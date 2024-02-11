Тур: 21. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Ангула Гаэль
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Клермон
Брест
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
66
104
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|0.14
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.14
|Конате Шейк
|2
|0.1
|Маньен Йоанн
|2
|0.1
|Аллевина Джим
|2
|0.1
|Гоналон Максим
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Ветеска Матеуш
|1
|0.05
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.05
|Бутубба Биляль
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.24
|Думбия Камори
|5
|0.24
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.19
|Мунье Стив
|3
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.14
|Камара Махди
|2
|0.1
|Маньетти Уго
|2
|0.1
|Лала Кенни
|1
|0.05
|Сатриано Мартин
|1
|0.05
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.05
|Брассье Лилиан
|1
|0.05
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|1
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|7
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|7
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Клермон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
8
15
Клермон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Брест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
6
55%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
5
29%
29%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Пропущено
17
7
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
14%
1-15
4
24%
4
57%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Забито
15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
3
20%
5
18%
31-45
4
27%
10
36%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
13%
6
21%
76-90
Пропущено
31
18
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
6
19%
3
17%
1-15
5
16%
7
39%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
6
19%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2
Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2
Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0
Результаты матчей
Клермон
Брест
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Клермон
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
146
416
1010
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|0:0 Заявка
|21
|10
|7
|4
|29 - 17
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|0:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|1:0 Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 31
|22
|13.
|0:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|17.
|0:0 Заявка
|21
|3
|8
|10
|26 - 42
|17
|18.
|0:0 Заявка
|21
|3
|7
|11
|16 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 20
|11
|15.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|16.
|0:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 12
|8
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:0 Брест
Исход игры
Клермон
9.8% (12)
Ничья
21.1% (26)
Брест
69.1% (85)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
1:2 Брест
30.9% (38)
0:1 Брест
20.3% (25)
1:1 Ничья
16.3% (20)
0:2 Брест
11.4% (14)
2:1 Клермон
6.5% (8)
1:3 Брест
4.1% (5)
0:0 Ничья
4.1% (5)
1:0 Клермон
1.6% (2)
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