ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мартин Хорхе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Г О О О О О Л - Мата Хайме из команды Хетафе легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

47' Хорошую попытку сделал Гринвуд Мэйсон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сельта

44' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О О О Л - Майораль Борха из команды Хетафе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

41' Ох, красивый был бы гол! Мартин Хорхе пробил с лета в перекладину!

41' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Сельта

40' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновится спорным мячом

38' После проверки VAR рефери поменял решение - Хетафе не будет бить пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

36' Мата Хайме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Жаилсон Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Хетафе

31' Нуньес Унай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

25' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Сельта

16' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ристич Михайло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Ристич Михайло пробил со штрафного прямо в стенку

8' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Манкильо Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Манкильо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

4' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сельта начинает с центра поля