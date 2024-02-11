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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Севилья
1:0
Первый тайм: 38'
Атлетико М
0'
1:0
15' Гол
Берналь Исаак Ромеро
26' Желтая карточка
Витсель Аксель

Ход матча

15'
Берналь Исаак Ромеро
(Окампос Лукас)
1:0
26'
 
Витсель Аксель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 141
Севилья 4.3% (6)
X 10.6% (15)
Атлетико М 85.1% (120)
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Севилья
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
19
Акунья
Маркос
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
20
Берналь
Исаак
Ромеро
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
4
Габриэль
Паулиста
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
24
Ривас
Пабло
Барриос
12
Лино
Сэмуел
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
Севилья
3-5-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Севилья
Атлетико М

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

40 матчей

25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
12 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
1:0
ТМК
1:1
ЛЛ
6:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
0.91

Среднее время на гол

70
99

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.39

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

63
45

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.29
Окампос Лукас 3 (1) 0.13
Берналь Исаак Ромеро 3 0.13
Ракитич Иван 2 0.08
Лукебакио Доди 2 0.08
Ламела Эрик 2 0.08
Мир Рафа 2 0.08
Салас Кике 2 0.08
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.54
Гризманн Антуан 11 (3) 0.46
Льоренте Маркос 4 0.17
Депай Мемфис 4 0.17
Корреа Анхель 4 0.17
Лино Сэмуел 3 0.13
Рикельме Родриго 2 0.08
Молина Науэль 2 0.08
Витсель Аксель 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Коке Хорхе 5 0
Ньигес Сауль 5 0
Савич Стефан 3 1
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Молина Науэль 2 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Результаты матчей

Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Атлетико М
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
5
Севилья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Атлетико М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

8
27
Севилья
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Атлетико М
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
4
27%
6
33%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
1
5%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Забито

14
27
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
4
29%
7
26%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
6
35%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

29
45
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
4
14%
3
7%
1-15
3
10%
8
18%
16-30
6
21%
9
20%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
4
14%
8
18%
61-75
7
24%
11
24%
76-90

Пропущено

37
25
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
7
19%
3
12%
1-15
10
27%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
7
19%
4
16%
46-60
3
8%
5
20%
61-75
7
19%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1
Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0

