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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Клермон
0:0
Первый тайм: 25'
Брест
0'
7' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш

Ход матча

7'
 
Перейра-Лаже Матиаш

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 123
Клермон 9.8% (12)
X 21.1% (26)
Брест 69.1% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
10
Чам
Мухаммед
26
Виржинюс
Алан
23
Николсон
Шамар
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
26
Перейра-Лаже
Матиаш
Клермон
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Брест

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

66
104

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.14
Чам Мухаммед 3 (1) 0.14
Конате Шейк 2 0.1
Маньен Йоанн 2 0.1
Аллевина Джим 2 0.1
Гоналон Максим 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Ветеска Матеуш 1 0.05
Киэ Грежон 1 (1) 0.05
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.24
Думбия Камори 5 0.24
Ле Дуарон Жереми 4 0.19
Мунье Стив 3 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.14
Камара Махди 2 0.1
Маньетти Уго 2 0.1
Лала Кенни 1 0.05
Сатриано Мартин 1 0.05
Лис-Мелу Пьерр 1 0.05
Брассье Лилиан 1 0.05
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 1
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 7 0
Камара Махди 6 0
Лала Кенни 3 0
Шардонне Брендан 3 0
Маньетти Уго 3 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2
Клермон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

8
15
Клермон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Брест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
6
55%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
5
29%
29%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
7
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
14%
1-15
4
24%
4
57%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
3
20%
5
18%
31-45
4
27%
10
36%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Пропущено

31
18
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
6
19%
3
17%
1-15
5
16%
7
39%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
6
19%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2
Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2
Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0

Результаты матчей

Клермон
Брест

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Клермон
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
14
6
4
16
1.5
10
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 21 10 7 4 29 - 17 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Реймс
 0:0 Заявка 21 9 4 8 27 - 27 31
8.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 1:0 Заявка 21 6 4 11 21 - 31 22
13.
Тулуза
 0:1 Заявка 21 4 8 9 19 - 28 20
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 21 3 8 10 26 - 42 17
18.
Клермон
 0:0 Заявка 21 3 7 11 16 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Нант
 1:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 20 11
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 12 8
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
6.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Нант
 1:0 Заявка 10 3 1 6 7 - 16 10
12.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
13.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
15.
Клермон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
16.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
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    Прогнозы 123
    Клермон 9.8% (12)
    X 21.1% (26)
    Брест 69.1% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Брест
    3.95
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    3.40
    Реклама, betcity.ru
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:0 Брест

    Исход игры
    Клермон
    9.8% (12)
    Ничья
    21.1% (26)
    Брест
    69.1% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (54)
    Меньше
    55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Брест
    30.9% (38)
    0:1 Брест
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    0:2 Брест
    11.4% (14)
    2:1 Клермон
    6.5% (8)
    1:3 Брест
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:0 Клермон
    1.6% (2)
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