
25%
3
13%
31-45
7
22%
7
30%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
8
25%
7
30%
76-90

Пропущено

25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
8%
7
23%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
3
12%
7
23%
61-75
9
36%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0
Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1
Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6

Результаты матчей

Лех
Заглембе Любин

Точный счет

2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Лех
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
2
8
4
6
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
7
12
4
15
2.5
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 2:0 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
5.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 0:2 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Радомяк Радом
 20 6 6 8 24 - 29 24
12.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
13.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
14.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
15.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 2:0 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
10.
Заглембе Любин
 0:2 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
14.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
4.
Лех
 2:0 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
6.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
7.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Заглембе Любин
 0:2 10 3 1 6 11 - 21 10
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
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