Результаты матчей

Севилья
Атлетико М

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
3
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Севилья
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
10
2
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
7
16
1.5
14
9
3
20
2.5
8
15
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 1:0 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:1 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 1:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 0:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 1:0 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Быстрая атака "Севильи" завершается ударом Торреса с линии штрафной - Облак в прыжке ловит мяч.
  • 35'
    По 5 ударов нанесли команды в этой встрече, однако в створ "Севилья" попала четырежды, а вот мадридцы - всего раз.
  • Фол, нарушение
    33'
    Ромеро прессингует Льоренте на левом фланге атаки "Севильи", но в итоге фолит против соперника.
  • 32'
    Льоренте исполняет бесхитростный навес с правого фланга, спокойно справляется оборона "Севильи".
  • 30'
    Полчаса отыграли команды, пока "Севилья" в разы острее и закономерно ведет в счёте, определенный спад в игре "Атлетико" всё-таки наметился.
  • Опасный момент
    28'
    Удар Ромеро с близкого расстояния отражает перекладина, Эн-Несири на добивании мешает сыграть защитник, а падение марокканца арбитра не впечатлило!
  • 27'
    После навеса Акуньи со штрафного один из партнеров головой скидывал мяч во вратарскую, но в этом моменте гости отбились.
  • Желтая карточка
    26'
    Первая желтая карточка в нашем матче - Витсель наказан за фол в центре поля против Окампоса, который успел прокинуть мяч мимо бельгийца.
  • 25'
    59 процентов игрового времени с мячом находится "Атлетико", "Севилью" такой расклад при текущем счёте вполне устраивает.
  • 24'
    Еще одна атака "Атлетико" завершается ударом Лино с правой ноги с линии штрафной - мяч прокатывается рядом с ближней штангой.
  • 23'
    Сильный прострел с левого фланга исполняет Гризманн, мяч после подката защитника взмывает в воздух, а Нюланд опережает Морату.
  • Опасный момент
    22'
    Навес Окампоса с левого фланга угрозы не таил, однако защитник "Атлетико" скинул мяч точно на левый край штрафной на Торреса, тот мягко подал на дальнюю штангу, Ромеро пробил головой, однако Облак остановил мяч на ленточке!
  • Офсайд
    20'
    Мората после навеса с левого фланга пробивает в падении головой - мяч попадает в штангу и отскакивает в руки Нюланду. Впрочем, у Альваро всё равно зафиксирован офсайд.
  • 19'
    Эрмосо попытался с центра поля закинуть мяч за шиворот Нюланду, однако игровой снаряд перелетел ворота хозяев.
  • 17'
    Сегодня Ромеро впервые появляется в стартовом составе основной команды, при этом в пятом матче в Ла Лиге у него уже 3 гола. Был также дубль в кубковой встрече против "Хетафе".
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    • Видеоповтор
      16'
      Определенные надежды на офсайд остаются у "Атлетико", однако в итоге гол засчитан.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ИСААК РОМЕРО!
      Угловой с левого фланга подает Акунья, Окампос с ближней штанги сбрасывает на дальнюю, а Ромеро головой посылает снаряд в сетку!
    • 14'
      Баде после навеса со штрафного по дуге направляет мяч во вратарскую, где Облак вынужден играть кулаками.
    • Фол, нарушение
      13'
      Лино рукой прерывает передачу Наваса на фланге, арбитр не показывает карточки, к явному неудовольствию местной публики.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой в сегодняшней встрече исполнили мадридцы, однако мяч после навеса от флажка достался Нюланду.
    • 11'
      Напомним, что "Атлетико" в последние 7 дней прервал победную серию во всех турнирах - в дерби на "Сантьяго Бернабеу" удалось спастись в компенсированное время, а вот первый полуфинальный матч Кубка Короля завершился минимальным поражением от "Атлетика".
    • Офсайд
      10'
      Атака гостей через левый фланг завершается попаданием Лино в офсайд, во второй раз уже зажигает флажок лайнсмен на половине поля "Севильи".
    • 9'
      Ромеро прорывается по левому флангу атаки и исполняет прострел в гостевую штрафную - Облак на выходе фиксирует мяч.
    • 8'
      Заброс из центральной зоны на правый фланг получился несколько нерасчётливым, Льоренте не сумел оставить мяч в поле.
    • 7'
      Неторопливо "Атлетико" катает мяч в центре поля в эти минуты без особых попыток обострения.
    • 6'
      Первый удар в створ ворот сегодня в активе "Севильи" - Навас подобрал мяч на линии штрафной и пробил в касание, размяв Облака.
    • 5'
      Отметим, что за последние полтора месяца команды успели сыграть дважды - в перенесенном матче первого круга "Атлетико" выиграл минимально благодаря голу Льоренте, а в кубковом четвертьфинале в Мадриде хозяевам хватило одного гола Депая.
    • 4'
      "Атлетико" же в борьбе с "Барселоной" за третью позицию отстает на 2 очка, а отставание от "Жироны" в случае успеха сегодня сократится до шести баллов.
    • 3'
      Напомним, что "Севилья" второй сезон подряд обитает около зоны вылета, перед сегодняшним матчем всего три очка перевеса от 18-го места. До победы над "Райо Вальекано" андалусийцы в Ла Лиге не побеждали в шести играх.
    • 2'
      Первый удар в сегодняшнем матче наносит Мората, с линии штрафной лучший бомбардир "Атлетико" с левой стреляет выше створа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:0 Атлетико М

    Исход игры
    Севилья
    4.3% (6)
    Ничья
    10.6% (15)
    Атлетико М
    85.1% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    44.7% (63)
    0:1 Атлетико М
    12.8% (18)
    1:1 Ничья
    9.9% (14)
    0:2 Атлетико М
    8.5% (12)
    1:3 Атлетико М
    3.5% (5)
    2:1 Севилья
    1.4% (2)
    1:0 Севилья
    1.4% (2)
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