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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 11502 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Хетафе
2:1
Второй тайм: 81'
Сельта
0'
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Домингес Карлос
1:0
41' Гол
Майораль Борха
2:0
45' Гол
Мата Хайме
50' Желтая карточка
Тапия Ренато
62' Желтая карточка
Гринвуд Мэйсон
2:1
71' Гол
Ларсен Йорген

Ход матча

37'
 
Домингес Карлос
41'
Майораль Борха
1:0
45'
Мата Хайме
2:0
50'
 
Тапия Ренато
55'
 
Альенде Тадео
Мингеса Оскар
55'
 
Аспас Яго
Жаилсон Маркес
62'
Гринвуд Мэйсон
 
71'
2:1
Ларсен Йорген
(Манкильо Хави)
75'
Аленья Карлес
Мартин Хорхе
 
80'
 
Сотело Хьюго
Ларсен Йорген
80'
 
Дувикас Анастасиос
Тапия Ренато

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 234 Количество передач 162
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 124
Хетафе 63.7% (79)
X 21% (26)
Сельта 15.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
32
Мартин
Хорхе
19
Майораль
Борха
7
Мата
Хайме
25
Гуаита
Висенте
5
Тапия
Ренато
4
Нуньес
Унай
28
Домингес
Карлос
22
Манкильо
Хави
16
Жаилсон
Маркес
8
Пейнадо
Франсиско
21
Ристич
Михайло
3
Мингеса
Оскар
18
Ларсен
Йорген
14
Де
ла
Торре
Лука
Хетафе
4-4-2
Сельта
3-4-3

История личных встреч

Хетафе
Сельта

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
0.8

Среднее время на гол

82
112

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.63
Гринвуд Мэйсон 5 (2) 0.21
Мата Хайме 2 0.08
Максимович Неманья 2 0.08
Латаса Хуан 2 0.08
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.38
Дувикас Анастасиос 4 0.17
Аспас Яго 3 (1) 0.13
Бамба Джонатан 2 0.08
Сведберг Виллиот 2 0.08
Де ла Торре Лука 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Мингеса Оскар 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 10 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Гринвуд Мэйсон 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Аленья Карлес 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Тапия Ренато 3 1
Нуньес Унай 4 0
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Хетафе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
10
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сельта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

12
7
Хетафе
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Сельта
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
5
31%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
3
38%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
14%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
17%
3
19%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Забито

29
23
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
9
39%
16-30
8
28%
3
13%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
9
31%
5
22%
76-90

Пропущено

31
33
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
7
23%
4
12%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
8
26%
6
18%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
4
13%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2
Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0
Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2

Результаты матчей

Хетафе
Сельта

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
5
6
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
14
9
9
14
1.5
7
16
4
19
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 2:1 Заявка 24 8 9 7 31 - 32 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
17.
Сельта
 1:2 Заявка 24 4 8 12 25 - 34 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Хетафе
 2:1 Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 1:2 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 1:2 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 2:1 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 74'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 74'
      Дьене Даконам из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом
    • 73'
      Мартин Хорхе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Сельта начинает контратаку
    • 73'
      Домингес Карлос из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 72'
      Забив гол, Сельта сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 72'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 72'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта.
    • До матча
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    Прогнозы 124
    Хетафе 63.7% (79)
    X 21% (26)
    Сельта 15.3% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Сельта
    3.10
    4.90
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    74.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Сельта

    Исход игры
    Хетафе
    63.7% (79)
    Ничья
    21% (26)
    Сельта
    15.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.83% (49)
    Меньше
    59.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (70)
    Нет
    41.67% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    30.6% (38)
    2:1 Хетафе
    27.4% (34)
    1:1 Ничья
    17.7% (22)
    1:2 Сельта
    9.7% (12)
    2:0 Хетафе
    4% (5)
    0:1 Сельта
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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