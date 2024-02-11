Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Мальорка

88' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

88' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Пеп Чаваррия получил травму и заменен. Ратиу Андрей выходит на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Пратс Абдон получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Пратс Абдон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Даниэль I получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Родригес Даниэль I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

81' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Мальорка

80' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Саму Кошта

79' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

79' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Г О О О О Л - Гарсия Альваро Ривера первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

76' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Мальорка

74' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

73' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Ману Морланес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тактическая замена. Эспино Альфонсо уходит с поля и его заменяет Пеп Чаваррия

65' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Мальорка

59' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Мальорка

56' Эспино Альфонсо не смог попасть в створ ударом издали

56' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

54' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Антонио Санчес удалось забить из легкой позиции.

49' Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Г О О О О Л - Антонио Санчес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

48' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сегодняшная посещаемость составляет 16735 болельщиков