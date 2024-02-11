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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Фейеноорд
0:0
Перерыв
Спарта Роттердам
0'
35' Желтая карточка
Клемент Пелле

Ход матча

35'
 
Клемент Пелле

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 346 Количество передач 121
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Спарта Роттердам
1.27
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8.00
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7.70
Все Коэффициенты
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
9
Уэда
Аясэ
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Вормердам
Дьянго
6
Клемент
Пелле
8
Китолано
Джошуа
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Брим
Шарль-Андреас
Фейеноорд
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Спарта Роттердам

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

22 матча

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2.67
2.3

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.42

Среднее время на гол

69
216

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

2.05
1.27

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 1
Тимбер Квинтен 6 0.29
Стенгс Келвин 5 0.24
Гертрейда Лютсхарел 5 0.24
Пайшао Игор 5 0.24
Виффер Матс 3 0.14
Минте Янкуба 3 0.14
Лингр Ондржей 2 0.1
Сейер Лео 1 0.05
Дилросун Джавайро 1 0.05
Иванушец Лука 1 0.05
Миламбо Антони 1 0.05
Ниукоп Барт 1 0.05
Уэда Аясэ 1 0.05
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 (3) 0.24
Китолано Джошуа 5 (2) 0.24
Версейрен Арно 3 0.14
Вриндс Барт 2 0.1
Саито Коки 2 0.1
Брим Шарль-Андреас 2 0.1
Негли Камиель 2 0.1
Де Гузман Джонатан 1 0.05
Мито Шунсуке 1 0.05
Метиньо 1 0.05
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Де Гузман Джонатан 4 0
Клемент Пелле 2 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Метиньо 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Спарта Роттердам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
4
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

26
8
Фейеноорд
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

29
12

Голы по времени матча

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
19%
1
7%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

27
10
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
5
19%
1
10%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
2
7%
2
20%
31-45
5
19%
4
40%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
6
22%
2
20%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
3
18%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Забито

53
25
25 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
10
19%
2
8%
1-15
11
21%
0
0%
16-30
4
8%
5
20%
31-45
9
17%
9
36%
46-60
7
13%
4
16%
61-75
12
23%
5
20%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
6%
6
22%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
3
18%
2
7%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0
Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1
Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Спарта Роттердам

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
6:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
6:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
6
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
3
7
5
5
2.5
3
7
3.5
2
8
4.5
2
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
4
6
4
6
2.5
2
8
4
6
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
15
5
14
6
1.5
7
13
9
11
2.5
2
18
7
13
3.5
1
19
3
17
4.5
2
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 21 19 2 0 68 - 10 59
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 21 14 5 2 56 - 17 47
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 Заявка 21 7 4 10 34 - 42 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 Заявка 21 6 4 11 29 - 50 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 11 6 4 1 26 - 8 22
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Спарта Роттердам
    1.27
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    8.00
    Реклама, pari.ru
    7.70
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