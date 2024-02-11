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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 16735 Главный судья: Мунуэра Хосе
Мальорка
2:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
1' Желтая карточка
Настасич Матия
39' Желтая карточка
Мурики Ведат
41' Желтая карточка
Родригес Даниэль
1:0
48' Гол
Санчес Антонио
1:1
76' Гол
Гарсия Альваро
2:1
90' Гол
Мурики Ведат
90' Желтая карточка
Пратс Абдон
90'+9

Ход матча

1'
Настасич Матия
 
39'
Мурики Ведат
 
41'
Родригес Даниэль
 
46'
Пратс Абдон
Видаль Начо
 
48'
Санчес Антонио
1:0
61'
 
Рауль де Томас
Камелло Серхио
62'
 
Трехо Оскар
Сисс Пате
62'
Ману Морланес
Дардер Серхи
 
68'
 
Лопес Унаи
Перес Кике
68'
 
Чаваррия Пеп
Эспино Альфонсо
76'
1:1
Гарсия Альваро
79'
Радоньич Неманья
Маскарель Омар
 
79'
Саму Кошта
Санчес Антонио
 
84'
Лато Тони
Коста Хауме
 
87'
 
Ратиу Андрей
Чаваррия Пеп
90'
Мурики Ведат
(Родригес Даниэль I)
2:1
90'
Пратс Абдон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 411 Количество передач 426
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Мальорка 50.8% (63)
X 41.1% (51)
Райо Вальекано 8.1% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
22
Видаль
Начо
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
5
Маскарель
Омар
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
7
Мурики
Ведат
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Мальорка
5-4-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Райо Вальекано

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Среднее время на гол

67
126

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.21
Пратс Абдон 5 0.21
Родригес Даниэль I 2 0.08
Санчес Антонио 2 0.08
Ларин Кайл 2 0.08
Раильо Антонио 2 0.08
Саму Кошта 1 0.04
Настасич Матия 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.25
Паласон Иси 3 (2) 0.13
Камелло Серхио 2 0.08
Бебе Тьягу 2 (1) 0.08
Лопес Унаи 1 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 6 0
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Маскарель Омар 4 1
Ларин Кайл 5 0
Маффео Пабло 3 1
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Саму Кошта 3 0
Лато Тони 2 0
Дардер Серхи 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Райкович Предраг 1 0
Мурики Ведат 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Перес Кике 6 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Паласон Иси 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Балью Иван 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Креспо Мигель 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Райо Вальекано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

5
9
Мальорка
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (7)
67% (16)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Райо Вальекано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
4
36%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
5
24%
2
9%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Пропущено

31
30
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
7
23%
2
7%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
7
23%
7
23%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
7
23%
6
20%
61-75
5
16%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2
Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2

Результаты матчей

Мальорка
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
14
10
6
18
1.5
7
17
2
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 1:0 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:1 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 1:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 0:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 1:0 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 124
    Мальорка 50.8% (63)
    X 41.1% (51)
    Райо Вальекано 8.1% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 2:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Мальорка
    50.8% (63)
    Ничья
    41.1% (51)
    Райо Вальекано
    8.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (32)
    Меньше
    73.33% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (78)
    Нет
    35% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (46)
    1:0 Мальорка
    27.4% (34)
    2:1 Мальорка
    18.5% (23)
    1:2 Райо Вальекано
    5.6% (7)
    0:1 Райо Вальекано
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Мальорка
    1.6% (2)
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