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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Барселона
 
Позже
Гранада
Прогнозы 137
Барселона 99.3% (136)
X 0.7% (1)
Гранада 0% (0)
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1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
2
Канселу
Жоау
21
Де
Йонг
Френки
15
Кристенсен
Андреас
22
Гюндоган
Илкай
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
8
Педри
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
6
Онгла
Мартин
19
Пельистри
Факундо
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
21
Мелендо
Оскар
11
Узуни
Мюрто
Барселона
4-3-3
Гранада
4-1-4-1

История личных встреч

Барселона
Гранада

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

20 матчей

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
3:5
ЛЛ
0:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
1:4
П
1:0
П
0:3
П
4:0
П
1:3
П
6:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
2:0
П
5:3
П
0:1

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

2.78
2.27

Среднее время на гол

32
39

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.09
0.67

Среднее время на гол

82
135

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.85
1.55

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 (2) 0.39
Торрес Ферран 7 0.3
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.22
Фелиш Жоау 4 0.17
Рафинья Диас 3 0.13
Роберто Серхи 3 0.13
Канселу Жоау 2 0.09
Педри 2 0.09
Роке Витор 2 0.09
Ямаль Ламин 1 0.04
Кунде Жюль 1 0.04
Гави 1 0.04
Де Йонг Френки 1 0.04
Араухо Рональд 1 0.04
Лопес Фермин 1 0.04
Гиу Марк 1 0.04
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.26
Узуни Мюрто 6 (2) 0.26
Бое Лукас 3 0.13
Санчес Рикард 2 0.09
Вильяр Гонсало 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Руис Серхио 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 6 0
Гави 5 0
Хави Эрнандес 3 1
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Араухо Рональд 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Гиу Марк 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Микель Игнаси 4 0
Санчес Рикард 4 0
Баталья Аугусто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Пёнтковски Камиль 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0

Результаты матчей

Барселона
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Гранада
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
9
Барселона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Гранада
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

21
10
Барселона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Гранада
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

26
19

Голы по времени матча

Забито

23
9
6 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 19
1
4%
1
11%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
10
43%
5
56%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
17%
9
39%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
8
44%
3
13%
76-90

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Забито

44
23
13 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 11
3
7%
3
13%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
5
11%
3
13%
31-45
7
16%
1
4%
46-60
8
18%
7
30%
61-75
16
36%
6
26%
76-90

Пропущено

33
45
14 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
15%
4
9%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
6
18%
14
31%
31-45
5
15%
8
18%
46-60
4
12%
4
9%
61-75
10
30%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2
Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Гранада
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0
Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4

Результаты матчей

Барселона
Гранада

Точный счет

1:0
4 раза 33%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Барселона
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
7
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
7
4
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
13
10
14
9
1.5
7
16
7
16
2.5
3
20
3
20
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 24-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" принимает "Гранаду". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Ортис Мигель

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.6% пользователей.
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Прогнозы 137
Барселона 99.3% (136)
X 0.7% (1)
Гранада 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Гранада
1.22
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8.50
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8.30
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Барселона - Гранада

Исход игры
Барселона
98.6% (138)
Ничья
1.4% (2)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
24.79% (29)
Нет
75.21% (88)
Популярный счёт
2:0 Барселона
38.6% (54)
3:0 Барселона
19.3% (27)
3:1 Барселона
10.7% (15)
2:1 Барселона
7.1% (10)
1:0 Барселона
3.6% (5)
4:1 Барселона
1.4% (2)
4:0 Барселона
1.4% (2)
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