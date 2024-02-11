Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!

85' Г О О О О Л - Альенде Тадео забивает с правой ноги!

85' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Альенде Тадео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' О, нет. Из многообещающей позиции Альдерете Омар из команды Хетафе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

84' Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Ристич Михайло получил желтую карточку от судьи

81' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Хетафе

78' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом

73' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Забив гол, Сельта сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта

71' Манкильо Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ристич Михайло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

62' Гринвуд Мэйсон получает желтую карточку за толчок соперника.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

60' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Хетафе

58' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Хетафе

56' Манкильо Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Ристич Михайло из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Жаилсон Маркес пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

53' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи

49' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Манкильо Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

46' Сегодняшная посещаемость составляет 11502 болельщиков