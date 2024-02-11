Тур: 24. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 16735 Главный судья: Мунуэра Хосе
2:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаНастасич Матия
39' Желтая карточкаМурики Ведат
41' Желтая карточкаРодригес Даниэль
1:0
48' ГолСанчес Антонио
1:1
76' ГолГарсия Альваро
2:1
90' ГолМурики Ведат
90' Желтая карточкаПратс Абдон
90'+9
Ход матча
39'
41'
48'
1:0
62'
68'
76'
1:1
84'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
411 Количество передач 426
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Видаль
Начо
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
14
Перес
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Лей ЮсунЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Маскаро ПауНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Джейми
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Райо Вальекано
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.71
Среднее время на гол
67
126
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.94
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.21
|Пратс Абдон
|5
|0.21
|Родригес Даниэль I
|2
|0.08
|Санчес Антонио
|2
|0.08
|Ларин Кайл
|2
|0.08
|Раильо Антонио
|2
|0.08
|Саму Кошта
|1
|0.04
|Настасич Матия
|1
|0.04
|Льябрес Хавьер
|1
|0.04
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.25
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.13
|Камелло Серхио
|2
|0.08
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.08
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.04
|Мумин Абдул
|1
|0.04
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Перес Кике
|1
|0.04
|Валентин Оскар
|1
|0.04
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.04
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|6
|0
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|1
|Ларин Кайл
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Лато Тони
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Перес Кике
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Балью Иван
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Райо Вальекано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
5
9
Мальорка
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (7)
67% (16)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Райо Вальекано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
4
36%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
3
14%
4
21%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
5
24%
2
9%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
Пропущено
31
30
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
7
23%
2
7%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
7
23%
7
23%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
7
23%
6
20%
61-75
5
16%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2
Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2
Результаты матчей
Мальорка
Райо Вальекано
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
39
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
39
49
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
1410
618
717
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|45 - 26
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 20
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 33
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|1:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|26 - 35
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 2:1 Райо Вальекано
Исход игры
Мальорка
50.8% (63)
Ничья
41.1% (51)
Райо Вальекано
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
1:0 Мальорка
27.4% (34)
2:1 Мальорка
18.5% (23)
1:2 Райо Вальекано
5.6% (7)
0:1 Райо Вальекано
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Мальорка
1.6% (2)
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