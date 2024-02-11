Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Хартман Квилиндси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Белен Томас пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

40' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Минте Янкуба не смог попасть в створ ударом издали

35' Клемент Пелле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Версейрен Арно пробил со штрафного прямо в стенку

34' Велленройтер Тимон сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

31' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Стенгс Келвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Минте Янкуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Матч возобновлен

16' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Стенгс Келвин не смог попасть в створ ударом издали

14' Матч возобновлен

13' Пайшао Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Зерруки Рамиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре