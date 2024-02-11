После навеса Акуньи со штрафного один из партнеров головой скидывал мяч во вратарскую, но в этом моменте гости отбились.

Удар Ромеро с близкого расстояния отражает перекладина, Эн-Несири на добивании мешает сыграть защитник, а падение марокканца арбитра не впечатлило!

Полчаса отыграли команды, пока "Севилья" в разы острее и закономерно ведет в счёте, определенный спад в игре "Атлетико" всё-таки наметился.

Ромеро прессингует Льоренте на левом фланге атаки "Севильи", но в итоге фолит против соперника.

По 5 ударов нанесли команды в этой встрече, однако в створ "Севилья" попала четырежды, а вот мадридцы - всего раз.

26' Первая желтая карточка в нашем матче - Витсель наказан за фол в центре поля против Окампоса, который успел прокинуть мяч мимо бельгийца.

25' 59 процентов игрового времени с мячом находится "Атлетико", "Севилью" такой расклад при текущем счёте вполне устраивает.

24' Еще одна атака "Атлетико" завершается ударом Лино с правой ноги с линии штрафной - мяч прокатывается рядом с ближней штангой.

23' Сильный прострел с левого фланга исполняет Гризманн, мяч после подката защитника взмывает в воздух, а Нюланд опережает Морату.

22' Навес Окампоса с левого фланга угрозы не таил, однако защитник "Атлетико" скинул мяч точно на левый край штрафной на Торреса, тот мягко подал на дальнюю штангу, Ромеро пробил головой, однако Облак остановил мяч на ленточке!

20' Мората после навеса с левого фланга пробивает в падении головой - мяч попадает в штангу и отскакивает в руки Нюланду. Впрочем, у Альваро всё равно зафиксирован офсайд.

19' Эрмосо попытался с центра поля закинуть мяч за шиворот Нюланду, однако игровой снаряд перелетел ворота хозяев.