Тур: 24. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Иглесиас Хавьер
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
15'
26'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ормиго ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Атлетико М
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
40 матчей
25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
12 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.28
0.91
Среднее время на гол
70
99
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.82
1.39
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
63
45
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.29
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.13
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.13
|Ракитич Иван
|2
|0.08
|Лукебакио Доди
|2
|0.08
|Ламела Эрик
|2
|0.08
|Мир Рафа
|2
|0.08
|Салас Кике
|2
|0.08
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Соу Джибрил
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Гудель Неманья
|1
|0.04
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|13
|0.54
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.46
|Льоренте Маркос
|4
|0.17
|Депай Мемфис
|4
|0.17
|Корреа Анхель
|4
|0.17
|Лино Сэмуел
|3
|0.13
|Рикельме Родриго
|2
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.08
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Навас Хесус
|4
|1
|Сусо Хесус
|3
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Соу Джибрил
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Ньигес Сауль
|5
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Молина Науэль
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Атлетико М
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
5
Севилья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Атлетико М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
8
27
Севилья
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Атлетико М
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
4
27%
6
33%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
1
5%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Забито
14
27
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
4
29%
7
26%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Пропущено
17
12
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
6
35%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Забито
29
45
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
4
14%
3
7%
1-15
3
10%
8
18%
16-30
6
21%
9
20%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
4
14%
8
18%
61-75
7
24%
11
24%
76-90
Пропущено
37
25
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
7
19%
3
12%
1-15
10
27%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
7
19%
4
16%
46-60
3
8%
5
20%
61-75
7
19%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1
Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0
Результаты матчей
Севилья
Атлетико М
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
3
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Севилья
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
39
102
111
57
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
47
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
194
716
149
320
815
122
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|45 - 26
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 20
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 33
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|1:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|26 - 35
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Атлетико М
Исход игры
Севилья
4.3% (6)
Ничья
10.6% (15)
Атлетико М
85.1% (120)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
44.7% (63)
0:1 Атлетико М
12.8% (18)
1:1 Ничья
9.9% (14)
0:2 Атлетико М
8.5% (12)
1:3 Атлетико М
3.5% (5)
2:1 Севилья
1.4% (2)
1:0 Севилья
1.4% (2)
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