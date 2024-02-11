Тур: 24. Стадион: Колизеум. Зрители: 11502 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
37' Undefined phrase: football_event_Домингес Карлос
1:0
41' ГолМайораль Борха
2:0
45' ГолМата Хайме
50' Желтая карточкаТапия Ренато
62' Желтая карточкаГринвуд Мэйсон
2:1
71' ГолЛарсен Йорген
82' Желтая карточкаРистич Михайло
2:2
85' ГолАльенде Тадео
3:2
89' ГолМата Хайме
90'+7
Ход матча
37'
41'
1:0
45'
2:0
50'
62'
71'
2:1
82'
85'
2:2
89'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
399 Количество передач 414
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
32
Мартин
Хорхе
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Хетафе
Сельта
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.09
0.8
Среднее время на гол
82
112
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.29
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
70
99
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.63
|Гринвуд Мэйсон
|5 (2)
|0.21
|Мата Хайме
|3
|0.13
|Максимович Неманья
|2
|0.08
|Латаса Хуан
|2
|0.08
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.38
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.17
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.13
|Бамба Джонатан
|2
|0.08
|Сведберг Виллиот
|2
|0.08
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|Мингеса Оскар
|1
|0.04
|Старфельт Карл
|1
|0.04
|Альенде Тадео
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|10
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|6
|0
|Альдерете Омар
|4
|1
|Гринвуд Мэйсон
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Тапия Ренато
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
12
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
12
7
Хетафе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сельта
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
5
28%
16-30
6
43%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
30%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
6
30%
31-45
3
30%
3
15%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
1
10%
8
40%
76-90
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
14%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
17%
3
19%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Забито
32
25
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
5
16%
1
4%
1-15
2
6%
9
36%
16-30
10
31%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
10
31%
6
24%
76-90
Пропущено
33
36
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
7
21%
4
11%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
8
24%
8
22%
31-45
5
15%
3
8%
46-60
7
21%
5
14%
61-75
5
15%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2
Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0
Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2
Результаты матчей
Хетафе
Сельта
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
66
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
159
1014
816
519
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 20
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 33
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|0:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|20 - 31
|24
|15.
|1:0 Заявка
|24
|4
|11
|9
|20 - 30
|23
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|26 - 35
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|1:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|1:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 3:2 Сельта
Исход игры
Хетафе
63.7% (79)
Ничья
21% (26)
Сельта
15.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
40.83% (49)
Меньше
59.17% (71)
Обе команды забьют
Да
58.33% (70)
Нет
41.67% (50)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
30.6% (38)
2:1 Хетафе
27.4% (34)
1:1 Ничья
17.7% (22)
1:2 Сельта
9.7% (12)
2:0 Хетафе
4% (5)
0:1 Сельта
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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