Тур: 24. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Ортис Мигель
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
27
Ямаль
Ламин
8
Педри
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
8 ПедриНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
37 Виктор ПоПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Бош МикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Юзвяк КамильНападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Гранада
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
20 матчей
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
2.78
2.27
Среднее время на гол
32
39
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.09
0.67
Среднее время на гол
82
135
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.85
1.55
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|0.39
|Торрес Ферран
|7
|0.3
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.22
|Фелиш Жоау
|4
|0.17
|Рафинья Диас
|3
|0.13
|Роберто Серхи
|3
|0.13
|Канселу Жоау
|2
|0.09
|Педри
|2
|0.09
|Роке Витор
|2
|0.09
|Ямаль Ламин
|1
|0.04
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Де Йонг Френки
|1
|0.04
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|Лопес Фермин
|1
|0.04
|Гиу Марк
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.26
|Узуни Мюрто
|6 (2)
|0.26
|Бое Лукас
|3
|0.13
|Санчес Рикард
|2
|0.09
|Вильяр Гонсало
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Рубио Мигель
|1
|0.04
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Гави
|5
|0
|Хави Эрнандес
|3
|1
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Микель Игнаси
|4
|0
|Санчес Рикард
|4
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Гранада
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
9
Барселона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Гранада
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
21
10
Барселона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Гранада
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
23
9
6 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 19
1
4%
1
11%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
10
43%
5
56%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
17%
9
39%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
8
44%
3
13%
76-90
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
6
29%
1
7%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Забито
44
23
13 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 11
3
7%
3
13%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
5
11%
3
13%
31-45
7
16%
1
4%
46-60
8
18%
7
30%
61-75
16
36%
6
26%
76-90
Пропущено
33
45
14 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
15%
4
9%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
6
18%
14
31%
31-45
5
15%
8
18%
46-60
4
12%
4
9%
61-75
10
30%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2
Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Гранада
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0
Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4
Результаты матчей
Барселона
Гранада
Точный счет
1:0
4 раза 33%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Барселона
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
74
29
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
1310
149
716
716
320
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|45 - 26
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 20
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 33
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|26 - 35
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Гранада
Исход игры
Барселона
98.6% (138)
Ничья
1.4% (2)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
24.79% (29)
Нет
75.21% (88)
Популярный счёт
2:0 Барселона
38.6% (54)
3:0 Барселона
19.3% (27)
3:1 Барселона
10.7% (15)
2:1 Барселона
7.1% (10)
1:0 Барселона
3.6% (5)
4:1 Барселона
1.4% (2)
4:0 Барселона
1.4% (2)
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