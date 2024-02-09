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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Севилья
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 42
Севилья 11.9% (5)
X 9.5% (4)
Атлетико М 78.6% (33)
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Севилья
Ничья
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Севилья
Атлетико М

История личных встреч

Севилья
Атлетико М

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

40 матчей

25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
12 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
1:0
ТМК
1:1
ЛЛ
6:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
0.91

Среднее время на гол

70
99

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.39

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

63
45

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.3
Окампос Лукас 3 (1) 0.13
Ракитич Иван 2 0.09
Лукебакио Доди 2 0.09
Берналь Исаак Ромеро 2 0.09
Ламела Эрик 2 0.09
Мир Рафа 2 0.09
Салас Кике 2 0.09
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.57
Гризманн Антуан 11 (3) 0.48
Льоренте Маркос 4 0.17
Депай Мемфис 4 0.17
Корреа Анхель 4 0.17
Лино Сэмуел 3 0.13
Рикельме Родриго 2 0.09
Молина Науэль 2 0.09
Витсель Аксель 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Коке Хорхе 5 0
Ньигес Сауль 5 0
Савич Стефан 3 1
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Молина Науэль 2 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Результаты матчей

Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Атлетико М
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
5
Севилья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Атлетико М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

8
27
Севилья
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Атлетико М
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
4
27%
6
33%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
1
5%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Забито

14
27
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
4
29%
7
26%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
6
35%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

29
45
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
4
14%
3
7%
1-15
3
10%
8
18%
16-30
6
21%
9
20%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
4
14%
8
18%
61-75
7
24%
11
24%
76-90

Пропущено

37
25
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
7
19%
3
12%
1-15
10
27%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
7
19%
4
16%
46-60
3
8%
5
20%
61-75
7
19%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1
Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0

Результаты матчей

Севилья
Атлетико М

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
3
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Севилья
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
10
2
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
7
16
1.5
14
9
3
20
2.5
8
15
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 23 8 11 4 26 - 25 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.

    Главный судья: Иглесиас Хавьер

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    • Прогнозы 42
    Севилья 11.9% (5)
    X 9.5% (4)
    Атлетико М 78.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Атлетико М
    3.60
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    3.70
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    3.45
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    Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М

    Исход игры
    Севилья
    11.9% (5)
    Ничья
    9.5% (4)
    Атлетико М
    78.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    50% (21)
    0:2 Атлетико М
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:1 Атлетико М
    7.1% (3)
    1:3 Атлетико М
    4.8% (2)
    1:0 Севилья
    4.8% (2)
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    Атлетико М
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