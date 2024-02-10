Тур: 20. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 18256 Главный судья: Стефански Даниэль
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолШимчак Филип
37' Желтая карточкаМархвиньски Филип
46' Желтая карточкаСаламон Бартош
52' Желтая карточкаПолетанович Марко
63' Желтая карточкаШимчак Филип
71' Желтая карточкаКопац Бартош
2:0
72' ГолМуравски Радослав
87' Желтая карточкаАндерссон Элиас
90'+11
Ход матча
3'
1:0
46'
63'
71'
72'
87'
21
Хотич
Дино
17
Шимчак
Филип
18
Муньос
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Мата ЛуишЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Лех
Заглембе Любин
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.22
1.13
Среднее время на гол
73
80
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
0.89
Среднее время на гол
80
101
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.18
1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
76
90
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.35
|Исхак Микаэль
|6
|0.3
|Мархвиньски Филип
|5
|0.25
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.2
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.1
|Шимчак Филип
|2
|0.1
|Перейра Жоэл III
|1
|0.05
|Квеквескири Ника
|1
|0.05
|Муравски Радослав
|1
|0.05
|Блажич Миха
|1
|0.05
|Червински Алан
|1
|0.05
|Милич Антонио
|1
|0.05
|Дагерстол Филип
|1
|0.05
|Гургул Михал
|1
|0.05
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.2
|Ходына Кацпер
|3 (1)
|0.15
|Курминовски Давид
|3
|0.15
|Копац Бартош
|2
|0.1
|Муньос Хуан
|2
|0.1
|Маковский Томаш
|2
|0.1
|Лавничак Алекс
|2
|0.1
|Булеца Сергей
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1
|0.05
|Бохар Дамьян
|1
|0.05
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Копац Бартош
|4
|0
|Полетанович Марко
|4
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Лех
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
5
Лех
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
9
9
Лех
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (12)
15% (3)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
17%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
7
29%
29%
1
9%
31-45
3
13%
4
36%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
3
27%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
4
19%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
4
33%
2
10%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
38%
3
27%
76-90
Забито
34
23
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
4
12%
2
9%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
8
24%
3
13%
31-45
7
21%
7
30%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
24%
7
30%
76-90
Пропущено
25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
8
25%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
3
12%
8
25%
61-75
9
36%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0
Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1
Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6
Результаты матчей
Лех
Заглембе Любин
Точный счет
2:0
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лех
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
83
28
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
36
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
119
713
416
218
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8